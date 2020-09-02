|Полный идиотизм. За месяц до выборов КырЦИК раздает мандаты новым депутатам, но на работу уже никто не ходит
09:10 03.09.2020
3 сентября 2020, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА
В Жогорку Кенеше появились семь новых депутатов
В Жогорку Кенеше появились семь новых депутатов. Об этом сообщила пресс-служба парламента.
По ее данным, сегодня на заседании присягу принесли Сталбек Молдалиев, Нурлан Сырдыбаев, Осмон Турдумамбетов, Мээримбек Койчуманов, Уланбек Исмаилов, Улугбек Садиков и Байгазы Кенжебаев.
Сталбек Молдалиев получил вакантный мандат вместо экс-спикера Чыныбая Турсунбекова, скончавшегося от внебольничной пневмонии.
Нурлан Сырдыбаев, Осмон Турдумамбетов, Уланбек Исмаилов (фракция "Онугуу-Прогресс") пришли вместо Алтынбек уулу Жунуса, Зиядина Жамалдинова и Абылкайыра Узакбаева.
Мээримбек Койчуманов, Байгазы Кенжебаев и Улугбек Садиков (фракция "Кыргызстан") пришли вместо Данияра Толонова, Таалайбека Масабирова и Кубанычбека Нурматова.
Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
-----------------------------
Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Все ушли на выборы. В зале заседаний Жогорку Кенеша всего 15 депутатов
Сегодня в Жогорку Кенеше очередное пленарное заседание. На повестке дня 11 вопросов, которые необходимо рассмотреть.
В основном ратификация грантовых и кредитных соглашений. Все документы проходят в первом чтении.
Но в зале присутствует не более 15 человек. Большинство народных избранников баллотируются в седьмой созыв и готовятся к выборам.
Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.