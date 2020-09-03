Захар Прилепин презентует на ММКВЯ свою новую книгу - "Ополченский романс" (анонс, 6/09)

13:47 03.09.2020

6/09

15:15–16:00

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Встреча с автором



Захар Прилепин представляет свою новую книгу "Ополченский романс"



Новая книга прозы Захара Прилепина - "Ополченский романс" - сборник художественных рассказов о войне: истории людей, не захотевших бросать свои дома и пытающихся научиться жить в новых условиях, об ополченцах, как местных, так и тех, кто сорвался с насиженных мест и приехал сюда воевать за "русский мир", об отношениях между народами - не тех, что устанавливают политики, а тех, что формируются "на земле", а еще - о любви, которая, оказывается, возможна и даже необходима в этом чистилище.



Москва, Манеж

СЦЕНА 6 / Малая

Участники:

Захар Прилепин

(писатель, Россия)

Организаторы:

Редакция Елены Шубиной

Теги: