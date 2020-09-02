Атамбаев сделал заявление по делу Батукаева: Это была спецоперация ГКНБ, но она... была провалена

10:55 03.09.2020

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сделал заявление по уголовному делу так называемого "вора в законе" Батукаева.



В нем он подтвердил, что освобождение Батукаева было частью плана по экстрадиции Жаныша Бакиева, который был обвинен в расстреле демонстрантов 7 апреля 2010 года.



"С 2011 года я, как президент Кыргызстана, принимал все меры по экстрадиции в страну преступника Жаныша Бакиева… Суть "уголовного дела Батукаева" заключается в том, что в результате запланированной в 2012 году операции ГКНБ Жаныш Бакиев должен быть доставлен в Кыргызстан. Руководить этой операцией мной было поручено ее инициатору, тогдашнему председателю ГКНБ… К сожалению, операция ГКНБ была провалена", - пишет Атамбаев.



Однако, как он сказал, ни в материалах уголовного дела, ни в показаниях свидетелей "нет ни одного факта коррупционных или иных преступных действий с моей стороны". Поэтому, как он утверждает, по решению властей суды проходили в закрытом режиме и материалы дела были засекречены, чтобы скрыть правду.



"Фактически получилось так, что я осужден на 11 лет за то, что поддержал операцию ГКНБ по доставлению в Кыргызстан и привлечению к реальной ответственности кровавого преступника", - говорит Атамбаев.



Его заявление датировано 28 августа 2020 года.



Говоря о "тогдашнем председателе ГКНБ", Атамбаев по всей вероятности имел ввиду Шамиля Атаханова. В 2012 году он занимал должность главы ГКНБ.



Его показания легли в основу обвинительного заключения в отношении Атамбаева.



Атаханов возглавлял ГКНБ с 5 декабря 2011 года по 29 октября 2012 года, после был назначен главой МВД. Спустя четыре месяца, 22 февраля 2013 года, был освобожден от должности министра внутренних дел, так как его кандидатура была предложена на должность вице-премьер-министра.



После освобождения Батукаева в апреле 2013 года он написал заявление о сложении с него полномочий на период работы депутатской комиссии по обстоятельствам освобождения Батукаева. 6 июня 2013 года подал в отставку.



Год назад в сети были распространены фрагменты из уголовного дела, в котором приводились показания Атаханова. В нем, в частности, содержались некоторые детали дела по освобождению.



Так, согласно этим документам, Атаханов говорил, что к нему обратился один из зарубежных журналистов, который намекнул, что влиятельные люди из Чечни хотели бы видеть на свободе Азиза Батукаева (чеченца по национальности). Взамен чеченская сторона обещала доставить в Кыргызстан беглого Жаныша Бакиева. Атаханов встретился с Атамбаевым и получил его согласие на проведение этой операции…



Шамиль Атаханов и Алмазбек Атамбаев



Азиз Батукаев, известный как "вор в законе", 3 августа 2006 года Аламединским районным судом был осужден к 16 годам 8 месяцам 15 дням лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества. Он обвинялся в соучастии в убийстве депутата Жогорку Кенеша Тынычбека Акматбаева, начальника ГУИН Икматуллы Полотова и двух сотрудников парламента в октябре 2005 года во время беспорядков в исправительной колонии в селе Молдовановка.



Батукаев отбывал наказание в СИЗО-4 в Нарыне. Весной 2013 года он был освобожден по медицинским основаниям – якобы у него был рак. В день освобождения он покинул Кыргызстан на частном самолете.



Позже выяснилось, что анализы и медицинское заключение было подделаны. Из положенного срока Азиз Батукаев отсидел половину, ему оставалось отбывать наказание еще 8 лет, 3 месяца и 7 дней.