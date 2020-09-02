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Зачем им вообще правительство? Половина КырКабМина бросила свои посты, уйдя на выборы
09:14 03.09.2020

Отвечающий за борьбу с COVID-19 вице-премьер ушел на выборы, - депутат

На заседании коалиции парламентского большинства 16 июня
На заседании коалиции парламентского большинства 16 июня
Бишкек (АКИpress) – Ранее премьер-министр Кубатбек Боронов сообщал, что никто из членов правительства не пойдет на выборы, сказал депутат Жанар Акаев 3 сентября на заседании парламента.

"Отвечающий за борьбу с коронавирусом вице-премьер-министр ушла из-за выборов, многие ушли. Нет бы ответить за свои действия, а они на выборы пошли", - сказал Акаев.

24 августа было приостановлено исполнение должностных полномочий вице-премьер-министра Аиды Исмаиловой, директора Госкомспорта Каната Аманкулова, председателя Госслужбы исполнения наказаний Мелиса Турганбаева, министра труда и социального развития Улукбека Кочкорова и директора Агентства по продвижению и защите инвестиций Адилбека уулу Шумкарбека.

Исполнение должностных полномочий приостановлено до определения результатов парламентских выборов, назначенных на 4 октября.

На заседании коалиции парламентского большинства 16 июня премьер-министр Кубатбек Боронов сообщил, что никто из членов правительства не пойдет на выборы.

"Мы до этого обсуждали на заседании: если у кого-то есть планы пойти на выборы, было поручено сказать заранее. 15 дней прошло, но никто не высказал свое желание пойти на выборы. Поэтому мы сделали вывод, что члены правительства отработают 6 месяцев", - ответил Боронов.

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Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1599113640
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