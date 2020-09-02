VIP-Гоблины. Российская элита по качеству скатилась до африканской. Даже казахская лучше

08:56 03.09.2020

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Российская элита по качеству оказалась на уровне Ботсваны, так считают авторы доклада Университета Санкт-Галлена в Швейцарии совместно с Московской школой управления "Сколково".



Российская элита по качеству скатилась до африканской

Они разработали сравнительный индекс качества элит по всему миру. Индекс показал, что российские элиты находятся на уровне Ботсваны, ниже Казахстана и Индонезии. Разработка индекса учитывает следующие параметры: экономическая власть, экономическая ценность, политическая власть и политическая ценность. Идеальные элиты должны формировать модели, которые определяют ценности всего общества, говорится в докладе. Элиты низкого уровня же только присваивают производимые обществом ресурсы.



Авторы: АЛЕКСАНДРА ИППОЛИТОВА