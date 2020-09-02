КазНацбанк ловит курс за хвост. Тенге крепко "дрожжит"

10:43 03.09.2020

Что происходит с обменным курсом тенге, ответили в Нацбанке

Негативный сентимент по рублю не оказал прямого влияния на валюты остальных развивающихся стран, включая тенге.



Директор департамента монетарных операций НБРК Нуржан Турсунханов прокомментировал ситуацию с обменным курсом тенге, передает zakon.kz.



Как известно, сегодня по итогам утренних торгов отмечается динамика ослабления тенге. Связано ли это с "поведением" рубля?



Укрепление доллара США на мировых рынках, закрытие нефтеперерабатывающих заводов на плановое обслуживание осенью и постепенное возвращение объемов добычи нефти странами ОПЕК оказало значительное давление на стоимость нефти 2 сентября 2020 года. Цена на нефть за день упала на 1,20 долларов или (-) 2.61%. Вместе с волатильностью на рынке энергоносителей также обесценились валюты развивающихся стран, например, валюты Индонезии и ЮАР за день упали на (-) 1.2% и (-) 1% соответственно, - сказал Нуржан Турсунханов.

По его словам, обменный курс тенге против доллара США, вслед за падением цены на нефть и ослаблением валют развивающихся стран, также отреагировал снижением: курс на 11:00 в ходе торгов на Казахстанской фондовой бирже сложился на уровне 420,35 тенге за доллар, что на 0.44% ниже к закрытию предыдущего дня.



Резкое ослабление российского рубля в ходе европейской сессии 2 сентября произошло на фоне заявления германских властей о том, что Алексей Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок". Заявление вызвало опасения у рыночных игроков о возможных санкциях со стороны западных стран, и, как следствие, значительное ослабление российской валюты на 2.3%, - отметил глава департамента.

При этом, по его словам, негативный сентимент по рублю не оказал прямого влияния на валюты остальных развивающихся стран, включая тенге.



Их ослабление, как я и отмечал, связано с укреплением доллара США на мировых рынках и падением цен на нефть, - заключил Нуржан Турсунханов.