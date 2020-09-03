В Саудовской Аравии разогнали военную верхушку, - Р.Мустафин

20:53 03.09.2020

Наследного принца Мухаммеда бин Сальмана освобождают от "ненужного багажа"

Равиль Мустафин

3.09.2020



Король Саудовской Аравии Сальман бин Абдель Азиз подписал указ об отставке командующего объединенными Вооруженными силами генерал-лейтенанта Фахда бен Турки Аль Сауда. Вместе с генералом Турки в отставку отправили заместителя правителя провинции Эль-Джауф принца Абдель Азиза бин Фахда Аль Сауда, а также группу офицеров и гражданских служащих Министерства обороны. Наблюдатели видят в этом проявление скрытой борьбы внутри верхушки правящей фамилии, где не все признают за кронпринцем Мухаммедом бин Сальманом безусловное право наследовать своему престарелому отцу.



В подписанном саудовским монархом указе говорится, что все перечисленные в нем лица подозреваются в причастности к финансовым и должностным махинациям. В связи с этим король Сальман распорядился начать расследование.



При этом генералу Турки, который почти три года командовал силами возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, борющейся с повстанцами-хуситами, поставили в вину и неудачи в Йемене. Операция, по разным оценкам, обходящаяся Эр-Рияду в 1 млрд долл. в месяц, результатов так и не принесла. Хуситы продолжают контролировать столицу Сану и наиболее густонаселенные районы Йемена. Репутацию саудовских военных дополнительно испортили неточные авиаудары, в результате которых погибли многочисленные мирные жители. Новым командующим Вооруженными силами королевства назначен заместитель начальника генерального штаба генерал-лейтенант Мутлак бин Салем аль-Азим, занимавший эту должность с февраля 2018 года.



По мнению старшего преподавателя Школы востоковедения Высшей школы экономики, эксперта Российского совета по международным делам Андрея Чупрыгина, в ближайшие дни можно ожидать вброса в саудовское медиапространство и других обвинений в адрес свежих отставников. Не исключено, что на них теперь будут "вешать" и другие ошибки и просчеты, которые на самом деле допустил наследный принц Мухаммед бин Сальман и которые в конце концов привели к неудаче в войне в Йемене и "полной потере лица" Эр-Рияда как на международной арене, так и внутри страны. Причем по мере приближения момента передачи власти от короля Сальмана, чье здоровье оставляет желать много лучшего, все острее будет стоять вопрос избавления кронпринца от багажа неудач и ошибок путем перекладывания груза ответственности на плечи других политиков и должностных лиц.



Как подчеркнул в беседе с "НГ" Чупрыгин, речь идет об усиливающейся борьбе между различными саудовскими кланами, отдельными ветвями королевской семьи и конкретно о создании условий, в которых должен вести беспроигрышную борьбу за власть Мухаммед бин Сальман. Отставка командующего ВС, а также группы военных и гражданских должностных лиц представляет собой очередную волну зачистки саудовского политического поля, открыто стартовавшей еще в конце 2017 года с целью обеспечить гарантированное превращение Мухаммеда из наследного принца в короля Саудовской Аравии.



Кстати, инициировал отстранение генерала Турки от должности лично кронпринц, что еще раз доказывает его заинтересованность в уходе на покой человека, в чьих руках находилась реальная военная сила, которая в случае непредвиденного развития обстановки в королевстве могла сказать свое решающее слово. В связи с этим не исключено, что генерал начал вызывать у короля и наследного принца большие сомнения в своей лояльности.



Напомним, многие члены большой королевской семьи недовольны тем, что король Сальман своим решением изменил порядок престолонаследия. Через два с небольшим года после своего восшествия на трон он назначил наследным принцем сына Сальмана вместо смещенного им и задвинутого в глубокую тень своего племянника принца Мухаммеда бин Наифа Аль Сауда, что и вызвало глубокий раскол в семье саудитов.



Для борьбы с недовольными родственниками Мухаммед в конце 2017 года провел первую серию арестов среди министров, крупнейших бизнесменов, среди которых были 11 принцев и другие королевские родственники. Всех их поместили под домашний арест в отеле Ritz-Carlton под предлогом борьбы с коррупцией, которую в качестве главы антикоррупционного комитета сам же кронпринц и возглавил. Почти все задержанные (около 95%) согласились возместить нанесенный ими крупный ущерб путем передачи части своих активов государству.



После этого по стране прокатилось еще несколько "антикоррупционных" волн, в ходе которых лишились своих должностей и высокие армейские чины, и высокопоставленные руководители спецслужб, в том числе, относительно недавно, глава службы общей безопасности. И все это, по всей видимости, из-за утраты доверия монарших особ.