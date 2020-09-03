РосПремьер Мишустин прибыл с визитом в Минск. Кто тут Сашу забижает, а?

14:32 03.09.2020

Мишустин взял в Минск половину правительства России



Премьер-министр Михаил Мишустин 3 августа отправился на переговоры в Минск. Вместе с ним в российскую делегацию вошли вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр культуры Ольга Любимова и глава Минспорта Олег Матыцин, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко.



Их поездка предваряет визит Александра Лукашенко в Россию. Дата его прибытия еще неизвестна.



Напомним, в Белоруссии уже почти 3 недели не стиают массовые акции протеста против шестого переизбрания Лукашенко на пост президента страны. Он утверждает, что победил, набрав больше 80% голосов избирателей. Оппозиция считает, что выборы были фальсифицированы и добивается его отставки.