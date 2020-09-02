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В Узбе создан ГосКомитет по шелководству и каракулеводству и аналогичные "кластеры" по областям
08:40 03.09.2020

В Узбекистане создается Комитет по развитию шелководства и каракулеводства. Во всех регионах, имеющих пастбища, будут созданы каракулеводческие кластеры.

В Узбекистане создается Комитет по развитию шелководства и каракулеводства. Это предусмотрено указом президента от 2 сентября о развитии в стране шелководства и каракулеводства.

Согласно документу, до 1 июля 2021 года во всех регионах Узбекистана, имеющих пастбища, будут созданы каракулеводческие кластеры по разведению породистого мелкого рогатого скота с формированием кормовой базы, а также созданию предприятий по убою скота, переработке шерсти и шкур, производству мясо-молочной продукции, полуфабрикатов и готовой продукции.

Кластерам будут переданы в аренду пастбища, предназначенные для разведения овец каракульской породы, в том числе на землях лесного фонда, не покрытых лесом.

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На кластеры будут возложены обязательства по эффективному использованию пастбищ, недопущению их деградации, разведению породистого мелкого рогатого скота с использованием научных и инновационных подходов, организации глубокой переработки сырья и производства продукции с налаживанием кооперационных связей между участниками.

Все пастбища, предназначенные для разведения овец каракульской породы по итогам инвентаризации до 1 ноября должны быть переданы в постоянное владение Комитету по развитию шелководства и каракулеводства. Он будет предоставлять их кластерам в аренду, в том числе по нулевой ставке.

Комитету также передаются Научно-исследовательский институт шелководства (из ведения Ассоциации "Узбекипаксаноат"), НИИ каракулеводства и экологии пустынь (Госкомитет ветеринарии и развития животноводства) и Бухарский научно-производственный центр семеноводства степно-пастбищных кормовых культур (Агентство "Узбекчорванасл").

Указом предусмотрено направление двух грантовых линий Европейского союза в рамках реализуемого проекта Всемирного банка (15 млн евро) и прорабатываемого с Французским агентством развития проекта "Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан" (16 млн евро) на модернизацию материально-технической базы, лабораторного оборудования, подготовку и переподготовку специалистов, а также привлечение зарубежных специалистов для перечисленных научно-исследовательских институтов.

Документом также определено, что при вывозе шелковых отходов (включая шелковую вату) и шелка-сырца (код ТН ВЭД - 5002 и 5003) через таможенную границу Узбекистана с 1 января 2021 года взимается сбор за каждый килограмм в размере 0,05 доллара США.

Источник - "Газета.uz"
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