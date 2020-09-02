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Своя Кеноша не тянет. Трамп приехал в восставший негро-таун и ситуация снова ухудшилась
08:27 03.09.2020

Своя Кеноша не тянет
Дональд Трамп приехал в охваченный протестами город и ситуацию не улучшил

"Коммерсантъ" от 02.09.2020,

Американский президент Дональд Трамп высоко оценил результаты своей поездки в Кеношу - город в штате Висконсин, где ранее из-за ранения полицейскими чернокожего Джейкоба Блейка начались протесты, беспорядки и погромы. Будучи там, глава государства нашел слова и для смутьянов, и для мирных жителей города, и для полицейских.

"Джо Байден (кандидат в президенты США от демократов.- "Ъ") не на стороне правоохранительных органов, и это было абсолютно очевидно на фоне моей очень успешной вчерашней поездки в Кеношу,- написал Дональд Трамп в среду на своей странице в Twitter.- Мы быстро решили проблему, жители Висконсина очень высоко это оценили".

Кеноша - крайне примечательный город, волею судеб оказавшийся в центре дискуссий о расовых вопросах, протестах и их влиянии на электоральные перспективы кандидатов в президенты. Дело в том, что еще до инцидента с Джейкобом Блейком Висконсин считался "колеблющимся штатом", где победу мог бы одержать и Дональд Трамп, и Джо Байден.

Кеношу же можно назвать колеблющимся районом "колеблющегося штата": в 2016 году господин Трамп одержал здесь победу с перевесом в 238 голосов, а его общий перевес по штату не преодолел отметки и в 1%.
Уровень поддержки движения "Жизни черных важны" (Black Lives Matter, BLM) в штате действительно падает. В июне 59% зарегистрированных избирателей его поддерживали, а 27% выступали против, протесты одобряли 61%, критиковали - 36%. Спустя шесть недель картина изменилась довольно значительно: по BLM показатели составили 49% на 37%, по протестам - 48% на 48%. Эта динамика отражается и на популярности Дональда Трампа: если в конце июня преимущество Джо Байдена составляло от 6,5% до 8%, то сейчас упало до 3,5%.

Безусловно, президент и его соратники эту динамику видят: кроме того, они уже несколько недель пытаются сместить фокус гонки с вопросов борьбы с вирусом и восстановления экономики на вопрос восстановления законности и порядка на фоне протестов. Именно потому визит господина Трампу в Кеношу, ставшую известной и из-за семи пуль, всаженных полицейскими в спину чернокожего Джейкоба Блейка, и из-за последовавших потом погромов, был предопределен.

На фоне беспорядков в США популярность Дональда Трампа растет
До вылета господин Трамп успел сделать ряд примечательных заявлений, в частности, обрушился с критикой на управляемые демократами города. "Я думаю, многие сегодня смотрят на города, которыми управляют демократы, и испытывают омерзение. Они видят, что происходит, и не верят, что все это происходит в нашей стране. Я сам не верю. Одна из причин, почему я сегодня еду - это успех в закрытии города, который бы просто сожгли дотла. Все немедленно остановилось с прибытием национальной гвардии",- сказал он перед посадкой на борт номер один.

В "колеблющейся" Кеноше президент осмотрел пострадавшие от погромов кварталы в сопровождении неизменно поддерживаемых им полицейских и остановился около одного из разрушенных магазинов. "Мы поможем",- пообещал он владельцам и отметил, что местные стражи порядка хорошо сделали свою работу. Поговорив в общей сложности с шестью пострадавшими бизнесменами, глава Белого дома отправился в местную школу для участия в круглом столе по вопросам законности и охраны порядка. С семьей Джейкоба Блейка он встречаться не стал - глава государства отметил, что с родными пострадавшего встретиться хотел, но те потребовали "привлечь к этому делу юристов".

Факт в том, что насилие было страшное. Мы очень быстро положим ему конец, если нам дадут шанс",- сказал Дональд Трамп во время круглого стола, намекая на то, что во все охваченные протестами города можно отправить национальную гвардию, как это было сделано в Кеноше.

Он также подчеркнул, что жители города хотят закона и порядка и чтобы "полиция оставалась полицией".

Президент пообещал помочь городу и городским силам правопорядка: "Я настроен помочь восстановлению Кеноши. Мы выделим $1 млн вам, правоохранителям Кеноши, чтобы у вас были дополнительные деньги для работы. Также я выделяю $4 млн для помощи малому бизнесу, чьи здания подожгли или сожгли. Мы также направим $42 млн для охраны порядка в штате, в том числе на прямую поддержку стражей порядка, на дополнительных прокуроров для наказания преступников и на поддержку жертв преступлений".

Поддержал президент, словно отойдя от образа жесткого и справедливого борца с преступностью, и членов семей жертв полицейского насилия.
"Очень понимаю, как ужасно проходить через все это. Мне не удалось поговорить с матерью (Джейкоба Блейка.- "Ъ"), рассказывают, что она замечательная женщина. Я говорил, однако, с ее пастором - чудесная женщина. Но вы видели, я говорил с пасторами: я знаю, о чем речь, и они понимают, что я чувствую",- поведал глава государства.

Впрочем, довольно быстро он вернулся к образу несгибаемого защитника полицейских. Когда во время круглого стола журналисты спросили у двух присутствовавших на встрече чернокожих пасторов, считают ли они полицейское насилие системной проблемой, глава Белого дома вмешался в разговор: "Я так не думаю. Я думаю, полиция делает отличную работу, однако есть и плохие сотрудники. Есть и другая ситуация, когда они не могут справиться с мощнейшей нагрузкой и допускают промахи". Пасторам ответить на вопрос так и не дали.

Алексей Наумов

Источник - kommersant.ru
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