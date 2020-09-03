Доллар продавил бочку. Цена барреля обвалилась на росте курса американской валюты

22:47 03.09.2020

На текущей неделе цены на нефть вышли из узкого коридора, в котором находились большую часть лета. Котировки Brent на спот-рынке опустились до уровня $41 за баррель - минимального значения с 25 июня. Снижение цен на нефть произошло на фоне роста курса доллара и беспокойства относительно способности Ирака выполнить взятые обязательства в рамках сделки ОПЕК+. Впрочем, долгосрочного снижения котировок участники рынка не ждут: на фоне быстрорастущего спроса и ограничений на добычу цены могут превысить уровень $50 за баррель уже в следующем году.



По данным агентства Reuters, в четверг, 3 сентября, стоимость североморской нефти Brent на спот-рынке опускалась до уровня $41 за баррель - минимума с 25 июня. Это более чем на 8% ниже уровней закрытия среды. Стоимость российской Urals опускалась на 7,5%, до $42,23 за баррель (на 0,5% ниже средней величины, заложенной в бюджет). Котировки ноябрьского контракта на нефть Brent снижались до $43,2 за баррель. В результате цены на европейские сорта нефти вышли из коридора, в котором находились последние два месяца.



За последние четыре месяца стоимость европейских сортов нефти выросла в два-три раза и вернулась к значениям, предшествовавшим обвалу в начале марта (см. "Ъ-Онлайн" от 9 марта). "Нефть подорожала слишком сильно и слишком быстро",- считает старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит.



Поводом для довольно резкой коррекции стало укрепление доллара, произошедшее в последние дни.

По данным агентства Reuters, в четверг индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) поднимался до отметки 93,07 пункта, что на 1,4% выше локального минимума, установленного во вторник. "После публикации позитивных данных EIA (за неделю запасы нефти в США упали на 9,3 млн баррелей.- "Ъ") котировки Brent на короткое время выросли на $0,4 за баррель, но затем продолжили снижаться на фоне укрепления доллара. Статистика по запасам была сильно искажена последствиями урагана Лаура, и инвесторы скептически отнеслись к ее валидности",- отмечает стратег Сбербанка по операциям на товарно-сырьевых рынках Михаил Шейбе.



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Дополнительное давление на рынок нефти оказали сообщения о том, что Ирак может запросить о двухмесячной отсрочке для дополнительных ограничений на добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+. Об этом в среду сообщила газета al-Sabah со ссылкой на заявление министра нефти страны Ихсана Абдель-Джаббара. Ирак на протяжении мая, июня и июля не смог достичь своих обязательств по сокращению добычи, поэтому должен был дополнительно сократить ее в августе и сентябре. "Это значит, что Ирак не сможет сократить нефтедобычу так быстро, как обещал",- отмечает господин Шейбе. В ночь на четверг Министерство нефти страны опровергло сообщение газеты, однако беспокойство на рынке сохранилось.



В ближайшие дни важное значение для рынка нефти будут иметь макроэкономические данные из США, от которых будет зависеть динамика курса доллара.



Недавняя коррекция цен на нефть не является началом понижательного тренда и открывает хорошую возможность для покупок с учетом прогнозов благоприятной конъюнктуры рынка",- отмечает Михаил Шейбе.



Первая фаза восстановления цен на нефть заключалась в ослаблении страхов и улучшении настроения, вторая будет связана с устранением избытка предложения и нормализацией рыночных условий, считает главный макроэкономист Julius Baer Норберт Рюкер. "V-образное восстановление экономики и, в частности, рост популярности автомобильного транспорта способствуют быстрому восстановлению спроса на нефть. Воздушные перевозки, вероятно, будут страдать дольше, хотя активность внутренних рейсов возросла, особенно в Азии",- отмечает господин Рюкер. Тем не менее, по его оценке, в этом году спрос на нефть вернется к 95% докризисного уровня. По мнению Рональда Смита, к следующему лету цены могут вырасти выше уровня $50 за баррель.



Виталий Гайдаев