Бердымухамедову предлагают уйти по-хорошему, - В.Панфилова

08:17 03.09.2020

Туркменские активисты за рубежом объявили о бессрочных акциях протеста



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

1.09.2020



Туркменские политэмигранты пытаются привлечь внимание американской общественности к проблемам своей страны. Фото с сайта www.azathabar.com

Туркменские активисты, проживающие в США, заявили о начале акций против политики президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и внесения поправок в Конституцию страны. 2 сентября они соберутся перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке. Накануне их видели у туркменского посольства в Вашингтоне. Еще одно мероприятие намечено на 14 сентября. Их цель – мирным путем добиться смены власти в своей стране.



Туркменистанцы, находящиеся за пределами страны, начали активно выходить с протестом против властей родины. За последние несколько месяцев они устроили несколько публичных выступлений с требованием отставки президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в США, Турции и Северном Кипре.



Эпидемия COVID-19 и разрушительное наводнение в Лебапской области неожиданным образом привели к росту активности туркменской оппозиции. Неравнодушные граждане пытались привлечь внимание международной общественности на ситуацию внутри Туркменистана, где люди умирали от коронавируса, а власти страны упорно отрицали его наличие. Остались без помощи властей и пострадавшие от наводнения. Туркменские активисты запустили над Нью-Йорком легкомоторный самолет, который тянул за собой огромный портрет Бердымухамедова и туркменский флаг с надписью "Диктатор Туркменистана – SOS".



Многочисленная акция прошла в Стамбуле, где проживают туркменские трудовые мигранты и студенты. Участники протестов обратили внимание на то, что в Туркменистане установлен авторитарный режим, на экономические проблемы в стране, а также бездействие властей по устранению последствий стихийных бедствий, обрушившихся на восточные регионы, и игнорирование пандемии. На акциях звучит жесткая критика лично президента Бердымухамедова и призывы к его отставке.



Примечательно, что не все активисты причисляют себя к туркменской оппозиции за рубежом. У них нет единого координационного центра. Из-за амбиций группы не могут прийти к компромиссу и объединиться. В самом Туркменистане оппозиция не видна вовсе, но власть не учитывает того, что тяжелая социально-политическая ситуация в стране может в конце концов привести к взрыву. Собственно, на это и рассчитывают зарубежные активисты.



Глава Туркменской инициативы по правам человека Фарид Тухбатуллин (Вена, Австрия) рассказал "НГ", что политическая активность туркмен, проживающих за рубежом, стала проявляться не так давно. Долгое время оппозиционно настроенные группы не могли договориться между собой, и более того, даже ссорились. Но в США трем таким группа уже удалось объединиться и они уже проводят совместные мероприятия. Первая их акция состоялась в Хьюстоне 30 августа. "Их требования начинались только с лозунга "Бердымухамедов, уходи", но со временем появились более конкретные, касающиеся защиты прав человека, против внесения поправок в Конституцию, которую власти планируют провести в сентябре (см. "НГ" от 18.08.20) … Проявляется активность, пусть и за пределами страны. В конце концов это может к чему-то привести. Принципиальная позиция нашей группы – мы правозащитная организация, соответственно в политическую оппозицию не входим, но наблюдаем, и если кого-то арестовывают, то пытаемся помочь", – сказал Тухбатуллин.



По его словам, туркменские власти акции, проводимые за рубежом соотечественниками, стараются не замечать. В самом Туркменистане политические акции вряд ли возможны. Все дело в том, что в стране, по сути, остались только старики и дети. "Ожидали, что люди будут возмущаться отсутствием продуктов, невозможностью обналичить свои деньги с банковских счетов. Мы ожидали, что если и будут акции недовольства, то будут связаны с этими моментами. Но нет, люди стояли сутками в очередях, возмущались, но не митинговали", – сказал Тухбатуллин.



Неожиданно власти сами подкинули тему для протестов – родители школьников вышли на локальную акцию против закрытия русских классов в смешанных школах. По решению властей из-за коронавируса было решено классы разделить, а детей перевести в другие школы. Родителей при этом не предупредили. "Но дальше разбирательств с руководством школ дело не зашло. Непонятно, что и где может стать катализатором протестов", – подчеркнул правозащитник.



На вопрос "НГ" о причинах пассивности общества Фарид Тухбатуллин ответил, что наиболее активная трудоспособная часть населения выехала из страны – кто-то учится, кто-то работает. По его словам, те, кто остались в стране, не считая детей и стариков, – работники государственных, бюджетных учреждений. "У них свои интересы – сохранить свое рабочее место. Тем более сейчас идет очередной процесс сокращений, и без того их могут уволить. Это сдерживает людей", – считает правозащитник.