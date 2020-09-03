ТуркмМинобраз: Ношение масок и ежедневное троекратное окуривание классов гармалой обязательны

12:57 03.09.2020

Распоряжением министра образования Туркменистана Оразгельды Курбанова от 14 августа 2020 года утверждена временная инструкция по организации работы общеобразовательных учреждений на 2020-2021 учебный год.



Согласно документу, учебный год в стране начинается, как обычно, 1 сентября, однако в профилактических целях требуется соблюдение целого ряда дополнительных санитарно-гигиенических требований, включающих проведение дезинфекционных работ, контроль за температурой учащихся на входе в школу, тщательное мытье рук, смазку носа аксолиновой мазью, ежедневное троекратное окуривание помещений дымом гармалы (юзерлика) и пр.



Продолжительность урока сокращается до 25-35 минут в зависимости от возраста учащихся. В каждом классе не должно быть больше 10-15 человек, рассадка - по одному, в шахматном порядке при соблюдении расстояний между партами в 2 метра, в столовых - также соблюдение безопасного расстояния. Ношение масок обязательно как для учителей, так и для учеников. Все входы-выходы из здания школы должны быть открыты. Вводится ограничение на посещения школы родителями.



С учетом погодных условий уроки физкультуры, труда, биологии, природоведения, экологии, истории, ИЗО рекомендуется проводить под открытом небом, в историко-культурных зонах, музеях, ботаническом саду, на спортплощадках.



Для изоляции учеников, учителей и других сотрудников в случае выявления у них симптомов инфекционного заболевания в каждом учебном заведении должны быть предусмотрены специальные кабинеты.



Инструкция подготовлена в соответствии с рекомендациями Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней от 9 августа 2020 года.