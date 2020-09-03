Клановые войны, слив олигархов и выход из карантина по-кыргызски, - А.Князев

00:03 04.09.2020 Клановые войны, слив олигархов и выход из карантина по-кыргызски

2 сентября, 0:01



Андрей Князев



В августе повестка дня в Кыргызстане резко сменилась в сторону предстоящих парламентских выборов. Общественность, как и госсистема, решили забыть о коронавирусе и его последствиях для страны.



Статистику изменили



Пандемия в Кыргызстане пошла на спад. Снижаются показатели новых случаев заболевания и смертность. По данным на 31 августа, в стране 43 тысячи заразившихся, выздоровели около 38 тысяч, погибли более полутора тысяч человек.



По сообщениям Минздрава КР, ситуация в столице под контролем, и сейчас нужно уделить больше внимания регионам, где система здравоохранения не так сильна. Чиновники напоминают, что население должно строго соблюдать меры предосторожности, и все чаще и чаще говорят о возможности повторного заражения коронавирусом.



Кадровый резерв коррупции сидит не во власти, а в обществе - ученый



Между тем уже запущены прямые международные рейсы Бишкек-Стамбул и Бишкек-Дубай. В планах в самое ближайшее время открыть авиасообщение с Россией. Также Кыргызстан уже готов принимать граждан из более чем 31 государства. Обязательный карантин для иностранцев в стране отменен.



Правительство постепенно ослабляет и внутренние ограничения. Запрет на работу общественного транспорта в выходные дни больше не действует, хотя и присутствует санитарный перерыв с 11 до 14 часов.



Послаблений требует и бизнес. Владельцы кинотеатров, кафе и ресторанов на прошлой неделе обратились с просьбой разрешить работу с соблюдением мер предосторожности.



На волне улучшения ситуации минздрав заявил о пересмотре статистики.



По версии его экспертов, причиной смерти пациентов стали коронарная болезнь сердца, инфаркт, нарушение мозгового кровообращения, острая почечная недостаточность и другие заболевания.



После "списания" более 400 смертельных случаев в статистике осталось чуть более 1 тыс. летальных исходов



Таким образом, Кыргызстан активно готовится к борьбе со второй волной заражения, которая, предположительно, может накатить осенью.



Правительство заявило о готовности закупить партию российской вакцины.



Предвыборная вакханалия



Однако последний месяц лета прошел под флагом парламентских выборов.



Скандалы, вызванные формированием списков кандидатов и подготовкой к агитации, не раз сотрясали информационное пространство и буквально заставили общество забыть о смертях из-за коронавируса в июне и июле.



В течение месяца партии проводили съезды, где утверждали списки и функции каждого отдельно взятого кандидата. Основные тенденции уже видны невооруженным взглядом. Политические элиты намерены ответить на общественный заказ -



страна устала от старых политиканов и требует обновления



Партии активно вербуют в свои ряды молодых предпринимателей, общественных деятелей, волонтеров, певцов, блогеров и прочих.



Ставка делается не на эффективность, а на узнаваемость. Видимо, в сентябре кыргызстанцы будут слышать посылы в стиле "молодежь нас спасет" и "дорогу незапятнанным кадрам". Но здесь есть несколько серьезных "но".



Под прикрытием молодых кадров в списках идут в том числе те самые старички, от которых сильно хотело избавиться общество



Бывшие депутаты, высокопоставленные чиновники из различных ведомств "спрятались" за спинами молодых коллег.



Для участия в выборах свои посты оставили:



Улукбек Кочкоров – министр труда и социального развития,

Аида Исмаилова – вице-премьер-министр,

Мелис Турганбаев – глава государственной системы исполнения наказаний. И другие высокопоставленные чиновники.



Кто есть кто



На данный момент для участия в парламентских выборах ЦИК Кыргызстана зарегистрировал 16 партий, но внимания заслуживают только несколько политорганизаций.



"Биримдик" - ходят слухи, что партия имеет поддержку "сверху". Ведь ее основу составляют бывшие депутаты от расколовшейся СДПК.

"Мекеним Кыргызстан" – партия, которую часто связывают с именем Раимбека Матраимова, экс-зампредседателя Таможенной службы КР. В партийных списках значится его брат Искандер Матраимов. Оба стали широко известны в ходе расследования громкого коррупционного скандала.

Партия "Кыргызстан" – в обществе ее называют партией олигархов-тяжеловесов.



Сколько стоит межэтническое согласие в Казахстане?



"Республика" – партия опального политика Омурбека Бабанова, главного оппонента Сооронбая Жээнбекова на предыдущих президентских выборах.

"Ата-Мекен" – социалистическая партия, которая внезапно объединилась с лидером либерально-демократической партии Кыргызстана Жанаром Акаевым и смогла рекрутировать других молодых политиков.

В списке также почти полностью обновленная партия "Бир Бол". Из старой гвардии остались только лидер Алтынбек Сулайманов и Алманбет Шыкмаматов. Остальные места занимают молодые предприниматели, представители медиасферы и общественные деятели.

Партия "Реформа". Здесь собрались лидеры мнений, которые имеют большую аудиторию в социальных сетях. В списке представители сектора НПО, предприниматели, журналисты и преподаватели. "Реформа" собрала 5 млн сомов обязательного залога посредством краудфандинга. Половину суммы внесли сами члены партии, часть удалось собрать с помощью неравнодушных граждан. Для Кыргызстана, где партии перед выборами буквально выбрасывают деньги, это было крайне необычным опытом.

"Бутун Кыргызстан". Во главе с бывшим спикером Кыргызстана Адаханом Мадумаровым эта партия смогла объединить владельца одного из самых крупных рынков в ЦА "Дордой" Аскара Салымбекова, Курсана Асанова - бывшего заместителя министра внутренних дел, который был уволен после событий, связанных с задержанием Алмазбека Атамбаева и многих других опытных политиков. Партию сразу же начали называть сборищем старой гвардии. Однако после сдачи документов в ЦИК ее со скандалом покинули несколько представителей. И подобные конфликты, по всей видимости, продолжатся.

Скандально известные "Чон Казат" за период карантина успели собрать значительную аудиторию среди среднестатистических кыргызстанцев популистскими заявлениями. Они угрожали коррупционерам физической расправой, указывая на неэффективность национальных систем по противодействию коррупции и продажных судов.



Стоит понимать, что выборы в Кыргызстане – мероприятие довольно непредсказуемое



Поменять расклад сил в дальнейшем могут даже какие-то незначительные перемены. Но пока победу на выборах предрекают партиям "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан".



Опоздавшие на минуту



Выборы в Кыргызстане назначены на 4 октября. Официальная агитация начнется 4 сентября. Месяц ожидается очень напряженный, с компроматом и скандалами, ведь партии успели схлестнуться уже до выборов.



По закону Конституционного закона о выборах КР двери Центральной избирательной комиссии для сдачи документов должны были закрыться 24 августа в 18:00 по местному времени.



Валютный рынок: спрос на доллар упал на 30 процентов



Уже в 19:00 в социальных сетях распространилась информация об опоздании представителя партии "Кыргызстан". Слухи тут же подхватили представители "Ата-Мекен", "Бир Бол", "Чон Казат" и "Реформы". Ночью с 24 на 25 августа депутаты упомянутых политорганизаций практически штурмом взяли здание ЦИК и заставили главу Центризбиркома предоставить журналы и видеозаписи с вышеупомянутыми фактами.



Сторонники этих партий наблюдали за действиями кандидатов онлайн через соцсети. Выяснилось, что представитель партии "Кыргызстан" передал документы только в 18:01, тем самым нарушив законодательство страны.



На следующий день члены ЦИК изучили детали происшествия и приняли решение снять "Кыргызстан" с предвыборной гонки.



Кроме опоздания выявили и другие нарушения. Например, время прибытия представителя в журнале самым наглым образом исправили. При этом официальным представителем партии значится женщина, а пришел мужчина.



Представители партии "Кыргызстан" не захотели оправдываться перед оппонентами и подали жалобу в Административный суд, где смогли одержать победу. Однако ЦИК снова не принял документы и заявил о намерении обжаловать решение суда в Верховном суде. Разборки партии и ЦИК не окончились до сих пор, поэтому



участие этого политобъединения на предстоящих выборах пока под вопросом



Всего лишь бизнес



Для справки: партия "Кыргызстан" - это объединение крупных бизнесменов, занятых в сфере производства продуктов питания, строительства, торговли и т. д. Они не романтики и в сравнении со своими оппонентами никогда не пытались играть в социалистов, демократов и либералов. Их присутствие в парламенте имеет одну цель – защита бизнеса и ничего более.



Так просто выкинуть влиятельных олигархов из игры без приказа сверху вряд ли бы удалось



И судя по всему, это говорит о серьезных противоречиях между членами партии и текущим правительством.



Говорить о каких-либо прогнозах можно будет после решения Верховного суда. Если им не удастся договориться, вакантное место в парламенте может занять "Республика".



Как будут действовать депутаты "Кыргызстана" в случае запрета на участие на выборах, пока также неизвестно. Вряд ли они молча пропустят пощечину от текущей правящей группировки. Источник - 365info.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1599166980

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 21 августа 2020 года №388

- Мажилис приступил к законодательной реализации Послания Президента

- Решение поставленных в Послании задач станет фактором повышения устойчивости и конкурентоспособности экономики – А. Мамин

- Кадровые перестановки

- Как сократить "КазМунайГаз" и реализовать предложение Токаева? - Ашимбаев

- Мажилис внедряет новый формат согласования министров

- Инфляция в Республике Казахстан за январь-август 2020 года составила 4,6%

- В "Ак жоле" обсудили основные положения Послания Президента

- Опубликованы итоги регистрации кандидатов на праймериз "Nur Otan"

