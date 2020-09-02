Полный идиотизм. За месяц до выборов КырЦИК раздает мандаты новым депутатам, но на работу уже никто не ходит

09:10 03.09.2020

3 сентября 2020, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

В Жогорку Кенеше появились семь новых депутатов



В Жогорку Кенеше появились семь новых депутатов. Об этом сообщила пресс-служба парламента.



По ее данным, сегодня на заседании присягу принесли Сталбек Молдалиев, Нурлан Сырдыбаев, Осмон Турдумамбетов, Мээримбек Койчуманов, Уланбек Исмаилов, Улугбек Садиков и Байгазы Кенжебаев.



Сталбек Молдалиев получил вакантный мандат вместо экс-спикера Чыныбая Турсунбекова, скончавшегося от внебольничной пневмонии.



Нурлан Сырдыбаев, Осмон Турдумамбетов, Уланбек Исмаилов (фракция "Онугуу-Прогресс") пришли вместо Алтынбек уулу Жунуса, Зиядина Жамалдинова и Абылкайыра Узакбаева.



Мээримбек Койчуманов, Байгазы Кенжебаев и Улугбек Садиков (фракция "Кыргызстан") пришли вместо Данияра Толонова, Таалайбека Масабирова и Кубанычбека Нурматова.



Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.



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Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Все ушли на выборы. В зале заседаний Жогорку Кенеша всего 15 депутатов



Сегодня в Жогорку Кенеше очередное пленарное заседание. На повестке дня 11 вопросов, которые необходимо рассмотреть.



В основном ратификация грантовых и кредитных соглашений. Все документы проходят в первом чтении.



Но в зале присутствует не более 15 человек. Большинство народных избранников баллотируются в седьмой созыв и готовятся к выборам.



Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.