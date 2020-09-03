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Появились новые эскизы купола в центре Нур-СултанаПоявились новые эскизы купола в центре Нур-Султана
15:28 03.09.2020

Ботагоз Айтжанова

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана показало новые эскизы купола на водно-зеленом бульваре в центре столицы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Руководитель управления Нурлан Уранхаев сообщил, что пока инвесторы не подошли к проекту вплотную.

"Сегодня строительная индустрия настолько технологически выросла, что построить можно. Мы в "Хан Шатыре" ходим, это надувной купол. Никто на это внимания не обращает. А здесь огромное пространство и делается для людей. Бизнес вкладывает свои деньги, рассчитывает риски и считает, что это можно сделать. Почему бы и нет. Зимой, даже если не минус 40, интереснее походить в таком помещении. Это интересный проект", - сказал Нурлан Уранхаев, отвечая на вопрос, считает ли он такое решение правильным.

Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Нур-Султане предложили еще в феврале 2017 года. Тогда Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев встречался с инвесторами в ОАЭ. По замыслу архитекторов на всем протяжении бульвар будет накрыт крышей, которая позволит создать благоприятный микроклимат даже в самый лютый мороз.

Планировалось, что летом створки крыши будут раздвигаться, чтобы не препятствовать солнцу.

Во время встречи в ОАЭ исполнительный директор компании Calatrava Grace Corporation Микаэль Калатрава (сын Сантьяго Калатравы) сообщил, что компания намерена выступить не только главным архитектором, но и в качестве инвестора. Тогда Микаэль Калатрава уточнил, что компания планировала выделить до 15 процентов собственных средств, а также привлечь дополнительные финансы путем первичного IPO. Таким образом, на реализацию этого проекта планировалось не тратить ни одного тенге из бюджета страны.

27 ноября 2017 года Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с известным испанским архитектором Сантьяго Калатравой в столице рассказал об идее закрытого проспекта.

"Идея моя заключается в том, что в этом жилом квартале в центре будет закрытый проспект, где люди будут из дома выходить, не раздеваясь, не переодеваясь. И здесь будут магазины, здесь будут культурные мероприятия, а может быть, и школы, и, как это сделано в Торонто и в других городах, люди будут ходить, общаться. Вы изъявили желание взяться за это и сделать", - сказал в 2017 году Назарбаев.

Нурлан Уранхаев подчеркнул, что инвесторы от проекта не отказались.

На сайте компании Calatrava Grace Corporation опубликован эскиз многофункционального пешеходного коридора в Казахстане. Его протяженность составляет 2,2 километра, 200 тысяч квадратных метров. Указано, что компания выступает в роли разработчика и соспонсора. Сумма сделки, по данным сайта, на первом этапе составляет 330 миллионов долларов.

Неизвестно, связан ли этот проект с проектом купола в центре столицы.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1599136080
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