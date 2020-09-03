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Казахстанец Луценко выиграл шестой этап "Тур де Франс"
00:08 04.09.2020

Луценко из "Астаны" выиграл шестой этап на "Тур де Франс"

Капитан же команды финишировал 25-м.

Велогонщик "Астаны" Алексей Луценко стал победителем шестого этапа престижной многодневки "Тур де Франс", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Пелотон преодолел дистанцию протяженностью в 191 километр из Ле-Тей в Мон-Эгуаль. Луценко финишировал первым с результатом четыре часа, 32 минуты и 34 секунды. Для казахстанца это первый подобный успех на "Тур де Франс".

Вторым стал испанец Хесус Херрада из Cofidis (+55 секунд), а третьим Грег ван Авермэт из CCC Team (+2,15 минуты). Капитан "Астаны" Мигель Анхель Лопес финишировал 25-м.

В генеральной классификации Луценко поднялся на 26-е место, а Лопес опустился на десятую строчку.

Лидером генеральной классификации остается британский велогонщик команды Mitchelton-Scott Адам Йейтс (27 часов 3 минуты 57 секунд), вторым и третьим идут словенцы Примож Роглич (Jumbo-Visma, +3 секунды) и Тадей Погачар (UAE-Team Emirates, +7 секунд).

Источник - Vesti.kz
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