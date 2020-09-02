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Фаворитка короля Таиланда вернулась во дворец после года в тюрьме для смертников
00:19 03.09.2020

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Рама X вновь приблизил к себе опальную фаворитку Сининат Вонгваджирапакди. Она почти год провела в тюрьме для смертников, утверждает издание Daily Mail.

"Отныне будет считаться, что она никогда не лишалась титула королевского консорта, воинских званий и королевских наград", - цитирует South China Morning Post заявление дворца, опубликованное в среду, 2 сентября. Благосклонность монарха объяснена тем, что Сининат Вонгваджирапакди "ничем себя не запятнала".

По информации Bild, несколько дней назад Сининат на частном самолете вылетела в Германию, куда после начала эпидемии новой коронавирусной инфекции перебрался Маха Вачиралонгкорн Рама X. 67-летний король в майке без рукавов лично встречал фаворитку в мюнхенском аэропорту. После этого они направились в снятую Махой гостиницу Grand Hotel Sonnenbichl в курортном городе Гармиш-Партенкирхен.

В октябре 2019 года Сининат обвинили в нарушении субординации и лишили титула, а также отобрали звание генерал-майора и все воинские награды. Это произошло всего через четыре месяца после того, как ей присвоили титул благородного королевского консорта, который не использовался около 100 лет. Утверждалось, что причиной опалы стали ее придворные амбиции и конфликт с женой монарха королевой Сутхидой.



Вслед за Сининат своих постов лишились управляющий королевским двором, начальник таиландской полиции, две фрейлины и несколько сотрудников дворца. Всех уволенных обвинили в "исключительно злодейском нарушении правил поведения" и "весьма аморальных деяниях".

После отставки бывшая фаворитка много месяцев не появлялась на публике. В январе сайт Political Prisoners in Thailand, резко критикующий таиландскую монархию, писал, что дом семьи Сининат был снесен, а она сама попала за решетку. В Таиланде ходили слухи, что Сининат убита или умерла.

Bild утверждает, что бывшая фаворитка попала в печально известную тюрьму Бангкванг недалеко от Бангкока, где держат приговоренных к смерти. По другим сведениям, она была в центральной женской тюрьме Лат Яо. В аэропорт, где ее ждал частный самолет в Германию, ее доставили прямо из тюрьмы.

В марте сообщалось, что вместе с Махой Вачиралонгкорном Рамой X в роскошном немецком отеле самоизолировались 20 наложниц и свита. В апреле монарх ненадолго летал в Бангкок на фестиваль "Чакри", но затем вернулся. В мае Маха и его 20 наложниц прокатились на велосипедах по альпийскому лесу. Такое поведение короля возмутило жителей Таиланда. В стране более месяца продолжаются студенческие протесты, на которых звучат призывы реформировать монархию.

Маха Вачиралонгкорн был женат четыре раза. В 1977 году будущий король заключил брак с двоюродной сестрой, принцессой Мом Луанг Соамсавали Китиякара. Спустя три года они расстались, но официально развод был оформлен лишь в 1993 году. К тому времени принц жил с любовницей - актрисой Ювадхидой Полпрасет. В 1994 году они зарегистрировали брак, а через два года принцесса сбежала в Великобританию.

Принц объяснил разрыв тем, что супруга изменяла ему с 60-летним маршалом авиации Таиланда Анандом Ротсамханом. Он назначил новым маршалом авиации своего карликового пуделя Фу Фу и нашел третью жену - простолюдинку Срирасми Акхарапхонгпричу. В мае 2014 года в прессу просочились фотографии, на которых Срирасми, одетая только в стринги, кормит Фу Фу праздничным тортом. Через несколько месяцев она лишилась титула из-за обвинений в коррупции, а пудель скончался.

Четвертый и последний брак был заключен в мае 2019 года. 66-летний король женился на 40-летней Сутхиде Тиджай - бывшей стюардессе, которая возглавляла его личную охрану. Именно с ней не смогла поладить опальная Сининат Вонгваджирапакди.

Источник - Lenta.ru
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