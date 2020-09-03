Два брата. БелМайдан толкает Беларусь вернуться в Россию, - Э.Байназаров, П.Панов

15:32 03.09.2020 Брата два: Москва и Минск сблизят позиции в рамках Союзного государства

Также страны на уровне посольств решают проблему работы журналистов в Белоруссии



Эльнар Байназаров

Павел Панов



Нынешнее положение дел в Белоруссии способствует переговорам по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, ведь после обострения отношений с Западом Минску придется теснее сотрудничать с Россией. Поэтому визит премьера РФ Михаила Мишустина в республику 3 сентября может оказаться очень плодотворным, заявили опрошенные "Известиями" эксперты. О том, что глава российского правительства направится в Минск в среду во время встречи с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем заявил шеф российской дипломатии Сергей Лавров. Предполагается, что во время визита будет обсуждаться рефинансирование кредита республике на сумму $1 млрд. Как рассказал "Известиям" источник в дипломатических кругах, знакомый с ходом переговоров, 2 сентября в Москве министры также затронули вопрос о невыдаче аккредитаций российским журналистам.



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Накал уже не тот



Рабочий визит главы МИД Белоруссии Владимира Макея в Москву состоялся в преддверии встречи президентов двух стран - Александр Лукашенко должен прибыть в Россию на переговоры с Владимиром Путиным в течение ближайших двух недель.



Главы внешнеполитических ведомств сосредоточились на антиправительственных протестах в Белоруссии. Сергей Лавров в очередной раз подчеркнул, что Россия считает президентские выборы в республике состоявшимися. Оба министра отметили, что за демонстрациями в белорусских городах стоят внешние игроки. Владимир Макей, в частности, заявил, что "уровень накала политического противостояния в стране стал значительно ниже".



- Сегодня Беларуси приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние вызовы. Причем последние в большей степени предопределяют первые. Тем не менее мы выдержали первый натиск и не позволили реализовать в Беларуси сценарий цветной революции, - подчеркнул Владимир Макей.



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Накануне стало известно, что страны Прибалтики ввели санкции и запрет на въезд 30 белорусским политикам, связанным с проведением выборов и силовыми ведомствами, - в частности, главе ЦИК республики, главе МВД и другим. Представителей МИДа в числе невъездных нет. Ответные санкции в отношении стран Прибалтики будут, список уже утвержден, заверил глава дипведомства республики.



Сергей Лавров, который еще 27 августа в ходе телефонного разговора с белорусским визави подчеркнул недопустимость внешнего вмешательства в дела страны, рассказал об украинском следе в протестах.



- Есть данные примерно о 200 экстремистах, подготовленных на Украине для дестабилизации в Белоруссии, - сказал шеф российской дипломатии.



По словам главы МИД РФ, есть подтвержденные сведения, что "подобная деятельность ведется с территории Украины. Там есть и "Трезубец" Степана Бандеры, и С14, есть "Национальный корпус", есть "Правый сектор" (эти организации запрещены в РФ), напомнил Сергей Лавров. Министр предупредил: Москва будет твердо отвечать на попытки оторвать Минск от России.



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После двусторонних переговоров в особняке МИД РФ главы ведомств вышли к журналистам, а те поспешили уточнить у Владимира Макея, почему Минск высылает российских корреспондентов и не выдает аккредитации (для работы в Белоруссии журналистам требуется получить разрешение МИД республики).



Начиная с июня корреспонденты МИЦ "Известия" неоднократно высылали запросы в белорусский МИД с просьбой аккредитовать журналистов. Однако ни от министерства, ни от посольства Белоруссии в Москве ответа не последовало. Потому большая часть российских журналистов в Минске работала без аккредитации. В ходе задержаний на площадях Свободы и Независимости 27, 28 и 29 августа из страны были высланы порядка 10 корреспондентов российских СМИ, в их числе сотрудники "Известий", "Комсомольской правды" и другие.



Владимир Макей заявил: его страна выступает за деятельность журналистов в рамках закона, но категорически против целенаправленного бичевания власти.



Как рассказал "Известиям" информированный дипломатический источник, вопрос выдачи аккредитации российским журналистам также затрагивался во время переговоров Сергея Лаврова и Владимира Макея. Ситуация решается по линии посольств обеих стран, заверил собеседник.



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Кредиты и интеграция



Главной же новостью переговоров стало заявление Сергея Лаврова о том, что 3 сентября Белоруссию посетит премьер России Михаил Мишустин. Подробности визита пока не раскрываются, известно лишь, что магистральной темой станет рефинансирование российского кредита республике на $1 млрд. По крайней мере пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться итогов предстоящего в четверг визита в Минск Михаила Мишустина и только тогда говорить о перспективах рефинансирования белорусского долга.



Экономические проблемы в республике появились еще в марте, в самом начале пандемии коронавируса. Белорусский рубль в апреле подешевел по отношению к доллару на 30 копеек (с 2,20 рубля за доллар валюта выросла до 2,50). Курс выровнялся лишь в середине мая, однако сейчас, на фоне протестов, снова пополз вниз. В минских обменниках с 23 августа не выдают доллары и евро, объясняя это тем, что всю валюту раскупили. С 21 августа в банках республики наблюдались очереди - люди спешили обзавестись иностранной валютой.



Еще сильнее распалили ситуацию призывы Telegram-канала NEXTA отказаться от покупок белорусской продукции - якобы так население лишит правительство необходимого финансового ресурса и окажет давление на политические решения.



Между тем белорусский политолог Алексей Дзермант не считает ситуацию в экономике республики критичной. Несмотря на последствия пандемии и протесты, большая часть предприятий страны продолжает функционировать в штатном режиме.



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- Российский премьер прибудет в Беларусь не только обсуждать рефинансирование российского кредита - на полях переговоров будут также затронуты вопросы налоговой политики, более глубокая интеграция двух государств. Нефтяной вопрос уже закрыт, а с газовым еще предстоит найти решение, он наверняка также будет поднят в рамках встречи, - заявил эксперт "Известиям".



В Госдуме считают визит российского премьера в Минск абсолютно оправданным.



- Будут обсуждаться не только проблемы реструктуризации, но и другие вопросы углубления сотрудничества между государствами, вплоть до, наверное, введения единой валюты. Лукашенко, выступая месяца три назад, говорил об углублении Союзного государства. Я считаю, что председатель правительства может обсудить эту тему, - заявил "Известиям" глава комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.



По его мнению, стороны могут затронуть и цены на поставки энергоносителей из России.



- Наверняка министерства предварительно обсуждали этот вопрос. И премьеры могут поставить какие-то точки, - добавил он.



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Премьер-министр РФ лично едет в Белоруссию обсудить рефинансирование, поскольку вопрос носит не столько экономический, сколько политический характер, пояснил "Известиям" политолог Владимир Евсеев. Он напомнил: Минск в прошлом году также обращался к России за кредитом в $600 млн - он был нужен для выплат по российским же долгам. Однако Москва тогда заем не предоставила.



- Финансовая система Белоруссии попала в зависимость от западных дешевых кредитов - большая часть банков страны брали займы у Запада, там же они перестраховывали финансовые риски. Из-за текущей политической ситуации в Белоруссии страны ЕС перестали давать кредиты, вслед за ними займы населению перестали предоставлять и белорусские банки, - отметил эксперт.



По его словам, главная задача российского кредита сейчас - снизить остроту проблемы, чтобы не допустить народных волнений.



- Помимо этого будут затронуты вопросы технологических цепочек - из-за стачек на белорусских заводах были случаи невыполнения контрактов с Россией. Другая тема для встречи - реэкспорт товаров из стран ЕС и Украины через Белоруссию и под видом белорусских продуктов в РФ. Москва этот вопрос с Минском поднимала давно, сейчас подходящая ситуация, чтобы его разрешить, - пояснил Владимир Евсеев.



Он также подчеркнул: нынешнее положение дел в Белоруссии способствует переговорам по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства. Минск сейчас поэтапно отказывается от сотрудничества с Западом. Вероятно, в ближайшее время начнется перенаправление грузопотоков: вместо портов Литвы и Латвии Белоруссия может переориентироваться на российские хабы. Это дороже, но в текущей ситуации безопаснее, констатировал эксперт.



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Я работаю



Начавшиеся 1 сентября студенческие забастовки и шествия по центру города продолжились и 2-го числа. Но уже без прежней массовости - основной точкой протеста стал корпус Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ). Студенты - порядка 40–50 человек - выстраивались в живые цепи у входа в вуз, а также в главном холле. К часу дня у МГЛУ начались первые задержания, опрошенные корреспондентом "Известий" очевидцы сообщают о пяти арестованных.



Помимо студентов свой небольшой митинг устроили и журналисты - с такой инициативой выступили корреспонденты портала tut.by. Накануне их коллег задержали на студенческих митингах, они провели ночь в отделении, 2 сентября над ними состоялся суд. Эти журналисты - граждане Белоруссии, они имели необходимые разрешения для работы, поэтому их задержание вызвало большие вопросы. Им вменяют участие в протестных акциях.



29 августа МИД Белоруссии массово лишил аккредитации практически всех иностранных журналистов в республике, их вынудили покинуть страну.



2 сентября представители СМИ собрались у Октябрьского РУВД - традиционно именно это отделение использовалось милицией для общего сбора всех задержанных журналистов. Туда же 27 августа были доставлены корреспонденты "Известий".



"Я не протестую, я работаю", - гласил плакат в руках одной из журналисток у РУВД.



По данным белорусского МВД, 1 сентября в протестных акциях по всей стране приняло участие около 2,3 тыс. человек. За участие в несанкционированных массовых мероприятиях были задержаны 128, из них лишь 30 - студенты. Источник - Известия

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