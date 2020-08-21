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Стоимость лояльности. Внешнее влияние на афганский наркотрафик, - Р.Нуриддинов
15:34 03.09.2020

Стоимость лояльности ВС США: внешнее влияние на афганский наркотрафик

Раймалихон Нуриддинов

Как американское присутствие в регионе повлияло на ситуацию с афганским наркотрафиком – в продолжении материала заведующего кафедрой международных отношений Таджикского национального университета Раймалихона Шахбозовича Нуриддинова

Опиумный сосед: афганский наркотрафик медленно дестабилизирует регион

Помимо отсутствия возможностей трудоустройства и массовой нищеты, сама слабость афганской исполнительной власти способствует развитию наркоиндустрии в Афганистане. В отсутствие каких-либо серьезных международных усилий по оживлению экономики страны, возникающие разногласия между полевыми командирами по поводу их доли во власти и роли соответствующих этнических групп в правительстве, подготовили почву для межэтнических столкновений.

Данная тенденция набирает ход в Южном и Юго-Восточном Афганистане, где в основном проживают пуштуны. Там же выращивается большая часть опиума. Источники свидетельствуют о значительном увеличении производства опия и его дальнейшем перенаправлении, несмотря на предпринятые афганским правительством ожесточенные меры по запрету культивирования вещества.

Само правительство не имеет особой власти в этих регионах для того, чтобы обеспечить соблюдение принятых запретов.

Закон игнорируется местными военачальниками, так как их доходы, как и заработок местного населения, зависят от наркотрафика.

Так, правительство страны испытывает нехватку ресурсов для сдерживания полевых командиров и предотвращения производства опиума в Афганистане.

Кампании провалов

Международные усилия по предотвращению наркотрафика в Афганистане ни к чему не привели. Операция НАТО в Афганистане полностью провалилась и не привела к восстановлению политической стабильности в стране. Напротив, кризис в Афганистане стал одной из важнейших проблем международной политики.

Из-за военных действий НАТО в Афганистане экономика страны пришла в упадок, началось бегство крестьян из деревень, произошло резкое сокращение производства сельскохозяйственной продукции, соответственно, возросла зависимость страны от поставок продовольствия из-за рубежа.

В связи с этим в Афганистане активным образом начала развиваться опиумная промышленность, которая представляет собой реальную угрозу для международного мира и стабильности.

В период проведения военной операции НАТО, по мнению специалистов, "одним из основных условий, на которых вожди афганских племен "соглашались" с американским военным присутствием, являлось терпимое отношение США к афганскому наркобизнесу, составляющему основу экономики этого государства. По этой причине Соединенные Штаты Америки, по сути, узаконили наркопроизводителей, объясняя это тем, что мак и конопля – единственный источник доходов местных крестьян"[1].

Не секрет, что американцы продолжают использовать военно-транспортные самолеты для транспортировки огромного количества наркотиков, используя данный фактор как средство ведения и финансирования войны.

По сведениям специалистов, "вплоть до недавнего времени, ВС США с помощью беспилотных летательных аппаратов ежедневно вели воздушную -фото и видео разведку местности. В течение суток над территорией Афганистана работали до пяти спутников военной разведки США, которые передавали на землю визуальную информацию в масштабе реального времени. За сутки американские подразделения фото-дешифровки обрабатывали до 20 000 снимков территории Афганистана и до ста видеопленок, снятых с беспилотных аппаратов"[2].

Военный аналитик Александр Жилин в интервью порталу "Поистине" отмечает, что, по его мнению, американцы активно используют свои базы в этом регионе для транспортировки наркотиков. После того, как американцы вторглись в Афганистан и вытеснили талибов, производство героина и его наркотрафик выросли в 40 раз [3].

В то же время можно умозаключить, что афганский наркоэспорт происходит при попустительстве командования Международных сил, в частности Соединенных Штатов, которые занимают пассивную роль и не ведут конструктивную борьбу в этой области. Военная операция в Афганистане под командованием США не способствовала предотвращению наркотрафика, а, напротив, стимулировала ее развитие, что создает реальный плацдарм для угрозы безопасности всех стран мира.

Угроза для Центральной Азии

В этом смысле Таджикистан и центральноазиатские страны сталкиваются с реальной угрозой, дестабилизирующей обстановку в регионе. Всем известно, что на декларативном уровне ведется борьба против наркотрафика в региональном и глобальном масштабах. Международные структуры – ООН, ОДКБ, ШОС, НАТО, СНГ и другие – заявляют о согласовании действий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Афганистане.

В частности, в декабре 2014 году странами-членами ОДКБ была принята "Антинаркотическая стратегия государств-членов ОДКБ", направленная на снижение уровня накроугрозы, исходящей с афганской стороны. Однако реальных усилий по предотвращению данной тенденции все же мало. К сожалению, данная стратегия ограничена по сфере применения. Необходимо аккумулировать работу всех международных структур по пресечению афганского наркотрафика и на постоянной основе проводить мониторинг действий афганских властей в этом направлении. Для того, чтобы остановить это зло, нужно вести борьбу в самом Афганистане.

Какие выводы можно сделать?

•Афганский наркотрафик будет продолжать развиваться до тех пор, пока в самом Афганистане не будут решены две основные проблемы. Какие? Необходимо создание сильного централизованного государства и жизнеспособной экономики, способной генерировать достаточные доходы для правительства и создающей новые рабочие места. Новосозданное афганское правительство не сможет достичь поставленных перед ним целей, пока не будут решены данные проблемы;

•Афганистан в ближайшем будущем останется крупнейшим мировым производителем опия и героина, центром международного наркотрафика. Помимо очевидной опасности для здоровья, афганский наркотрафик и связанные с ним преступления станут дестабилизирующим фактором не только для Афганистана, но и для всех стран, находящихся на пути его распространения: Ирана, Турции, стран Центральной Азии и Кавказа, а также России;

•Афганский наркотрафик может привести к дестабилизации региональной безопасности, в первую очередь, Центральной Азии и всей региональной системы;

•Проблему афганского наркотрафика необходимо решать на международном уровне, разрабатывая для этого комплексный подход;

•Лишь совместное обеспечение контроля границ, реальный интерес правящих элит, а также развитие экономических институтов может позволить справиться с этим замкнутым кругом. Что касается непосредственной борьбы с наркотрафиком, то тут успех полностью будет зависеть от способности государств региона осознать необходимость совместного противодействия наркобизнесу. Но, к сожалению, на данный момент возникает ощущение, что центральноазиатские страны пока не готовы к такому взаимодействию.

•Стоит отметить наличие определенного потенциала для решения этой проблемы у таких региональных структур, как Организация договора коллективной безопасности и Шанхайская организация сотрудничества. Эти организации показали свою способность успешно противодействовать угрозам со стороны терроризма и экстремизма в регионе. Соответственно, актуальным становится создание новых и развитие уже имеющихся структур в рамках этих организаций по борьбе с наркоиндустрией. Если этого не произойдет, то рано или поздно может произойти полное сращивание капитала, полученного от торговли наркотиками, с управленческими структурами государств, так, как это уже произошло в некоторых странах Латинской Америки.

[1] Кулагин А. И. Афганский наркотрафик - угрозы для России и Европы // Научный журнал. 2016. №7 (8). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/afganskiy-narkotrafik-ugrozy-dlya-rossii-i-evropy (дата обращения: 21.08.2020).

[2] Козырев Н. И. Роль дипломатии в разблокировании "афганского узла": от "Женевы-88" до наших дней. М.: изд-во МГИМО, 2009. 207 с.

[3] Афганистан. Опиум для народов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://зассср.рф/node/6447 (дата обращения: 22.08.2020 г.)

Источник - ia-centr.ru
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