 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 03.09.2020
15:42  The Saker: "Трампа ждет участь Лукашенко, но без поддержки Путина"
15:41  30 лет Приднестровью: главная идея по-прежнему - воссоединение с Россией
15:39  Зачем каз-нацдем-оппозня жмется к Саакашвили. Вкусные галстуки по сходной цене?
15:34  Стоимость лояльности. Внешнее влияние на афганский наркотрафик, - Р.Нуриддинов
15:32  Два брата. БелМайдан толкает Беларусь вернуться в Россию, - Э.Байназаров, П.Панов
15:31  А. Бунич: "Экономика трубы" себя исчерпала
15:28  Появились новые эскизы купола в центре Нур-Султана

15:15  Узбекистан вступит в ЕАЭС: альтернативы нет, - А.Бурханов
14:32  РосПремьер Мишустин прибыл с визитом в Минск. Кто тут Сашу забижает, а?
13:47  Захар Прилепин презентует на ММКВЯ свою новую книгу - "Ополченский романс" (анонс, 6/09)
12:57  ТуркмМинобраз: Ношение масок и ежедневное троекратное окуривание классов гармалой обязательны
12:32  Туркмения сегодня. Эвакуации, дефицит еды и махинации с Конституцией, - EurasiaNet
10:55  Атамбаев сделал заявление по делу Батукаева: Это была спецоперация ГКНБ, но она... была провалена
10:43  КазНацбанк ловит курс за хвост. Тенге крепко "дрожжит"
09:47  Западные "партнеры" помогут Ливану. Догонят и еще... "помогут", - Д.Юрганов
09:14  Зачем им вообще правительство? Половина КырКабМина бросила свои посты, уйдя на выборы
09:10  Полный идиотизм. За месяц до выборов КырЦИК раздает мандаты новым депутатам, но на работу уже никто не ходит
08:56  VIP-Гоблины. Российская элита по качеству скатилась до африканской. Даже казахская лучше
08:45  В Казе резкий суточный (571) прирост завирусованых. Дети пошли в школу...
08:42  Сохских блогеров-"беспорядочников" Бобохайдарова и Махбубова выпустили из узб-каталажки. Обазнатушки?
08:40  В Узбе создан ГосКомитет по шелководству и каракулеводству и аналогичные "кластеры" по областям
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Захар Прилепин презентует на ММКВЯ свою новую книгу - "Ополченский романс" (анонс, 6/09)
13:47 03.09.2020

6/09
15:15–16:00
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Встреча с автором

Захар Прилепин представляет свою новую книгу "Ополченский романс"

Новая книга прозы Захара Прилепина - "Ополченский романс" - сборник художественных рассказов о войне: истории людей, не захотевших бросать свои дома и пытающихся научиться жить в новых условиях, об ополченцах, как местных, так и тех, кто сорвался с насиженных мест и приехал сюда воевать за "русский мир", об отношениях между народами - не тех, что устанавливают политики, а тех, что формируются "на земле", а еще - о любви, которая, оказывается, возможна и даже необходима в этом чистилище.

Москва, Манеж
СЦЕНА 6 / Малая
Участники:
Захар Прилепин
(писатель, Россия)
Организаторы:
Редакция Елены Шубиной
Теги:

Источник - knigivgorode.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1599130020
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 21 августа 2020 года №388
- Мажилис приступил к законодательной реализации Послания Президента
- Решение поставленных в Послании задач станет фактором повышения устойчивости и конкурентоспособности экономики – А. Мамин
- Кадровые перестановки
- Как сократить "КазМунайГаз" и реализовать предложение Токаева? - Ашимбаев
- Мажилис внедряет новый формат согласования министров
- Инфляция в Республике Казахстан за январь-август 2020 года составила 4,6%
- В "Ак жоле" обсудили основные положения Послания Президента
- Опубликованы итоги регистрации кандидатов на праймериз "Nur Otan"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  