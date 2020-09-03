The Saker: "Трампа ждет участь Лукашенко, но без поддержки Путина"

15:42 03.09.2020 Блогер Андрей Раевский о том, как демократы толкают США к гражданской войне



Андрей Раевский



Если вы еще этого не видели, то посмотрите видео, в котором Хиллари Клинтон заявила, что - я цититрую: "Джо Байден не должен уступать ни при каких обстоятельствах":



"Ни при каких" означает "ни при каких". Сюда входит (по общему признанию гипотетический) случай, когда Трамп явно выиграл бы с огромным преимуществом. И вновь: "ни при каких" означает "ни при каких".



Прямые последствия этого заключаются в том, что демократы должны вернуть себе Белый дом любыми средствами и при любых обстоятельствах.



Это также прямой призыв саботировать демократию в США, которая, несмотря на свои недостатки, является единственным вариантом, основанным на верховенстве закона, доступным в настоящее время людям в США.



Приведет ли это к гражданской войне?



Это маловероятно, потому что для гражданской войны нужно, чтобы у вас были, как минимум, две заслуживающие доверия стороны, которые были бы в состоянии координировать атаки и оборонительные операции, по крайней мере, в региональном масштабе. В США я не вижу этого.



Но я не понимаю, как можно избежать насилия (иногда жестокого) на местном/региональном уровне и политического хаоса.



Мы уже знаем, что демократы никогда не примут победу Трампа.



Мы также знаем, что сторонники Трампа будут утверждать, что Государственной почтовой службе США (USPS) голосование по почте доверять нельзя (я полностью с ними согласен, USPS - одна из худших почтовых служб любой развитой страны на планете).



Но тогда возникает следующая проблема. Поскольку полицейские департаменты "лишены финансирования" и копы массово уходят в отставку (и уж я-то точно упрекнуть их за это не могу!), простым гражданам придется все более активно брать на самих себя функцию по своей собственной защите. И многие из них смогут это сделать. Но дело здесь в том, что эти граждане затем подвергаются обвинениям в совершении уголовных преступлений, в то время как выжившие головорезы BLM* и/или Антифа выходят на свободу, даже если они нападали первыми.



В некоторых штатах США (например, во Флориде - слава Богу!) местные шерифы будут стоять на стороне своих граждан, а местные окружные прокуратуры не будут преследовать тех, кто применил смертоносную силу, чтобы защитить себя от короткого списка насильственных преступлений (включая нарушения неприкосновенности жилища, угоны автомобилей, изнасилования и т. д.) Просто послушайте эту группу шерифов Флориды.



Я проживаю во Флориде уже 18 лет, и могу искренне сказать, что не рекомендую BLM/Antifa пытаться грабить или устраивать бунты во Флориде, потому что они встретят существенный силовой отпор и правовую систему, которая решительно поддерживает законопослушного гражданина, в том числе в случаях самообороны.



Но как там в северных штатах ?!



Пока, если я не ошибаюсь, большинство беспорядков до сих пор происходило в северных штатах (Атланта находится на юге, но это также не совсем "южный город", поскольку им управляют сочувствующие BLM/Antifa; то же самое, кстати, можно сказать и о Майами, штат Флорида).



Наверное, это не совпадение. И это не имеет ничего общего с "южным расизмом". По моему опыту, южане не большие расисты, чем северяне. Это имеет гораздо большее отношение к культуре самообороны, укоренившейся на этой земле, что делает южан более склонными к тому, чтобы "ставить повозки в круг" и действовать сообща.



И хотя я никогда не верил (довольно глупым) аргументам о том, что "оружие защищает людей от тирании" (у тиранов обычно есть обученные и профессиональные силы, которые могут приготовить фарш из какого угодно вооруженного гражданского населения!), я действительно считаю, что вооруженные граждане могут очень эффективно остановить бунтующих головорезов (просто вспомните, как корейцы Лос-Анджелеса защищали себя и свои магазины во время беспорядков в этом городе).



К счастью, южные штаты гораздо более преданы конституции США, чем те северные штаты, которые "кастрировали" 2-ю поправку "тысячей (законодательных) обрезаний" (конечно, есть исключения).



Это не получило широкого распространения, но примерно в 25?30% случаев или вооруженного ограбления со стороны головорезов их оружие либо не срабатывает, либо является поддельным. Их боеприпасы тоже часто отстой (либо в плохом состоянии, либо совсем неадекватные). Почему? Да потому, что преступники слишком глупы и просто дешевки, чтобы вкладывать деньги в качественное огнестрельное оружие и обучение. В результате, если головорезы BLM/Antifa попытаются штурмовать жилой квартал или какой-нибудь небольшой город на юге, они могут "нарваться" на очень компетентную и сильную огневую мощь.



Для меня совершенно очевидно, что "глубинное государство" США и Демократическая партия используют BLM/Antifa в качестве пехотинцев с целью породить хаос и подготовиться к еще большему насилию в случае победы Трампа. Есть также некоторые признаки того, что руководство Демократической партии не хочет позволить (по-старчески совершенно дряхлому) Джо Байдену выступить в дебатах против Трампа. Вот выдержка из сообщения ZeroHedge:



"Я не думаю, что должны быть какие-либо дебаты", - сказала Пелоси через день после того, как президент Трамп потребовал, чтобы Байден сдал тест на наркотики, прежде чем они сойдутся. "Я бы не стала узаконивать ни разговор с ним, ни дебаты о посте президента Соединенных Штатов", - добавила она. Пелоси сказала, что Трамп вел себя "позорно", когда он "преследовал" Хиллари Клинтон во время дебатов 2016 года, проходя рядом с ней, и что он, вероятно, "будет действовать таким образом, который ниже достоинства поста президента".



Послание ясное: мы не признаем Трампа в качестве законного противника, и если он победит, то это произойдет из-за вмешательства Китая и/или России и/или "республиканских издевательств" (что бы это ни значило). Итог: мы ни при каких обстоятельствах не допустим очередного поражения.



Не знаю насчет вас, но для меня это звучит как подстрекательство к мятежу: "Подстрекательство - это открытое поведение, такое как речь и организация, которое ведет к восстанию против установленного порядка. Подстрекательство часто включает подрыв конституции и подстрекательство к недовольству или к сопротивлению установленной власти. Подстрекательство может включать любые волнения, но оно не направлено на прямое и открытое насилие над законом. Клеветнические высказывания в письменной форме - это подстекательская клевета. Подстрекатель - это тот, кто участвует в подстрекательстве к мятежу или поддерживает его."



Я не вижу никаких доказательств того, что Трамп и/или руководство Республиканской партии виновны в подстрекательстве к мятежу. По крайней мере, не внутри своей страны. Конечно, за ее пределами они в настоящее время являются единственной самой подрывной силой на планете. На самом деле, я бы сказал, что, несмотря на все многочисленные существенные разногласия, Трамп сталкивается с ситуацией, не отличающейся от той, с которой Лукашенко столкнулся в Беларуси. Самая большая разница в том, что Путин Трампа не поддерживает. Фактически, его никто не поддерживает (кроме заядлых психов вроде Жаира Болсонару и Ивана Дуке Маркеса или дешевых проституток - таких, как Анджей Дуда или Даля Грибаускайте).



Я действительно вижу неопровержимые доказательства того, что банда Клинтонов, "глубинное государство" США и (псевдо) "либеральные" "элиты" виновны в подстрекательстве к мятежу. В результате подстрекательства бунтующих головорезов происходят вещи, которые еще год назад были совершенно немыслимы.



Например: сенатора США и его жену чуть не линчевала толпа недалеко от Белого дома. Это вообще возможно?



Друзья, это не Афганистан и не Центральноафриканская Республика. А сенатор - одна из самых высоких должностей, которых может достичь любой мужчина или любая женщина. Однако в столице страны, прямо у Белого дома, полицейские не смогли защитить сенатора от толпы. Тем не менее, мейнстримовские СМИ представили это следующим образом: "Протестующие противостоят Рэнду Полу у Белого дома после съезда республиканцев". С каких это пор головорезы-преступники, пытающиеся линчевать сенатора и его жену, называют протестующими?! И разве "конфронтация" не означает, что сенатор Пол каким-то образом заслуживал "конфронтации"?



Представляете, что бы сказали СМИ, если бы это случилось с черным сенатором?



Разве такая подача информации мейнстримовскими СМИ не показывает, что политическая система этой страны рушится?



Вывод



До выборов осталось чуть больше двух месяцев. И можно с уверенностью сказать, что ситуация будет быстро ухудшаться и станет намного хуже. Ко 2 ноября страна будет "готова" (так сказать) к массовому взрыву насилия, за которым последуют месяцы хаоса.



Многие, вероятно, проголосуют за Трампа только потому, что они будут (ошибочно) полагать, будто он единственный политик, который будет противостоять тому, что демократы обещают спустить собак на большинство "презренных", которые хотят сохранить свою страну и традиции. По сути, тот конфликт, который мы сейчас наблюдаем, - это конфликт по вопросу об идентичности, который глубоко волнует большинство людей. Рано или поздно попытки демократов превратить США в своего рода тучную трансгендерную либеральную Ваканду*, которой управляют мошенники, уроды и головорезы, встретят отпор.



Свою гражданскую войну демократы не получат, но они получат ответный удар за свои попытки уничтожить Соединенные Штаты.



Автор: Андрей Раевский - публикуется под псевдоним The Saker - широко известный на Западе блогер. Родился в г. Цюрих (Швейцария). Отец - голландец, мать - русская. Служил аналитиком в вооруженных силах Швейцарии и в исследовательских структурах ООН. Специализируется на изучении постсоветских государств. Проживает во Флориде (США).



Публикуется с разрешения автора и издателя.



Перевод Сергея Духанова.



* Black Lives Matter, BLM - "Жизни черных имеют значение" - децентрализованное движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожих.



** Ваканда (англ. Wakanda) - вымышленная, скрытая от внешнего мира, страна, упоминающаяся в серии комиксов о "Фантастической четверке" от Marvel. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1599136920

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