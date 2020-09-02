В Париже судят 17 мусульман. Обидевшихся на гадкие картинки Charlie Hebdo

08:21 03.09.2020

Дело Charlie Hebdo дошло до процесса

В Париже судят пособников убийц



"Коммерсантъ" от 02.09.2020,



В городском суде Парижа в среду с соблюдением особых мер безопасности начался суд над пособниками исламистов, совершивших серию терактов в январе 2015 года, в том числе открывших огонь в редакции сатирического еженедельника Charlie Hebdo. 17 преступников, как считает следствие, виновны в смерти 17 человек.



Вопреки обычной практике, этот судебный процесс будет записан для истории, хотя без специального разрешения юстиции эти кадры публика не увидит. В зале нового Дворца правосудия с двух сторон выстроены боксы, в которых находятся обвиняемые. В среду их привезли под усиленной охраной из ближайших тюрем, где они содержатся в ожидании суда. Журналисты наблюдали за процессом на телеэкране.



7, 8 и 9 января 2015 года Франция стала свидетелем преступления и наказания. Началось с того, что братья Шериф и Саид Куаши ворвались в редакцию еженедельника Charlie Hebdo, ранее опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда, которые радикальные исламисты сочли кощунственными. В среду, в день начала слушаний, Charlie Hebdo вновь опубликовал те же самые карикатуры на своей обложке, сопроводив их надписью: "Вот это все за это". Первое "это" расплылось по обложке жирным кровавым пятном. Тогда, в январе 2015 года, террористы расстреляли художников, журналистов, корректора, завхоза, охранника редакции, а затем и полицейского на улице. Пока полиция искала братьев, в Париже последовали новые убийства. Сообщник Шерифа и Саида Куаши - Амеди Кулибали - выстрелом в спину убил 27-летнюю сотрудницу полиции-стажерку, а затем взял в заложники посетителей столичного еврейского супермаркета Hyper Cacher, застрелив четырех из них. Всего в эти дни жертвами убийц стали 17 человек.



Мир потрясли эти теракты - предвестники ноябрьской, крупнейшей в истории Франции, серии террористических атак, жертвами которых станут уже 130 человек.



Слоган "Je suis Charlie" ("Я - Шарли") мгновенно разлетелся по социальным сетям, стал символом солидарности с первыми жертвами - художниками и журналистами, погибшими от исламистов.

"В эти дни Париж стал столицей мира",- заметил тогда президент Франции Франсуа Олланд, принимая в Париже многочисленные делегации. Спустя пару дней после расстрела редакции во многих европейских городах прошли акции памяти погибших. Крупнейшим стал "Республиканский марш" в столице Франции - участие в нем приняли более 1 млн человек, в том числе 50 глав государств и правительств. Российскую делегацию на марше в Париже возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.



Сами террористы были убиты. Братья Куаши - в типографии городка Даммартен-ан-Гоэль, где они укрывались вплоть до начала штурма; Амеди Кулибали - в дверях супермаркета, когда он с автоматом в руках пытался прорваться сквозь ряды спецназовцев. Из 17 человек, замешанных в этой серии терактов, в живых остались 14 - насколько они виновны, определит суд. Троих будут судить заочно. Это Хайят Бумеддин (подруга Амеди Кулибали) и братья Белхусин, которые успели уехать в Сирию. Братьев считают важными фигурантами процесса, поскольку они занимались "пиаром" убийств: готовили заявления террористов, создавали сеть анонимных почтовых адресов. Никто не знает, живы ли они. Женщину вроде бы видели на севере страны, где все еще можно спрятаться. Остальные 11 человек, присутствующих в зале,- устами своих адвокатов - говорят о себе как о людях, не понимавших, что они делали, когда продавали убийцам оружие, помогали им найти убежище или арендовать машину.



Теперь их судят за содействие террористам, максимальное наказание за это - 20 лет тюрьмы, но, учитывая время, проведенное в камерах предварительного заключения, у многих есть шансы выйти на свободу сразу после объявления приговора. Единственный обвиняемый, которому прочат пожизненное заключение,- 33-летний Али Риза Полат, человек с французским и турецким паспортами, тюремный друг Амеди Кулибали. Именно его считают главным связным между Кулибали и бельгийскими поставщиками оружия.



Нынешние слушания продлятся до 10 ноября - в этот день должны объявить, как будут наказаны пособники убийц. На этой неделе на скамье подсудимых оказались пособники Амеди Кулибали. За ними последуют и подозреваемые в помощи братьям Куаши, хотя их точное число за пять лет установить не удалось. Позже, в начале будущего года, ожидаются процессы над обвиняемыми в ноябрьских терактах в столице в 2015 году.



Другой вопрос - смогут ли судебные разбирательства прояснить, что же привело к разгулу терроризма во Франции во время президентского правления Франсуа Олланда.

Уже в январе 2015 года власти Франции обнародовали комплекс антитеррористических мер и выделили под них бюджет в €735 млн. Речь шла об укреплении соответствующих подразделений силовых ведомств, борьбе с исламизацией в интернете, просветительских проектах и работе с мусульманскими общинами по всей стране. Тогда в стране было около 3 тыс. потенциально опасных исламистов, но картотеку лиц, подозреваемых или ранее осужденных за терроризм, было решено расширить. Как сообщил на этой неделе министр внутренних дел Жеральд Дарманен, сейчас во французском реестре данных по предупреждению радикализации террористического характера числятся уже более 8 тыс. человек.



Алексей Тарханов, Париж; Галина Дудина