Сохских блогеров-"беспорядочников" Бобохайдарова и Махбубова выпустили из узб-каталажки. Обазнатушки?

08:42 03.09.2020

Блогер Хайдаржон Бобохайдаров освобожден из-под стражи

Генпрокуратура сообщила об освобождении из-под стражи Хайдаржона Бобохайдарова (блогер Дадахон Хайдаров), который был привлечен в качестве подозреваемого по делу о беспорядках в Сохском районе. Вместе с ним освобожден второй подозреваемый - Дилмурод Махбубов.



Хайдаржон Бобохайдаров (блогер Дадахон Хайдаров) из Сохского района Ферганской области освобожден из-под стражи. Об этом "Газете.uz" сообщил начальник Отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов.



1 июня областная прокуратура по факту беспорядков в Сохском районе возбудила уголовное дело по статьям 219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) и 244 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса. В качестве обвиняемых были привлечены шесть человек. Как уточнили в Генпрокуратуре, 22-летний Хайдаржон Бобохайдаров, а также 28-летний Дилмурод Махбубов, о которых писала "Газета.uz", проходили по делу в качестве подозреваемых (всего по делу было два подозреваемых).



Хает Шамсутдинов добавил, что срок их задержания исчислялся с 23 августа. В рамках статьи 226 Уголовно-процессуального кодекса, срок задержания составляет не более 48 часов с момента доставления задержанного в орган внутренних дел или иной правоохранительный орган. В исключительных случаях судом в отношении задержанного подозреваемого могут быть применены меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста или залога. При этом подозреваемому должно быть предъявлено обвинение в течение 10 дней со дня его задержания. В противном случае мера пресечения отменяется и лицо освобождается из-под стражи.



2 сентября был последний день процессуального срока, по итогам которого следствие не предъявило обвинения.



"Газета.uz" сообщала о задержании видеоблогера Хайдаржона Бобохайдарова 29 августа. Его семья рассказывала, что информации о его местонахождении нет с 22 августа, когда его забрали из дома сотрудники правоохранительных органов. По словам отца блогера, сына отвезли на вертолете в Фергану, накинув на голову мешок.