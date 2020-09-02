 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 03.09.2020
10:55  Атамбаев сделал заявление по делу Батукаева: Это была спецоперация ГКНБ, но она... была провалена
10:43  КазНацбанк ловит курс за хвост. Тенге крепко "дрожжит"
09:47  Западные "партнеры" помогут Ливану. Догонят и еще... "помогут", - Д.Юрганов
09:14  Зачем им вообще правительство? Половина КырКабМина бросила свои посты, уйдя на выборы
09:10  Полный идиотизм. За месяц до выборов КырЦИК раздает мандаты новым депутатам, но на работу уже никто не ходит
08:56  VIP-Гоблины. Российская элита по качеству скатилась до африканской. Даже казахская лучше
08:45  В Казе резкий суточный (571) прирост завирусованых. Дети пошли в школу...

08:42  Сохских блогеров-"беспорядочников" Бобохайдарова и Махбубова выпустили из узб-каталажки. Обазнатушки?
08:40  В Узбе создан ГосКомитет по шелководству и каракулеводству и аналогичные "кластеры" по областям
08:27  Своя Кеноша не тянет. Трамп приехал в восставший негро-таун и ситуация снова ухудшилась
08:24  В Актюбинской области детям из многодетных семей приходится учиться в... степи. Суслики сгрызли парты?
08:21  В Париже судят 17 мусульман. Обидевшихся на гадкие картинки Charlie Hebdo
08:17  Бердымухамедову предлагают уйти по-хорошему, - В.Панфилова
08:13  Прощай, апа. Гуд бай, ата. Начался прием анкет добровольцев для испытания казахстанской вакцины от COVID-19
08:10  Москва и Минск вместе грозят Западу, - А.Ходасевич
00:19  Фаворитка короля Таиланда вернулась во дворец после года в тюрьме для смертников. Сининат такая искусница...
Среда, 02.09.2020
22:42  Горнолаз Бабанов - сбитый рябчик КыргызПолитии
22:40  КырВыборы. "Бир Бол" - партия беззаботных проходимцев
22:27  Новый фильм Учителя о Цое. Враки и вранье...
22:18  Индийский Сталинград - осада Кохимы (история)
21:49  Япония не признает вины за войну и требует "компенсаций", - А.Кошкин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Полный идиотизм. За месяц до выборов КырЦИК раздает мандаты новым депутатам, но на работу уже никто не ходит
09:10 03.09.2020

3 сентября 2020, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА
В Жогорку Кенеше появились семь новых депутатов

В Жогорку Кенеше появились семь новых депутатов. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

По ее данным, сегодня на заседании присягу принесли Сталбек Молдалиев, Нурлан Сырдыбаев, Осмон Турдумамбетов, Мээримбек Койчуманов, Уланбек Исмаилов, Улугбек Садиков и Байгазы Кенжебаев.

Сталбек Молдалиев получил вакантный мандат вместо экс-спикера Чыныбая Турсунбекова, скончавшегося от внебольничной пневмонии.

Нурлан Сырдыбаев, Осмон Турдумамбетов, Уланбек Исмаилов (фракция "Онугуу-Прогресс") пришли вместо Алтынбек уулу Жунуса, Зиядина Жамалдинова и Абылкайыра Узакбаева.

Мээримбек Койчуманов, Байгазы Кенжебаев и Улугбек Садиков (фракция "Кыргызстан") пришли вместо Данияра Толонова, Таалайбека Масабирова и Кубанычбека Нурматова.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.

-----------------------------

Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Все ушли на выборы. В зале заседаний Жогорку Кенеша всего 15 депутатов

Сегодня в Жогорку Кенеше очередное пленарное заседание. На повестке дня 11 вопросов, которые необходимо рассмотреть.

В основном ратификация грантовых и кредитных соглашений. Все документы проходят в первом чтении.

Но в зале присутствует не более 15 человек. Большинство народных избранников баллотируются в седьмой созыв и готовятся к выборам.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1599113400
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 21 августа 2020 года №388
- Мажилис приступил к законодательной реализации Послания Президента
- Решение поставленных в Послании задач станет фактором повышения устойчивости и конкурентоспособности экономики – А. Мамин
- Кадровые перестановки
- Как сократить "КазМунайГаз" и реализовать предложение Токаева? - Ашимбаев
- Мажилис внедряет новый формат согласования министров
- Инфляция в Республике Казахстан за январь-август 2020 года составила 4,6%
- В "Ак жоле" обсудили основные положения Послания Президента
- Опубликованы итоги регистрации кандидатов на праймериз "Nur Otan"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  