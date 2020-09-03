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Российские наемники в Ливии получили подмогу
22:07 03.09.2020

В ООН снова представили доклад о возможностях ЧВК Вагнера

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
3.09.2020

Бойцы армии Хафтара не намерены оставлять город Сирт и муниципалитет аль-Джуфра.
Россию подозревают в увеличении поддержки наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Ливии. Такие выводы содержит доклад для комитета ООН, контролирующего соблюдение оружейного эмбарго. Авторы исследования за 9 месяцев зафиксировали свыше 300 подозрительных рейсов из Сирии в бывшую Джамахирию. Эксперты отмечают, что этот транзитный маршрут мог использоваться и для штатных поставок Ливийской национальной армии (ЛНА).

Эксперты ООН обвинили в нарушении эмбарго на отправку оружия в Ливию не только Россию, но и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турцию, Катар и Иорданию. По укоренившемуся мнению Запада, Москва через поставки оружия и наемников обеспечивает устойчивость командующего ЛНА Халифы Хафтара.

В исследовании для ООН отмечается: "...прямая военная материально-техническая поддержка России бойцов ЧВК Вагнера и, возможно, других военных компаний, которые базируются в России, значительно увеличилась с января по июнь 2020 года". В докладе упоминается около 340 вызывающих подозрения полетов предположительно российской авиации из Сирии в Ливию в период с 1 ноября 2019 года по 31 июля 2020 года.

В мае Специальному комитету ООН был представлен почти такой же доклад, который фиксировал увеличение численности бойцов ЧВК Вагнера в Ливии. В нем говорилось, что число российских "фрилансеров" в бывшей Джамахирии может превышать 1 тыс. Основной транзит был осуществлен, по этим данным, в период с августа 2018-го по август 2019 года. В Ливии предполагаемые российские наемники, как следует из экспертного доклада, оказывают ЛНА практическую помощь в ремонте техники, принимают непосредственное участие в боевых действиях и "операциях влияния". Помимо этого, как утверждают исследователи, бойцы военной компании берут на себя функции артиллерийских офицеров и авиадиспетчеров передового эшелона.

Основная интрига в Ливии сейчас разворачивается вокруг города Сирт и муниципалитета аль-Джуфра, которые находятся под контролем Хафтара. Правительство национального согласия (ПНС), которое обладает поддержкой Турции и Катара, добивается отвода формирований ЛНА из этих районов. В заявлении МИД Турции по итогам межведомственных переговоров 31 августа – 1 сентября с российской стороной говорится, что Анкара считает важным демилитаризацию Сирта и аль-Джуфры для обеспечения устойчивого режима прекращения огня в Ливии. "В ходе переговоров была подчеркнута необходимость определить условия демилитаризации регионов Сирта и аль-Джуфры", – говорится в итоговом заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Инициатива о формировании демилитаризованной зоны в Сирте и аль-Джуфре не встречает понимания на востоке Ливии. Палата представителей – законодательный орган, на легитимность которого опирается Халифа Хафтар, – уже отвергла подобную идею. Уход ЛНА из этих районов будет означать их фактическую сдачу туркам и ПНС, уверены восточноливийские органы власти. Соответствующее предложение им успела сделать делегация посольства США в Ливии во главе с временным поверенным в делах Джошуа Харрисом, которая посетила ливийский город Бенгази в конце июля. Помимо всего прочего, американские дипломаты добивались восстановления по всей стране работы Национальной нефтяной корпорации (NOC) и отказа от наемнической силы.

Однако позиция России по поводу Сирта и аль-Джуфры пока до конца не ясна. В экспертной среде говорят, что выступающие на стороне Хафтара наемники уже задействованы в конфликтных зонах. В разговоре с "НГ" глава Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов выразил недоумение, почему эксперты ООН пришли к выводу, что рейсы из Сирии обязательно связаны с помощью "вагнеровцам" и почему она якобы увеличивается. "Это могут быть какие-то поставки для ЛНА, – допустил эксперт, комментируя число рейсов. – Тем более за девять месяцев". Судить об увеличении поставок можно, только сравнивая с прошлым аналогичным периодом, добавил он.

В июне замглавы МИД РФ Михаил Богданов отмечал, что "распространяемая рядом зарубежных источников, в том числе в Госдепартаменте США, информация о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК Вагнера и их участии в боевых действиях на стороне ЛНА Халифы Хафтара большей частью построена на подтасованных данных и направлена на дискредитацию политики России на ливийском направлении". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что военные РФ "никоим образом не принимают участие в Ливии ни в каких процессах", о деятельности организованных групп российских граждан там неизвестно. По крайней мере в Кремле точно "не располагают какой-либо информацией на этот счет", подчеркивал он.

Источник - ng.ru
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