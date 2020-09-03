Узбекистан вступит в ЕАЭС: альтернативы нет, - А.Бурханов

15:15 03.09.2020

Узбекистану нужны как воздух технологии, квалифицированные кадры, огромные инвестиции, миллионы рабочих мест и гарантированные рынки сбыта. В этих условиях, когда невозможно самостоятельно вытащить страну из состояния застоя, экономическая целесообразность является решающим фактором при выборе правильного курса страны. Поэтому очевидно, что Узбекистан в конце концов вступит в ЕАЭС. Альтернативы нет.



ЕАЭС поможет спасти экономику

Если бы не пандемия, возможно, вопрос о присоединении Узбекистана к Евразийскому экономическому союзу уже был бы решен. Июньская встреча в Москве президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева могла стать сенсационной. Однако коронавирус и мировой экономический кризис спутали карты. В связи с негативными процессами в экономике и нежелательностью вступления в союз перед президентскими выборами в Узбекистане (они намечены на декабрь 2021) решено отложить начало процесса.



В любом случае, вопрос вступления Узбекистана в ЕАЭС, на мой взгляд, является решенным. Так или иначе, Узбекистан войдет в состав союза в 2022 или в 2023 году.



Естественно, после вступления Узбекистану потребуется адаптационный период. Узбекская сторона рассчитывает на льготы в течение 5−10 лет. Но растягивать и содержать монополии за счет заградительных пошлин не имеет смысла, и у союза нет столько времени. По всей видимости, адаптационный период продлится от двух до пяти лет.



Как говорил известный киноперсонаж, нужно "резать, не дожидаясь перитонита". Экономика Узбекистана нуждается в реанимационных мерах и огромных вложениях и чем раньше, тем лучше.



Многие СМИ пишут восторженно о росте внешнеторгового оборота Узбекистана. Но все они умалчивают об опережающем росте импорта по сравнению с экспортом. Быстрый рост импорта связан с ростом населения, монополиями и со строительным бумом в стране. Внешнеторговый дефицит страны за последние три года вырос более чем в 4,2 раза с $ 1,5 млрд в 2017 году до $ 6,4 млрд в 2019.



Быстрорастущий внешнеторговый дефицит, который оказывает давление на национальную валюту и увеличивает дефицит государственного бюджета, является серьезным вызовом для узбекской экономики. Можно сказать, что Узбекистан живет не по средствам и остро нуждается в валютных поступлениях.



Узбекистан не имеет выбора альтернативных союзов



Москва предлагает Ташкенту в рамках ЕАЭС инвестиции, рабочие места и рынок сбыта. При этом любой союз или объединение нуждается в "стране-локомотиве", которому делегируются некоторые полномочия участников и наднациональных органов. Кого-то это, быть может, смущает. Но судьба региона предопределена его географией, и Узбекистан не имеет выбора альтернативных союзов.



Все важные дороги из Узбекистана пролегают через Казахстан и Россию, которые состоят в союзе в рамках ЕАЭС и ОДКБ. Естественно, членство в ЕАЭС не дает автоматическую гарантию экономического роста, но предлагает возможность реализации имеющихся потенциалов у участников.



ЕАЭС поможет увеличить ВВП Узбекистана на 4%



Руководитель мюнхенского аналитического центра "Евразийские исследования" Юрий Кофнер проводит комплексное исследование вызовов и возможностей потенциального участия Узбекистана в ЕАЭС. Согласно предварительным результатам его исследований, вступление Узбекистана в ЕАЭС увеличит товарооборот со странами союза на $ 2 млрд. При этом импорт Узбекистана увеличится на $ 1,28 млрд, а рост экспорта в страны ЕАЭС составит $ 775 млн. Образованный торговый дефицит в размере $ 506 млн покроется с выгодой за счет увеличения денежных переводов из стран ЕАЭС в Узбекистан на $ 1,2 млрд.



В результате отмены взаимных ограничительных мер со стороны ЕАЭС и патентных пошлин РФ Узбекистан может получить дополнительные доходы по разным оценкам, от $ 1 млрд до $ 2 млрд в год. В итоге, по расчетам специалистов аналитического центра, общий эффект от вступления Узбекистана в ЕАЭС может увеличить ВВП страны как минимум на 4%.



Народ за ЕАЭС



В начале текущего года Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) при администрации президента Республики Узбекистан провел анонимный опрос среди граждан. По результатам данного опроса 74% всех опрошенных поддерживают вступление Узбекистана в ЕАЭС. Показательно, что уровень поддержки ЕАЭС населением Узбекистана выше, чем среди участников союза, за исключением Киргизии.



Несведущему человеку кажется, что узбекское сообщество раскололась на два лагеря "за" и "против" вступления в ЕАЭС. Однако на самом деле народ Узбекистана в большинстве един во взглядах и поддерживает союз. Так что для принятия решения геополитического характера достаточно политической воли главы государства.



Ахмет Бурханов, политолог, экономист



3.09.2020