Зачем каз-нацдем-оппозня жмется к Саакашвили. Вкусные галстуки по сходной цене?

15:39 03.09.2020

Послание президента РК Касым-Жомарта Токаева ознаменовало начало нового политического сезона в Казахстане, за последние недели появляется все больше свидетельств подготовки к грядущему электоральному периоду. Помимо явных и официальных движений – праймериз "Нур Отан" в контексте "перезагрузки" партии, заседание Бюро Политсовета этой организации, укладывающееся в тот же сюжет, происходят и необъяснимые с точки зрения формальной логики прецеденты. Главным из них стала поездка обширной делегации казахстанцев в Киев. В ее составе были замечены: экономист Олжас Худайбергенов, недавно освобожденный от статуса советника президента, политолог Бахытжан Бухарбай и общественный деятель Арман Шураев, выведенные из состава Национального совета общественного доверия, бизнесмен Маргулан Сейсембай, активистка Тогжан Кожалиева, редактор журнала Exclusive Карлыгаш Еженова, экс-депутат мажилиса Бахыт Сыздыкова и действующий мажилисмен Нуржан Альтаев, журналист Вадим Борейко. Поскольку изначально возник разнобой в подаче информации о поездке, пользователи социальных сетей и анонимные телеграм-каналы выдали кучу конспирологических теорий о том, что это было. К организации поездки "пристегнули" даже посла Казахстана в Украине Дархана Калетаева, который до дипломатического назначения был главным по идеологии в республике. Но возможно "пристежка" имеет под собой почву… Прикрытие пришлось обеспечивать Олжасу Худайбергенову. "Альтаев сформировал свою команду бизнесменов (около 15 человек), а Сейсембаев сформировал группу общественников (тоже около 15 человек), в итоге вся эта группа поехала в Украину. Хотя Саакашвили был гвоздем программы поездки, на самом деле было много других встреч – украинский Союз промышленников, торгово-промышленная палата, палата налоговых консультантов, депутаты Верховной Рады, руководство партии "Слуга народу", руководство Винницкой области, Unit City и ряд других коммерческих объектов", – описал поездку в Facebook экономист. Но самое забавное – этот огромный пост Худайбергенова не содержит ни малейшего объяснения цели поездки казахстанцев. В нем много говорится о феномене Саакашвили и о том, почему он позвал казахстанских граждан в Киев – повторить грузинский кейс, куда после "революции роз" потекли казахстанские инвестиции (впрочем, что с ними потом стало – он не рассказывает). А вот что именно получила эта разношерстная команда, посетив Украину, – умалчивается. Просто встречи, просто разговоры, просто лекции? Михаил Саакашвили, рассказывая о визите казахстанцев, упомянул, что с ними были достигнуты договоренности о создании международного центра его имени в одном из казахстанских университетов, а также о сотрудничестве украинского Нацсовета по реформам и аналогичной структуры в Казахстане. Но в тот же день политик сделал и другой вброс – о том, что мечтает вернуться в Грузию для участия в выборах. К слову, бывшая правящая партия Грузии "Единое национальное движение" на днях объявила, что выдвинет кандидатуру Саакашвили в премьер-министры в случае победы на осенних выборах. Но как это будет выглядеть наяву – пока очень сложно себе представить. Так что "переговоры" с казахстанской делегацией, вполне вероятно, были способом накинуть себе цену. "Международный центр имени Саакашвили" может быть организован на базе какого-нибудь частного вуза и то при условии его полного спонсорства со стороны того же бизнесмена Сейсембая. А вот о сотрудничестве с "аналогичной" Нацсовету по реформам структурой можно забыть, если, конечно, не существует скрытых договоренностей между куратором НСОД Ерланом Кариным и организаторами поездки в Киев на продвижение Саакашвили и его идей в Казахстане. Рассмотрим гипотезу о существовании таких договоренностей. Если отрешиться от деталей и взглянуть на саму схему, то получаем в чистом виде вот такой сюжет: группа известных казахстанцев определенной политической ориентации (либерализм) едет за границу, чтобы встретиться со знаковой персоной, которая как бы благословляет их на дальнейшую общественную деятельность. Ровно два года назад казахстанцы уже наблюдали такой сценарий. Общественные деятели, политологи и журналисты определенной политической направленности (национал-патриоты) встретились с Акежаном Кажегельдиным, экс-премьером Казахстана, в результате чего появился "Форум "Жана Казахстан" (Новый Казахстан), который в 2019 году выдвинул Амиржана Косанова кандидатом-спойлером на президентских выборах. Отметим, что именно поддержка нацпатриотов во многом сыграла против Косанова, фактически заставив традиционный электорат действующей власти опять голосовать за межнациональную стабильность. Ставка на либералов в схожей схеме может говорить о том, что национал-патриоты в качестве инструмента на данном этапе не нужны. Об этом свидетельствует и нервная реакция Мухтара Тайжана, одного из лидеров национал-патриотического сектора, на поездку либералов в Киев, припомнившего Маргулану Сейсембаю его банковско-уголовное прошлое. Впрочем, пока нацпатриотический (или как его еще называют: национал-популистский) сектор в массе своей молчит и выжидает. Дело в том, что фигура Саакашвили в Казахстане является олицетворением всего, чего хотели бы добиться казахстанцы – искоренение коррупции на всех уровнях власти, но самое главное, так сказать идефикс всей деятельности грузинского реформатора: это разгон полиции и набор новых сотрудников. С момента убийства Дениса Тена в 2018 году казахстанская общественность бредит реформой полиции "по грузинскому образцу". На что в свое время даже отозвался Нурсултан Назарбаев, призвав изучить опыт Грузии в деле реформирования полиции, применить его в Казахстане. При этом практически никого в республике не смущает бэкграунд кумира. Ни уголовные дела, фактически превратившие Саакашвили в персону нон-грата на родине. Ни изгнание из Украины и последующие прыжки по крышам и призывы к свержению Петра Порошенко. О знаменитом галстуке и вовсе не помнят. Но теперь у него появился могучий партнер, Маргулан Сейсембай, заявивший буквально следующее: "Друзья, теперь я могу официально объявить вам. Отныне я партнер Михаила Саакашвили и буду оказывать ему всяческую поддержку и работать с ним на благо и на будущее Украины!". Вот так, ни больше, ни меньше! То есть, на этот раз ставка была сделана на более цельную в казахстанском понимании фигуру. В отличие от Кажегельдина, которого винят в первой волне приватизации и разгроме демократического Верховного совета республики. Освященные этой фигурой деятели на родине, по всей видимости, займутся совершенно определенной задачей, с которой не совладали их предшественники из "Нового Казахстана": организацией партии. Конкурента "Нур Отану" на предстоящих парламентских выборах, которые, если наша догадка верна, состоятся не этой осенью, а зимой 2021 года. То есть, для прохождения всех юридических процедур новой партии отведут достаточное время. Загвоздка может возникнуть только при распределении ролей. Как образно гласит древняя казахская пословица: головы двух кошкаров (кошкар – это огромный баран-производитель – прим.) в один котел не поместишь. А в киевской делегации таких голов много больше, чем две – правда у каждого за спиной нет каких-то огромных достижений, ну а если что-то и есть, то достаточно спорное и уж точно не принесло стране каких-то зримых, и уж тем паче позитивных достижений.