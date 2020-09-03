 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 03.09.2020
15:42  The Saker: "Трампа ждет участь Лукашенко, но без поддержки Путина"
15:41  30 лет Приднестровью: главная идея по-прежнему - воссоединение с Россией
15:39  Зачем каз-нацдем-оппозня жмется к Саакашвили. Вкусные галстуки по сходной цене?
15:34  Стоимость лояльности. Внешнее влияние на афганский наркотрафик, - Р.Нуриддинов
15:32  Два брата. БелМайдан толкает Беларусь вернуться в Россию, - Э.Байназаров, П.Панов
15:31  А. Бунич: "Экономика трубы" себя исчерпала
15:28  Появились новые эскизы купола в центре Нур-Султана

15:15  Узбекистан вступит в ЕАЭС: альтернативы нет, - А.Бурханов
14:32  РосПремьер Мишустин прибыл с визитом в Минск. Кто тут Сашу забижает, а?
13:47  Захар Прилепин презентует на ММКВЯ свою новую книгу - "Ополченский романс" (анонс, 6/09)
12:57  ТуркмМинобраз: Ношение масок и ежедневное троекратное окуривание классов гармалой обязательны
12:32  Туркмения сегодня. Эвакуации, дефицит еды и махинации с Конституцией, - EurasiaNet
10:55  Атамбаев сделал заявление по делу Батукаева: Это была спецоперация ГКНБ, но она... была провалена
10:43  КазНацбанк ловит курс за хвост. Тенге крепко "дрожжит"
09:47  Западные "партнеры" помогут Ливану. Догонят и еще... "помогут", - Д.Юрганов
09:14  Зачем им вообще правительство? Половина КырКабМина бросила свои посты, уйдя на выборы
09:10  Полный идиотизм. За месяц до выборов КырЦИК раздает мандаты новым депутатам, но на работу уже никто не ходит
08:56  VIP-Гоблины. Российская элита по качеству скатилась до африканской. Даже казахская лучше
08:45  В Казе резкий суточный (571) прирост завирусованых. Дети пошли в школу...
08:42  Сохских блогеров-"беспорядочников" Бобохайдарова и Махбубова выпустили из узб-каталажки. Обазнатушки?
08:40  В Узбе создан ГосКомитет по шелководству и каракулеводству и аналогичные "кластеры" по областям
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
А. Бунич: "Экономика трубы" себя исчерпала
15:31 03.09.2020

Если Кремль будет следовать прежним курсом, нынешнему прозябанию не будет конца

Андрей Полунин
Материал комментируют:
Андрей Бунич

Росстат трубит об очередной благой вести: спад в базовых видах экономической деятельности заметно затормозился. По данным ведомства, в июле 2020 года темпы падения выпуска в АПК, промышленности, строительстве, грузооборота транспорта и оборота торговли год к году составили 5,9%. Тогда как в июне и мае этот показатель составлял 8,1% и 10,6% соответственно.

Но это не все. Индексы деловой активности Росстата говорят о продолжении замедления спада в августе. Например, индекс Markit PMI обрабатывающих отраслей в августе впервые с апреля 2019 года превысил 50-процентный уровень, что означает неизменность тренда.

Причем, о замедлении спада говорит не только Росстат, которому веры немного, но и вполне независимый Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. ЦМАКП указывает на два косвенных индикатора - потребление электроэнергии и перевозки на железной дороге - которые также улучшились. Это позволило ЦМАКП сделать вывод о продолжении восстановления промышленной активности.

"Сохранение неплохих темпов прироста спроса при минимальной избыточности запасов готовой продукции и росте оптимизма прогнозов продаж поддержало положительную динамику производства и способствовало удержанию высокого оптимизма планов выпуска", - отмечает и августовский бюллетень конъюнктурных исследований промышленности Института Гайдара.

Проблема в том, что эти позитивные показатели завязаны на всплеск внутреннего спроса. А нынешний спрос - явно отложенный, и связан со снятием карантинных ограничений. Это значит, устойчивым рост в базовых отраслях быть просто не может. Тот же Институт Гайдара констатирует, что "промышленность по-прежнему не готова инвестировать в условиях хорошей обеспеченности мощностями как текущего выпуска, так и ожидаемых изменений спроса", и что "торможение вложений в собственное производство может оказаться критически тяжелым для экономического роста".

Отчасти с этим согласны аналитики Банка России. Они считают, что фактические показатели потребительского спроса в августе ухудшались, и это было как раз связано "с исчерпанием эффектов отложенного спроса". Правда, они же полагают, что в третьем квартале 2020 года "смягчение ограничений в зарубежных странах и в России создаст условия для расширения экономической активности в основном за счет восстановления внутреннего спроса".

Когда, на деле, мы увидим рост экономики, и увидим ли вообще?

- Спад в России из-за коронавируса оказался меньше, чем предполагалось: страхи были явно завышены, - считает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. - Возможно, многие предприятия в период карантина вообще не останавливались. Явно пострадала лишь сфера услуг, но это не внесло катастрофического вклада в показатели.

Пик спада, вызванного коронавирусом, пришелся на июнь. Но торможение в экономике РФ было вызвано не только прямыми последствиями пандемии, но и более глубинными факторами: стагнацией в мировой экономике, падением цен на энергоносители, глобальным финансовым кризисом.

Поэтому и нынешнее восстановление в России не является полным. Если бы падение было связано только с закрытием предприятий - мы бы уже сейчас видели уверенный рост. Но ничего подобного не наблюдается.

Наша экономика даже выиграла от карантина - из-за того, например, что полеты за границу были запрещены. В результате весь летний сезон граждане отдыхали на российских курортах - Крым и Краснодарский край были забиты людьми. Это дало весьма ощутимый прирост.

С точки зрения статистики, когда граждане отдыхают за границей, и тратят там свои деньги, они наносят экономике исключительно вред - это уменьшает показатели ВВП, ухудшает торговый и платежный баланс. Эти расходы проходят по статье "импорт услуг" - и это серьезные суммы в целом. А теперь эти суммы остались в стране.

Но дальше я просто не вижу источников роста для экономики. Напротив, факторы спада, которые зависят от мировой экономики, и носят глубинный долгосрочный характер, никуда не делись. Они, наоборот, укрепились - и это не сулит России ничего хорошего.

"СП": - Какие конкретно факторы вы имеете в виду?

- Прежде всего, спрос на энергоносители. Мы видим, что он устойчиво сократился - этот факт активно скрывается, но спрос не достигает даже 90% от прежнего уровня. Причины не только в кризисе. Это и ограничения на рынке труда по всему миру - массовая безработица, массовая удаленная работа. Это изменение схем организации бизнеса и производства, включая ограничение мобильности во всех видах - и для людей, и для предприятий. Наконец, это "зеленая" политика ведущих государств, которая сейчас укрепляется повсеместно.

Получается, нынешний спрос на энергоносители - это такая новая нормальность. Она на десятилетия вперед, можно сказать, навсегда. А в России экономика по-прежнему зависит от торговли энергоносителями, и "новая нормальность" бьет по ней очень больно.

К нашим проблемам относятся и последствия мировых торговых войн. Америка душит Китай, чтобы исправить свой торговый баланс за счет Поднебесной. Но и Китай в такой ситуации будет стараться исправить торговый баланс - и прежде всего, сокращая закупки энергоносителей в России. По-другому у Пекина просто не получится, поскольку энергоносители - главная статья китайского импорта.

Это тоже долгосрочный отрицательный фактор, который играет против нас.

"СП": - Наша экономика способна развиваться с опорой на собственные силы?

- Да, но для этого нужны радикальные экономические реформы. Реформы, направленные на активизацию инвестиций, поддержку бизнеса и предпринимательства, изменение денежно-кредитной политики, налоговые послабления, стимулирование спроса.

Если бы - вдруг - власти в России начали проводить такую политику, это могло бы вызвать внутренний рост, даже в противофазе с мировой экономикой.

Но ничего подобного нет. Таким образом, наша экономика не может показать темпы выше, чем были до кризиса. А с учетом глобальных негативных факторов эти темпы, конечно, будут заведомо ниже. Ровно на ту часть, на которую сегодня Россию вытесняют с мировых рынков энергоносителей.

Да, после падения экономики в июне наблюдается ее восстановление в июле и августе. Но дальше восстановления, скорее всего, не будет. Надо думать, даже в третьем квартале 2020 года статистика вряд ли покажет рост.

Мое мнение - в итоге мы выйдем на нулевые темпы роста. И надо понимать: мы получили еще далеко не все негативные "подарки" от глобальной экономики. Разговоры о второй волне пандемии, возможно, ведутся на случай, если придется объяснять очередное падение финансового рынка. Если это случится - все российские показатели еще сильнее сместятся в отрицательную зону.

На деле, весь мир вошел в сложную ситуацию. Она односторонне выгодна группе стран, которые считаются ведущими. Развевающиеся рынки в этой ситуации - проигравшая сторона. Они даже в худшем положении, чем были в 2008 году. Но в теории, повторюсь, Россия способна выйти на траекторию, которая не вытекает из состояния мировой экономики - с помощью мер, которые обеспечат ей обособленное развитие. Если же Кремль будет следовать прежним курсом - нынешнему экономическому прозябанию не будет конца.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1599136260
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 21 августа 2020 года №388
- Мажилис приступил к законодательной реализации Послания Президента
- Решение поставленных в Послании задач станет фактором повышения устойчивости и конкурентоспособности экономики – А. Мамин
- Кадровые перестановки
- Как сократить "КазМунайГаз" и реализовать предложение Токаева? - Ашимбаев
- Мажилис внедряет новый формат согласования министров
- Инфляция в Республике Казахстан за январь-август 2020 года составила 4,6%
- В "Ак жоле" обсудили основные положения Послания Президента
- Опубликованы итоги регистрации кандидатов на праймериз "Nur Otan"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  