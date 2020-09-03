Кто отравил Навального? - М.Хазин

00:00 04.09.2020

Кто отравил Навального?

степень напряженности в мире дошла до очень высоких степеней



Михаил Хазин



Я обещал плохое лето, но осень получается еще хуже. Собственно, речь шла о событиях экономических (о чем я еще буду рассказывать в понедельник), однако политика вырвалась вперед, благодаря истории с отравлением Навального



Я уже писал о ряде удивительных совпадений в этой истории, которые для меня полностью закрывают тему виновности в ней "кровавой гэбни". Во-первых, слишком пошло, во-вторых, делать подарок личным врагам Путина из Демократической партии США к последнему дню их (как выяснилось, провальному) съезда? Они больные, что ли? Но если это так, то нужно искать другие основания для такой спецоперации.



Давайте рассмотрим варианты. Их несколько.



Первый – самый простой, те самые американские демократы.



Разумеется, не сами. Они уже не могут безнаказанно контролировать ЦРУ, да и Томск, в советское время закрытый город, не самое удобное для этого место. Но, сторонники демократов в ЦРУ отлично взаимодействуют с СБУ, Украина до сих пор не сдает коррупционную информацию по Байдену и его сыну. А вот СБУ имеет в России прочную и налаженную агентуру. И из старых бандеровцев, еще в 40-е годы сосланных в Сибирь, и из более молодых националистов, которые переселились в новые центры нефтедобычи в ту же Сибирь в 60-е – 70-е годы (напомню, одним из центров подготовки нефтяников в СССР был Львов), и из "демократов" 90-х, радостно поддерживающих все "майданы".



Такие люди могли быть и среди встречающих Навального и, главное, среди его соратников. Правда, это требует адекватного ответа со стороны наших спецслужб, но только при одном условии – если будет строго доказано именно отравление. А к этому утверждению, как мы увидим ниже, тоже есть вопросы. Ну, то есть если мы признаем утверждение немецких спецслужб об отравлении, то уголовное дело и аресты виновников должны быть в обязательном порядке.



Если этот вариант верен, то совершенно понятны временные совпадения со съездом Демократической партии США. А вот совпадение с событиями в Минске, скорее всего, носят случайный характер, тем более, что поездка Навального, скорее всего, была согласована еще до выборов в Белоруссии. Впрочем, если съезд Демократической партии США специально назначался так, чтобы совпасть с пиком протестов в Минске (никто же, я надеюсь, не сомневается, где готовили все эти протесты?), то все укладывается в довольно стройную картину.



Вариант второй, криминальный. В условиях обострения политических противоречий в России, какие-то силы решили серьезно ударить по Путину и/или обезопасить себя от конкретных проблем. Навальный (ну, точнее, его информаторы из российских же спецслужб) что-то там раскопал такое, что, будучи обнародовано, могло серьезно ударить по достаточно влиятельным людям. Которые тесно связаны с либеральными группами 90-х годов, которые могут непросто сильно пострадать, но и реально исчезнуть не только с политического, но и с элитного небосклона.



Этим силам не нужно никого особо искать, "крыши" у них с 90-х годов, так что вопрос только в организации. Их вычислить можно (если открыть уголовное дело), а вот наказать (пока?) нельзя, поскольку для этого нужно вначале лишить их либеральных покровителей элитного статуса. А если эти люди могут организовать что-то вроде еще одного Хабаровска (вполне правдоподобное предположение), то понятно, что до решения политических вопросов трогать их нельзя.



А у них, к тому же, могли возникнуть мысли, что такая история сильно ударит по Путину. Может и ударит, а может и нет (смотри ниже), поскольку много разных задач сейчас решается в мире и Путин играет важную роль во многих из них. Но одно понятно: непосредственно за отравление Навального они наказания не понесут, сейчас это невозможно, а потом будет не до них. Если они проиграют политическую игру (скорее всего), то будут наказаны за все предыдущие преступления, а если выиграют… Победителей, как известно, не судят, тогда будут найдены надежнейшие свидетели, которые с уверенностью покажут, что Путин лично наливал "новичок" в чай Навальному (репортажи с суда над Михаилом Ефремовым не видели?).



Третье направление самое интересное. И мысль о нем у меня появилась после того, как я прочитал комментарий Юрия Пронько на телеграм-канале "Радио Авроры". Суть этой мысли следующая: полтора года назад Ангела Меркель говорила о том, что ее задача - вывести Германию на уровень политических тяжеловесов, США, Китая и России. Сегодня уже понятно, что фокус не прошел, а время "новой Ялты" стремительно приближается. Вот и Путин объявил, что хочет выступить на Генеральной Ассамблее ООН, надо думать, будет он говорить про международную безопасность.



Меркель, как известно, лидер Западной Европы и Евросоюза, единственной территории где (чуть было не написал: "силы Зла царствуют безраздельно") элита "Западного" глобального проекта (финансовые глобалисты) действуют абсолютно свободно. И что им мешало, имея всю информацию из Омска, подобрать яд, который можно было в нужных дозах впарить Навальному. Цель понятна: и дезавуировать Путина, усилить либеральную команду в России, и поставить Путина в зависимость от Меркель (может надавить, а может и отступить). Сделать Путина главным лоббистом участия Меркель в "новой Ялте". А как сделать, чтобы он попал в Германию? А подлить ему что-то другое, не такое ядовитое. В общем, организовать двухходовочку.



Разумеется, самой Меркель об этом никто ничего не говорил, оно ей зачем. Но соответствующий план в процессе обсуждения до нее довели и он, с учетом ее опыта, вполне может быть осуществлен. Если Путин испугается. Правда, если не испугается, то в максимальном объеме он не пройдет. Но ограничит маневр организаторов "новой Ялты" точно. В общем, получается такая же история, как со Скрипалями: никакой объективной информации нет, объект "отравления" недоступен, пиар-кампания развивается по полной программе.



К слову, сколько всяких "блогеров" и "кривозащитников" всполошились по поводу этой истории. Как будто их специально готовили. Про историю в Черногории (глава которой Джуканович сидит на своем посту лет на пять дольше Лукашенко) никто из них не пишет, а вот тут всполошились. Поневоле возникает подозрение, что какой-то объем грантов им подкатили. Впрочем, это я уже отвлекся.



Отметим, что если Путин упрется, а европейская пресса будет давить (к слову, от Меркель это вообще не зависит), то после этой истории шансов на "европейский выбор" для России вообще не будет. Отсюда, кстати, есть еще одна версия, совсем конспирологическая, что Навального отравили китайцы. Чтобы ослабить либеральную линию в России. Но ее я обсуждать не буду, никаких данных нет и не предвидится. Важно, что если корни всей этой истории растут именно от российских либералов, то они сами себе выстрелили в ногу. Ну, а если от либералов международных, то наши для них расходный материал.



В общем, я, конечно, не претендую на расследование. Все вышесказанное можно рассматривать как правдоподобные рассуждения, которые дают некоторую пищу для ума. Детали мы узнаем попозже, но в целом - вся эта история с отравлением говорит о том, что степень напряженности в мире дошла до очень высоких степеней.