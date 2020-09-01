Западные "партнеры" помогут Ливану. Догонят и еще... "помогут", - Д.Юрганов

09:47 03.09.2020

Западные "партнеры" помогут Ливану – "будь здоров"!



Денис Юрганов

1 сент. 2020



В Ливане продолжают кипеть политические страсти и происходят изменения во властных структурах страны. После взрыва в порту Бейурута (4 августа) правительство во главе с Хасаном Диабом ушло 10 августа в отставку. Президент Ливана Мишель Аун принял решение назначить новым премьер – министром страны Мустафу Адиба, который призвал к формированию нового правительства в рекордно короткие сроки, а реформы реализовать немедленно, что поможет достичь соглашения с Международным валютным фондом. Ливан начал переговоры с МВФ в мае, после дефолта, по своему огромному долгу с целью заручиться финансовой поддержкой, но договоренности зашли в тупик, так как ливанскую сторону не устраивали условия выдвинутые Фондом. Финансовый кризис в Ливане обрушил курс валюты с октября 2019 года на 80%, были заблокированы вклады граждан, а банковская система государства парализована.



Мустафа Адиб имеет докторскую степень в области права и политологии и ранее работал советником Наджиба Микати, бывшего премьер-министра Ливана. С 2013 года Адиб был послом Ливана в Германии. Вызывает интерес то, что назначение его премьер-министром последовало после того как президент Франции Эммануэль Макрон, который в течении последних трех дней " ненавязчиво рекомендовал" ливанским властям согласовать кандидата в премьеры и прекратить разногласия по этому поводу. По заявлениям высокопоставленных ливанских чиновников - Макрон сыграл важную роль в достижении соглашения по Адибу. Французский лидер, который прибыл в Ливан вечером в понедельник (это его второй визитом менее чем за месяц), возглавил посредническую миссию, направленную на то, чтобы подтолкнуть Ливан к принятию быстрых решений для преодоления экономического кризиса и нестабильности в стране.



Пока Макрон "окучивает" ливийские власти, ливанская следственная комиссия озвучила заключение, после проведения взрывотехнической экспертизы в морском порту Бейрута. По сообщениям газеты Al-Jamahiriya отмечается, что причиной взрыва в порту стало возгорание легковоспламеняющихся материалов и пиротехнических изделий, находившихся в амбаре №12 рядом с 2 000 тонн аммиачной селитры. При этом подчеркивается отсутствие следов морской или воздушной атаки, а также следов взрыва бомбы и нахождения в порту склада вооружений. В принципе, другого результата "расследования" было трудно ожидать.



Обвал ливанской экономики наносит большой ущерб и экономике соседней Сирии. Ливан всегда был каналом для сирийских предпринимателей, которые старались обойти западные санкции против САР. Сирийцам принадлежит значительная часть депозитов (до 20%), которые сейчас застряли в рушащейся банковской системе Ливана. Сирия полагалась на ливанский банковский сектор, который мог поддерживать бизнес и коммерцию в ходе боевых действий на ее территории. По мнению зарубежных экспертов, ливанские банки установили строгий контроль над движением капитала в долларовых депозитах, сирийским бизнесменам и гражданам отказывают в доступе к их средствам, в результате чего поток долларов в Сирию почти прекратился. За последний год сирийская валюта упала вдвое, что привело к инфляции, росту цен, серьезным последствиям для покупательной способности населения.



В самом Ливане, экономический кризис ударил и по проиранской, шиитской военно-политической организации Хизбалла, лидеры которой до недавнего момента отрицали всю серьезность ситуации. На данный момент Хизбалла сосредоточена на финансировании системы социальной защиты своих основных избирателей, ливанских шиитов, чтобы помочь им справиться с тяжелой экономической ситуацией. Будем надеяться, что ухудшение финансово-экономической ситуации (и "помощь" Запада и МВФ) не ввергнет страну в горнило вооруженного конфликта (некоторым силам в регионе это сыграет на руку). Тем более негативный опыт гражданской войны 1975- 1990 годов у ливанцев имеется, и снова повторить его – означает получить еще больший хаос и кровопролитие.