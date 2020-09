Норвегия - "Ноев ковчег" джихадистов, экстремистов и прочей нечисти

23:02 03.09.2020 Кто такой Фархад?



Aug. 29th, 2020



На фоне шпионского скандала между Норвегией и Россией, от 15 августа 2020 года, когда в Норвегии был арестован некий Harsharn Singh Tathgar , 50 летний выходец из эмигрантской среды, который, по утверждению норвежских чекистов был замечен в связях со спецслужбами РФ и вроде передавал российскому дипломату Александру Стекольщикову некую информацию что-то там о нефтяных разработках.



А, чем ответит Россия?



Просто утрется или сможет послать "ответочку" норвежцам?

И сможет ли российская дипломатия указать на не соотвествие предъявленных санкций и если не выставить зеркальные меры, то хотя бы показать, кого они, потомки легендарных викингов пригрели у себя.

Восточные мудрецы говорят, что невозможно приручить ядовитую змею, ты ее можешь вырастить, вы кормить, но она все равно тебя укусит своим ядовитым жало. Это к теме, что бывших террористов не бывает, они рано или поздно возьмуться за прежнее ремесло.



Ранее в сети было несколько публикаций про некого Фархада, и на этом фоне российские пропагандисты могли поднять волну в российских СМИ, кого же они пригрели под видом политического беженца в Норвегии. На такие публикации обязательно обратят внимание норвежские власти, и мы сможем вывести отсюда эту гадину.



НА ФОТО БРАТЬЯ ФАРХАД И МАНСУР В 1993 ГОДУ, СРАЗУ ПОСЛЕ АРЕСТА В ОСЛО



Бывший террорист, Фархад Мухаммади Инджех, вместе с братом Мансуром и еще один подельником, угрожая самодельной бомбой угнали самолет Аэрофлота в 1993 году из Баку, пилоты посадили самолет на дозаправку в Киеве и далее террористы беспрепядственно вылетели в Осло, а в эропорту Гардемоен их арестовали. В норвежской прессе есть рассказы жертв переживших этот теракт, что их жизнь разделилась на ДО и ПОСЛЕ и что сейчас они отмечают два дня рождения!



Братья разыскивается властями Азербайджана за терроризм и полицией Ирана – за наркоту, хотя Фархад говорит, что за оппозиционную деятельность.



Иранская оппозиция в Европе его не знает и знать не хочет, иранские дипломаты в Осло заявили, что он террорист и бандит, прикрывающийся оппозиционными лозунгами.



Есть только небольшой фрагмент про Мансура, который сейчас "ушел на дно" и ведет себя "тише воды и ниже травы".



"Я сожалею о том, что сделал девять лет назад. Но у меня не было выхода. Я как член иранской оппозиции не имел другой возможности", – сказал Мансур в интервью газете Aftenposten.



Началась вся история в конце 80-х-начале 90-х гг. Министерство культуры Ирана заказало оператору Мансуру Мухаммади Инджех подготовить фильм об азербайджанских беженцах, живущих на иранской территории. Картина должна была прославлять режим Хомейни. Однако во время работы на ирано-азербайджанской границе Мансуру удалось заснять лагеря, где исламские фундаменталисты "промывали мозги" молодым азербайджанцам, которых затем отправляли обратно на родину, снабдив оружием и навыками для террористических актов.



Мансур отправил эти кадры за рубеж, а через две недели представители иранской оппозиции сообщили, что спецслужбы ИРИ объявили на него охоту. Инджех перебрался через границу и начал жизнь в бегах, находясь то в Азербайджане, то в России. Через некоторое время он угнал самолет, прихватив с собой младшего брата, которому могли отомстить. Про Мансура ничего не сылшно до сих пор, кроме того, что он женился на норвежке, работает на стройке, у них есть дети. Место проживания неизвестно.

Также неизвестна судьба третьего террориста.



НА ФОТО: УГНАННЫЙ САМОЛЕТ



По требованию России все угонщики были выданы в РФ и отсидели на зоне где то в Краснодаре, в любом случае ФСИН России в помощь.



Сегодня же Фархад разыскивается властями Азербайджана и России, за причастность к ИГИЛ, разыскивается властями Турции, подозревается в развратных действиях сексуального характера к малолетним девочкам на одном из курортов Анталии, также за изнасилование женщин из стран СНГ.



Также подозревается властями Израиля в сотрудничестве с ИГИЛ, по другой версии, он получил ранение в боях с сирийской армией и вернулся в Норвегию, "на пенсию" и теперь получает финансирование от турецких спецслужб, которые его временно "амнистировали" и специально для разжигания межнациональной и межрелигиозной розни между гражданами стран СНГ, проживающих в Европе, снабдили его дорогостоящей техникой.



В Норвегии Фархад ведет паразитический и криминальный образ жизни, пропагандирует фашизм, прославляет нацистских преступников, нападает на граждан России и СНГ в День Победы и 23 февраля, оскверняет захоронения советских воинов в Осло, оскверняет могилы евреев и был дважды замечен в поджоге синагоги в Норвегии.



Врядли он посмеет напасть на сотрудников Посольства РФ в Осло, ведь там много народу, акцию охраняет полиция, кроме того многие сотрудники посольства России, кадровые или бывшие офицеры, в том числе с боевым опытом, могут и надавать по щщам!

Поэтому "смелый" Фархад догадывается, что в случае чего, ему могут голову проломить, он нападает на одиноких прохожих в ком увидит внуков победителей во Второй Мировой войне.

Отсуюда возникает два вопроса:

Первый, Фархад, также относится к норевжцам - ветеранам Второй Мировой, участникам антифашисткого сопротивления, бойцам Королевской Гвардии, партизанам и узникам нацистких концлагерей?

Второй, куда смотрят новержские власти, левые партии и особено местные АНТИФА?



Фархад не скрывает, что состоит в членстве турецкой профашистской партии "Серые волки", те самые парни, что расстреляли российского летчика в Сирии. Русских людей называет недочеловеками, а евреев свинособаками.



Призывает к убийству россиян, "колорадов" и "ватников" по всему Миру. В ЮТУБе несет откровенную геббельсовщину и никто его не одерживает, что еще больше распоясывает и без тог отмороженного на всю башку бывшего террориста. Хотя бывших террористов не бывает.



Отрыто демонстрирует автомат в чат рулетке, но куда смотрит норвежская полиция остается загадкой, ровно как норвежские антифа!



В общем персонаж яркий, живет в Осло на всем готовом, не работает, хотя говорит, что работает переводчиком, в реальности сидит на социале имеет собственную автомойку в Сандвике, откуда и получает "черный наличность".



Успел отсидеть в норвежской тюрьме за семейное насилие, избивал жену и детей. Жена русская, гражданка Эстонии, по причине повторного насилия, ему запрещен въезд в Эстонию, но тайно посещает эту страну на автомобиле.



У него оборудования в доме на несколько десятков тысяч долларов, такое на пособие не купить! Один только компьютер Эпл, стационарный стоит более 6500 баксов, плюс программы к нему и прочее, к тому же государство, то есть мы простые налогоплательщики, оплачивает ему жилье, комуналку, платит ему пособие, мед.страховку и прочие блага, недоступные простым норвежцам.



Многие мигранты в Норвегии работают на двух работах, платят 36% налогов, еле-еле сводят концы с концами, а этот "презерватив" сидит на шее налогоплательщиков и за их счет счет разжигает межнациональную и межрелигиозную рознь.



В Осло собралось тут "русское сообщество" и они хотят возбудить против него уголовное дело, потом посадить и если не получится, то загнать его под плинтус, чтобы он боялся носа показать на улицу.



Итак, в Осло нарисовался некий "Фархад", имеющий спящий профиль на ФБ и несколько каналов на ЮТУБе, вот один из них https://www.youtube.com/channel/UC_x6rxAAVMdw1m0vBu9sYHQ/videos и Sultan Farhad https://www.youtube.com/channel/UCC7VLygBhSqb8pudtSC6ffw



Его главный лозунг "Hello, hello my friend !!! Im fucking rushian world"



Вот его профиль в Фейсбуке, там же у него в друзьях есть норвежский антифашист Bjorn Ditlef Nistad, что связывает, неонациста и антифашиста, нам к сожалению не понять!



Вот что о нем говорят русскоязычные в Осло -"Мы жили не тужили, но в связи с этой ситуацией в Беларуси, все такое дерьмо повсплывало! Откуда оно берется? Так вот, у нас тут, не смотря на все последние события шести лет, люди живут дружно и даже пошли смешанные браки, русские и украинцы и детки рождаются, русские и литовцы, русские и болгары, русские и поляки, русские и эстонцы и т.д.Но нарисовалось это чмо и пошло-поехало!"



Другой собеседник - "Двое мальчишек 15 и 16 лет, русский и украинец, посмотрев несколько выпусков Фархада, устроили "дуэль" на ножах, проще говоря поножовщину по вопросу "Чей Крым", благо это удалось купировать на начальном этапе, так сказать, легкие порезы."



Третий собеседник -"Наша русскоязычная диаспора решила его вычислить, потому как его не так просто найти, нигде его данных нет и не было. Азербайджанская диаспора, как в Норвегии, так и в Европе, от него шарахается как от прокаженного, говорят, что это не их "пациент!"



Четвертый собеседник - " Мы обратились к туркам, они его не знают! Афганцы - нет!



Но тут на нас вышел один российский заключенный с которым он общался в чат-рулетке и скинул всего один норвежский телефон и тут то мы и размотали клубок. Оказалось, что он никакой не блоггер, а международный террорист, разыскивается властями России, Ирана, Израиля и Азербайджана.



Прожив в Норвегии какое то время стал пропагандировать фашизм, называет норвежский флаг фашистским, его версия "Бессмертный полк" это "Деды на палке", и у него есть своя версия, это нацистский генерал полковник Nikolaus von Falkenhorst https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_von_Falkenhorst, тот самый что разработал план нападения на Данию и Норвегию, тот самый, что расстреливал норвежских партизан с 1940 по 45 годы.



Вот прямой линк на это видео , на протяжении всего общения с украинским националистом, он постоянно оскорбляет государственные символы России, но самое интересное происходит потом. На 3.35 минуте, он показывает портрет нацистского преступника Nikolaus von Falkenhorst и говорит, что это его дед, который здесь убивал врагов.



Кто не знает, как неонацисты называют Гитлера? - Дедушка! Это без комментов.



Потом он говорит, что регулярно с 2018 года вечером 23 февраля и вечером 9 мая, приходит к памятнику погибших советских воинов в Осло и погибших евреев чтобы осквернить монументы и выложить в сеть. Вероятно, что это есть в интернете, но пока не удалось найти. Нужна помощь публики.



Хвастается, "Мы с вашим посольством (наверное посольство Украины) и нашим посольством (о каком посольстве идет речь, не ясно, Турции?) нападаем и избивает русских, кого видим с георгиевским ленточками". Может врет или просто хочет набрать хайпа. В любом случае, хотелось бы найти потерпевших или свидетелей. Есть вопросы к российском МИДу, почему до сих пор не вызван посол Украины в Москве "на ковер"?



В разговоре в другом видео с украинским националистами он говорит, что по чат рулетке он общается с норвежцами на английском языке и называет себя "русским воином, который скоро придет и завоюет всю Норвегию и будет насиловать норвежек, а мужчин и детей он будет убивать".



Все это делается по российским флагом и георгиевской ленточкой, а реакция норвежцев однозначная, они отвечают, что они теперь будут нападать на всех русских уже сейчас, чтобы отбить у них желание ездить в Норвегию. Для них триколор и георгиевская лента, это сигнал к действию.

Это есть разжигание межнациональной розни.



Призывает к убийству русских людей, независимо от гражданства по всему Миру, а женщин к изнасилованиям, угрожает сексуальным насилием даже малолетним детям. Каким то образом примкнул к "правому сектору" и хвастается тем, что лично участвовал в казнях русских людей на Донбассе в 2014 году.

На этом видео, в самом начале назвал государственный флаг Норвегии, немецким флагом третьего рейха, потом говорит, что часто гуляет на кладбищес собакой, где похоронены совесткие воины, которую натаскал на команду "Кацап", что заменяет команду "ФАС" и что якобы в центре Осло открыли памятник нацистскому преступнику Степану Бандере об этом он говорит на 3.40. Хотелось бы узнать у мэра Осло, представителя левой партии Марианне Борген которую называют "матерью Осло" и у которой отец воевал против нацистов в сопротивлении, был ранен, попал в плен, подвергался пыткам в ГЕСТАПО и был освобожден из концлагеря в 1945 году.



Кстати, о собаке, есть свидетели, утверждающие, что свою собаку он задушил в порыве гнева, а соседям сказал, что пришлось усыпить из-за болезни. Это вопрос к зоозащитникам, которых в Осло не мало.



На 8.00 показывает автомат иностранного производства. Что это за оружие? Просто макет или реальный автомат, это вопрос уже к норвежской полиции, как и много вопросов к норвежской контрразведке, которые смотрят сквозь пальцы на пропагандиста ИГИЛ и неонациста в одном лице.



Что скажет на это премьер министр Норвегии Эрна Сульберг, которая дала разрешение на его проживание в 2003 году и дальнейшее гражданство?



Русскоязычная диаспора в Норвегии готовит коллективный иск в полицию, будем обращаться в суд и чтобы его выслали в РФ.

Но как выяснилось, в Посольстве России его хорошо знают, ровно как и в ФСИН РФ и в МВД Азербайджана.



На самомо деле он трус и негодяй и как сказал ответил ему один дагестанец в чат-рулетке: - Ты очень смелый на расстоянии, зная, что тебя не можем найти и достать! Ты попробуй приехать ко мне в Махачкалу или в Воронеж, Белгород или дургой город и там скажи что-то подобное"!



Но сколько веревочке невиться, а концу быть!



Активисты вычислили его адрес, где находится его автомойка в Сандвике, есть его телефон, адреса его семьи в Кохтла Ярве и адреса его родственников в Иране.



Сейчас он плотно связан с чеченской и украинской диаспорой в Норвегии.

Стоит отметить, что многие чеченцы как и азербайджанцы, его знают и обходят Фархада десятой дорогой, потому что им здесь есть что терять, а Фархад это отморозок, от которого надо ждать только беду. Исключение составляют еденицы, радикально настроенных, симпатизирующих террористам.

Украинцы, также не хотят иметь с ним ничего общего! Но и тут не обошлось без "Правого сектора" и партии "Свобода".

Ничего нового, как гласит иранская поговорка: - Нельзя приручить ядовитую змею, ее нужно держать в клетке, а как выпустишь на свободу, она тебя и укусит."



http://chng.it/qRTmhpNq Подпишите петицию



И коротко о нашем "герое"



Фархад – проукраинский блогер,никогда не жил в Украине, гражданин Норвегии, живет в Осло, якобы работает переводчиком (знает шесть языков, правда иногда говорит что восемь, иногда девять), в реальности сидит на социале.

Сам себя называет: "Турок–Бандеровец–Викинг".

Снимает ролики в поддержку Украины: антироссийские, нацисткие и откровенно расистские, пропагандирует фашизм, сеет ненависть между народами, стравливает норвежцев и русских, нападает русскоязычных в Норвегии, в основномна женщин и детей или на тех, кто не может ответить.



По происхождению он иранский азербайджанец Фархад Мохаммади Инджех (Farhad Mohammedi Injeh) более известный как блогер Фархад (Farhad Stream, Farhad Show, Farhad Blog, Farhad Live, Farhad GameZone, FarhadChat, FarhadOnline) Член правого сектора в Украине. Источник - tanya-manga.livejournal.com

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1599163320

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 21 августа 2020 года №388

- Мажилис приступил к законодательной реализации Послания Президента

- Решение поставленных в Послании задач станет фактором повышения устойчивости и конкурентоспособности экономики – А. Мамин

- Кадровые перестановки

- Как сократить "КазМунайГаз" и реализовать предложение Токаева? - Ашимбаев

- Мажилис внедряет новый формат согласования министров

- Инфляция в Республике Казахстан за январь-август 2020 года составила 4,6%

- В "Ак жоле" обсудили основные положения Послания Президента

- Опубликованы итоги регистрации кандидатов на праймериз "Nur Otan"