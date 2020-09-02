 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 03.09.2020
10:55  Атамбаев сделал заявление по делу Батукаева: Это была спецоперация ГКНБ, но она... была провалена
10:43  КазНацбанк ловит курс за хвост. Тенге крепко "дрожжит"
09:47  Западные "партнеры" помогут Ливану. Догонят и еще... "помогут", - Д.Юрганов
09:14  Зачем им вообще правительство? Половина КырКабМина бросила свои посты, уйдя на выборы
09:10  Полный идиотизм. За месяц до выборов КырЦИК раздает мандаты новым депутатам, но на работу уже никто не ходит
08:56  VIP-Гоблины. Российская элита по качеству скатилась до африканской. Даже казахская лучше
08:45  В Казе резкий суточный (571) прирост завирусованых. Дети пошли в школу...

08:42  Сохских блогеров-"беспорядочников" Бобохайдарова и Махбубова выпустили из узб-каталажки. Обазнатушки?
08:40  В Узбе создан ГосКомитет по шелководству и каракулеводству и аналогичные "кластеры" по областям
08:27  Своя Кеноша не тянет. Трамп приехал в восставший негро-таун и ситуация снова ухудшилась
08:24  В Актюбинской области детям из многодетных семей приходится учиться в... степи. Суслики сгрызли парты?
08:21  В Париже судят 17 мусульман. Обидевшихся на гадкие картинки Charlie Hebdo
08:17  Бердымухамедову предлагают уйти по-хорошему, - В.Панфилова
08:13  Прощай, апа. Гуд бай, ата. Начался прием анкет добровольцев для испытания казахстанской вакцины от COVID-19
08:10  Москва и Минск вместе грозят Западу, - А.Ходасевич
00:19  Фаворитка короля Таиланда вернулась во дворец после года в тюрьме для смертников. Сининат такая искусница...
Среда, 02.09.2020
22:42  Горнолаз Бабанов - сбитый рябчик КыргызПолитии
22:40  КырВыборы. "Бир Бол" - партия беззаботных проходимцев
22:27  Новый фильм Учителя о Цое. Враки и вранье...
22:18  Индийский Сталинград - осада Кохимы (история)
21:49  Япония не признает вины за войну и требует "компенсаций", - А.Кошкин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Атамбаев сделал заявление по делу Батукаева: Это была спецоперация ГКНБ, но она... была провалена
10:55 03.09.2020

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сделал заявление по уголовному делу так называемого "вора в законе" Батукаева.

В нем он подтвердил, что освобождение Батукаева было частью плана по экстрадиции Жаныша Бакиева, который был обвинен в расстреле демонстрантов 7 апреля 2010 года.

"С 2011 года я, как президент Кыргызстана, принимал все меры по экстрадиции в страну преступника Жаныша Бакиева… Суть "уголовного дела Батукаева" заключается в том, что в результате запланированной в 2012 году операции ГКНБ Жаныш Бакиев должен быть доставлен в Кыргызстан. Руководить этой операцией мной было поручено ее инициатору, тогдашнему председателю ГКНБ… К сожалению, операция ГКНБ была провалена", - пишет Атамбаев.

Однако, как он сказал, ни в материалах уголовного дела, ни в показаниях свидетелей "нет ни одного факта коррупционных или иных преступных действий с моей стороны". Поэтому, как он утверждает, по решению властей суды проходили в закрытом режиме и материалы дела были засекречены, чтобы скрыть правду.

"Фактически получилось так, что я осужден на 11 лет за то, что поддержал операцию ГКНБ по доставлению в Кыргызстан и привлечению к реальной ответственности кровавого преступника", - говорит Атамбаев.

Его заявление датировано 28 августа 2020 года.

Говоря о "тогдашнем председателе ГКНБ", Атамбаев по всей вероятности имел ввиду Шамиля Атаханова. В 2012 году он занимал должность главы ГКНБ.

Его показания легли в основу обвинительного заключения в отношении Атамбаева.

Атаханов возглавлял ГКНБ с 5 декабря 2011 года по 29 октября 2012 года, после был назначен главой МВД. Спустя четыре месяца, 22 февраля 2013 года, был освобожден от должности министра внутренних дел, так как его кандидатура была предложена на должность вице-премьер-министра.

После освобождения Батукаева в апреле 2013 года он написал заявление о сложении с него полномочий на период работы депутатской комиссии по обстоятельствам освобождения Батукаева. 6 июня 2013 года подал в отставку.

Год назад в сети были распространены фрагменты из уголовного дела, в котором приводились показания Атаханова. В нем, в частности, содержались некоторые детали дела по освобождению.

Так, согласно этим документам, Атаханов говорил, что к нему обратился один из зарубежных журналистов, который намекнул, что влиятельные люди из Чечни хотели бы видеть на свободе Азиза Батукаева (чеченца по национальности). Взамен чеченская сторона обещала доставить в Кыргызстан беглого Жаныша Бакиева. Атаханов встретился с Атамбаевым и получил его согласие на проведение этой операции…

Шамиль Атаханов и Алмазбек Атамбаев

Азиз Батукаев, известный как "вор в законе", 3 августа 2006 года Аламединским районным судом был осужден к 16 годам 8 месяцам 15 дням лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества. Он обвинялся в соучастии в убийстве депутата Жогорку Кенеша Тынычбека Акматбаева, начальника ГУИН Икматуллы Полотова и двух сотрудников парламента в октябре 2005 года во время беспорядков в исправительной колонии в селе Молдовановка.

Батукаев отбывал наказание в СИЗО-4 в Нарыне. Весной 2013 года он был освобожден по медицинским основаниям – якобы у него был рак. В день освобождения он покинул Кыргызстан на частном самолете.

Позже выяснилось, что анализы и медицинское заключение было подделаны. Из положенного срока Азиз Батукаев отсидел половину, ему оставалось отбывать наказание еще 8 лет, 3 месяца и 7 дней.

Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1599119700
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 21 августа 2020 года №388
- Мажилис приступил к законодательной реализации Послания Президента
- Решение поставленных в Послании задач станет фактором повышения устойчивости и конкурентоспособности экономики – А. Мамин
- Кадровые перестановки
- Как сократить "КазМунайГаз" и реализовать предложение Токаева? - Ашимбаев
- Мажилис внедряет новый формат согласования министров
- Инфляция в Республике Казахстан за январь-август 2020 года составила 4,6%
- В "Ак жоле" обсудили основные положения Послания Президента
- Опубликованы итоги регистрации кандидатов на праймериз "Nur Otan"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  