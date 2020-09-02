В Актюбинской области детям из многодетных семей приходится учиться в... степи. Суслики сгрызли парты?

08:24 03.09.2020

В селе Кумсай нет ни школы, ни мобильной связи.

В селе Кумсай в новые дома по госпрограмме этим летом заселили 20 многодетных семей, но сейчас постройки почти разваливаются. В селе нет ни школы, ни магазина, ни интернета, а в дома не проведен газ, передает Today.kz со ссылкой на Аstanatv.



За продуктами местным жителям приходится ездить в райцентр, который находится в 8 км. Автобусы не ходят, а таксисты берут за поездку в оба конца 2 000 тенге.



В селе нет мобильной связи. И школьники, чтобы подключиться к онлайн уроку, идут в степь.



"Мы выходим в степь… Пообещал начальник районного отдела образования, что к 10 сентября будут роутеры, но сами же подумайте, к 10 сентября это сколько времени дети теряют", - сказала местная жительница, мама 4 детей, Айнура Альжанова.

Сейчас в поселке из 20 осталось только 6 семей. Остальные уехали. Побоялись зимовать в домах без газа. Ведь на закуп угля придется изрядно потратиться. Чтобы протопить дом площадью в 100 кв. м, нужно минимум 15 тонн, а это около 300 000 тенге. Такие деньги есть не у всех, впрочем, подключение и установка газового оборудования тоже влетит в копеечку. Брать кредит на это дело жильцы не спешат. Не уверены, что дома оформлены на них.



В районном акимате заверили - людям опасаться нечего. Дома выданы в аренду на 10 лет, после чего перейдут в собственность жильцов. От арендной платы все семьи освобождены, как льготники. Что касается подведения газа, то сейчас газопровод тянут из соседнего поселка, работы завершат в сентябре. А вот подключать топливо к домам все же придется самостоятельно.



"Понимая, что данная категория граждан является льготной "КазТрансГазАймак" пошел навстречу - при проведении работ использовать их собственный материал, не материал "КазТрансГазАймак". Также договорились, что с каждым индивидуально будет решаться вопрос предоставления рассрочки", - рассказал заместитель акима Мартукского района Алмас Салыкбаев.



Устроит ли новоселов такой вариант - неизвестно. Они с тревогой ждут наступления зимы. Дороги в этих местах сильно заметает и чистят, по словам местных, их нечасто.