Москва и Минск вместе грозят Западу, - А.Ходасевич

08:10 03.09.2020

Но цена поддержки Лукашенко пока неизвестна



Антон Ходасевич

Cобственный корреспондент "НГ" в Белоруссии

2.09.2020



Москва и Минск обмениваются визитами. Тональность переговоров носит антизападный характер. В экспертной среде Белоруссии прогнозируют разные сценарии действия союзников – от "мягкой" сдачи Александра Лукашенко до его жесткой поддержки.



О том, что в ближайшее время состоится визит в Москву Александра Лукашенко, стало известно в минувшее воскресенье. Встречу анонсировала пресс-служба президента Белоруссии, информируя об итогах телефонных переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в день рождения последнего. О готовящемся визите в Минск главы правительства РФ Михаила Мишустина сообщил 2 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая встречу с главой белорусского внешнеполитического ведомстава Владимиром Макеем.



Он также уточнил, что визит Александра Лукашенко в Москву состоится "до конца следующей недели". В тот же день Минобороны Белоруссии сообщало, что глава этого ведомства Виктор Хренин примет участие в совместном заседании министров обороны государств – участников СНГ, ШОС и ОДКБ, которое пройдет в Москве 4 сентября.



Первым в этой череде визитов стала поездка в Москву главы белорусского МИДа, в ходе которой он обсудил ситуацию, сложившуюся в стране, со своим российским коллегой. Владимир Макей похвастался, что Белоруссия "выдержала первый натиск" и не позволила "реализовать у себя украинский сценарий, сценарий цветной революции". Внутренние проблемы он объяснил внешним воздействием. Деструктивные силы использовали президентские выборы для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, заявил Макей и заверил Сергея Лаврова, что в самое ближайшее время ситуация в Белоруссии будет стабилизирована. Владимир Макей сообщил, что западные партнеры за последний месяц радикально изменились.



Сергей Лавров был еще более категоричен в отношении Запада, движимый намерением защитить Белоруссию от внешнего воздействия. Он заявил, что Россия будет "пресекать попытки использования международных структур для поддержки провокаций против Белоруссии". "Мы осуждаем давление, которое сейчас пытаются оказать на законные власти Беларуси со стороны ряда зарубежных государств, одновременно открыто оказывающих поддержку оппозиции, недовольной итогами президентских выборов", – сказал Сергей Лавров. Во вмешательстве в белорусские выборы он обвинил и Украину. По его словам, в Белоруссии находятся около 200 украинских боевиков. Напомним, что еще совсем недавно Александр Лукашенко также рассказывал примерно о таком же количестве боевиков, но они были российскими. Тогда же он утверждал, что цель вчерашней союзницы – дестабилизировать обстановку и лишить Белоруссию независимости "под шумок".



Сергей Лавров напомнил, что Россия считает выборы в Белоруссии состоявшимися, а выходом из внутриполитического кризиса видит диалог по поводу конституционной реформы.



Владимир Макей после встречи с Лавровым заявил, что Белоруссия ответит Западу взаимностью и введет в отношении тамошних чиновников (в первую очередь прибалтийских) свои визовые санкции – они не смогут въехать не только на территорию Белоруссии, но и России. Напомним, что ранее Александр Лукашенко анонсировал экономические санкции в отношении прибалтийских государств, в частности грозился переориентировать грузовые потоки из портов этих государств в Россию.



Комментируя возможные цели визита в Минск Михаила Мишустина, эксперты не исключают, что предметом переговоров могут стать как раз условия перевода торговых потоков из Литвы в Россию. Местные аналитики также не сомневаются, что помочь потерявшему поддержку народа Александру Лукашенко в Москве решили не без корыстных соображений. "Три года назад россияне, загоревшись идеей перенаправить на свои порты экспорт белорусских нефтепродуктов, уже заманивали скидками на перевозку грузов Российскими железными дорогами. Но и с учетом этих скидок получалось дороговато. А главное – плечо экспорта удлиняется. Были и другие нюансы", – напоминает политический обозреватель Александр Класковский. "Сейчас вполне вероятно, что Россия, чтобы склонить чашу весов в свою пользу, предложит скидки пощедрее", – полагает эксперт.



Однако нынешняя ситуация вовсе не означает, что интересы союзников вдруг совпали. По мнению Александра Класковского, Россия воспользуется слабостью Александра Лукашенко, готового на все ради удержания власти, чтобы привязать Белоруссию к себе еще сильнее. "Во-первых, скидку дадут на время. Потом же, когда договоренности Минска со странами Балтии будут разорваны и россияне заполучат белорусский транзит, ничто не помешает им поднять тарифы. А куда вы, голубчики, денетесь, с прибалтами-то горшки уже разбиты", – рассуждает эксперт. Кроме того, как показывает опыт взаимоотношений двух стран, любую зависимость (газовую, нефтяную) Россия в нужный момент готова использовать для политического нажима. Сейчас власть Белоруссии "в угаре противостояния с Западом и ради ситуативной кремлевской поддержки пускает под нож идею диверсификации внешнеэкономических связей", констатирует Александр Класковский. Эксперт не исключает, что Москва в обмен на поддержку может попросить разместить свои военные базы на территории Белоруссии, а также пожелает купить некоторые предприятия, которые еще интересны инвесторам. В частности, Минский завод колесных тягачей и "Беларуськалий". В то же время, зная хорошо привычки Александра Лукашенко, эксперты предполагают, что его обещание "жениться" вообще ничего не значит.



В то же время это не единственная версия относительно возможного развития отношений Москвы и Минска. Некоторые эксперты полагают, что России Лукашенко надоел не меньше, чем народу Белоруссии, и Москва уже готова к формированию в Белоруссии "управляемой демократии". Согласно этому предположению, Россия только создает видимость поддержки, изучая тем временем противников Лукашенко и выстраивая с ними отношения. "Будущая встреча Лукашенко и Путина в Москве через две недели (если она состоится) будет посвящена не подписанию "дорожных карт" по углублению интеграции, а принуждению Лукашенко к запуску конституционной реформы и уходу его из белорусской политики взамен на персональные гарантии", – считает руководитель отдела российских и постсоветских исследований в Центре стратегических и внешнеполитических исследований Юрий Царик. Эксперт полагает, что Россия не будет подписывать никаких серьезных документов с нелегитимным президентом и не станет настраивать против себя белорусское общество его поддержкой.



Минск