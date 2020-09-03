30 лет Приднестровью: главная идея по-прежнему - воссоединение с Россией

15:41 03.09.2020

ТИРАСПОЛЬ, 2 сентября 2020, 19:29 - REGNUM За 30 лет независимости Приднестровская Молдавская Республика прошла огромный путь борьбы за сохранение суверенитета и международное признание. Такое мнение ИА REGNUM высказал завкафедрой политологии и политического управления Приднестровского государственного университета Илья Галинский.



Напомним, что 2 сентября в Тирасполе по случаю тридцатилетия независимости Приднестровья прошел ряд праздничных мероприятий, в том числе военный парад.



"Создавая свое государство с нуля, приднестровский народ сумел за эти годы построить прочную государственную конструкцию со всем необходимым набором государственно-политических институтов, обеспечивающих полноценную жизнь своему социуму, начиная с Парламента (Верховного Совета) и кончая Уполномоченным по правам человека", - отметил политолог.



При этом эксперт подчеркнул, что в условиях непризнания, постоянных угроз и перманентных блокад, во враждебно настроенном окружении, строительство и совершенствование собственного государства оказалось весьма сложным и трудным делом. "Однако приднестровский народ сумел реализовать свои максимы, несмотря на все трудности и мрачные прогнозы его оппонентов", - добавил он.



По словам Галинского, главное то, что Приднестровье сегодня является не каким-то закрытым анклавом, а государством, которое "живет по своим законам, выпускает широкий набор промышленных товаров, выращивает сельскохозяйственную продукцию, обучает и воспитывает молодое поколение в школах, колледжах и университетах Республики, все больше встраивается в мировое сообщество государств, несмотря на официальное его непризнание".



При этом эксперт признал, что далеко не все проблемы внутреннего обеспечения и развития Приднестровья решены, в том числе из-за враждебного окружения, в котором оно существует. Тем не менее, продолжил Галинский, народ и власти всеми силами пытаются нейтрализовать этот недружественный фактор, который часто оказывает решающее воздействие на выбор приднестровцем своей дальнейшей судьбы.



"Речь идет о факторе убытия населения. И это очень серьезная проблема для властей Приднестровья. С каждым годом население Приднестровья сокращается, несмотря на принятие ряда мер для стабилизации ситуации. А с сокращением населения как грибы появляются другие связанные с ним проблемы", - отметил политолог.



Галинский также подчеркнул, что, каждый гражданин Приднестровья знает, что его страна легитимна и признана народом, но не признана мировым сообществом. "При этом каждый живет с мыслью о том, что рано или поздно его государство будет международно признано. А как иначе, ведь 30 лет долгого существования - это демонстрация его состоятельности, живучести, возможностей", - добавил он.



"К сожалению, пока Приднестровью не удалось добиться реализации главной национальной идеи, а именно воссоединения со своей альма-матер - Россией. Хотя все, что для этого надо, приднестровской стороной было сделано. Дело за Россией. Приднестровцы верят, что в ближайшее время произойдет корректировка внешней политики России, и вслед за Абхазией и Южной Осетией наступит очередь признания и Приднестровья, а там и до воссоединения с Россией недалеко. Как известно, воля народа - закон", - подчеркнул Галинский.



По мнению эксперта, еще одной проблемой является то, что консенсус, который бы позволил разрешить молдо-приднестровский конфликт, весьма далек от достижения.



"Увы, урегулирование конфликта - дело не только Приднестровья, но и Молдавии. В свою очередь, длящийся много-много лет переговорный процесс демонстрирует нам, что единственным вариантом выхода из данной конфликтной ситуации является цивилизованный развод Молдавии и Приднестровья, взаимное признание друг друга и установление нормальных добрососедских отношений", - подытожил Илья Галинский.



История вопроса



После завершения активного вооруженного конфликта, в 1992 году начались переговоры по поводу статуса Приднестровья между Приднестровской Молдавской Республикой и Молдавией. Первоначально посредником выступила Россия, с 1993 года к процессу присоединилась миссия ОБСЕ, с 1995 года - Украина.

В 2003 году Россией был предложен "Меморандум Козака", по которому Молдавии предлагалось стать "асимметричной федерацией", в которой ПМР предоставлялся особый статус. По мнению ряда экспертов, подписание его было сорвано под давлением посла США в Молдавии.

На состоявшейся в 2010 году встрече президента России Дмитрия Медведева и канцлера Германии Ангелы Меркель был подписан другой меморандум, предлагавший создать российско-европейский комитет, в частности, для разрешения приднестровского конфликта. Этот проект оказался раскритикован с молдавской и румынской стороны как повторная попытка сделать из Молдавии федерацию, а с российской стороны - как попытка сдать ПМР.

В 2016 и 2017 годах Совет министров иностранных дел ОБСЕ выпустил заявления, предполагающие вхождение ПМР в состав Молдавии с "особым статусом". Их поддержал президент Молдавии Игорь Додон. Однако эти документы подверглись критике за то, что к процессу их разработки не были привлечены представители ПМР.