Ирак нужен всем, - Д.Юрганов

00:30 04.09.2020

Ирак нужен всем!



Денис Юрганов



Политическая жизнь Ближнего Востока продолжает кипеть. Интенсивная внутриполитическая борьба в Ираке, и влияние внешних сил, усиливают кризисные явления в экономике, а также подрывают безопасность и целостность страны (давно нарушенную). Не утихают разговоры о выводе американского контингента с территории Ирака и большие сомнения, что это произойдет - остаются. 20 августа в Вашингтоне, американский президент Д. Трамп Трамп провел переговоры с иракским премьером Мустафой аль-Каземи, по итогам которых заявил, - "Мы закончим эти бесконечные войны, нелепые бесконечные войны. Это было худшее решение в истории нашей страны". По словам главы Белого дома войска США и силы международной коалиции, должны покинуть территорию арабской страны в течение 3-х лет. Также обсуждалась проблема Иракского Курдистана, который является проблемой для Багдада. Риторика Трампа по поводу вывода войск излучает позитив, но это только слова, посмотрим, что получится на практике.



Отдельно разговор - американские корпорации, которые в отличие от военного контингента никуда уходить не собираются и все более интенсивно укрепляться в этой арабской стране. Такие крупные компании - Chevron, General Electric, Honeywell и Baker Hughes, заключили соглашения с Багдадом в энергетической сфере на 8 млрд долларов. Отмечается, что Honeywell будет разрабатывать газовый проект "Ар-Ратави", который в дальнейшем позволит Багдаду добывать, перерабатывать и использовать местные газовые ресурсы. General Electric заключила три контракта, которые помогут расширить доступ к электроэнергии, а Chevron получила право на разведку, разработку и добычу в провинции Ди Кар. В след за американскими компаниями Саудовская Аравия изъявила желание продвигать свои экономические проекты. Такие вопросы обсудил с иракскими властями глава МИД КСА Фейсал бин Фархан аль-Сауд прибыв 27 августа в Ирак.



Экономическая составляющая тесно переплетена с геополитическими процессами, в которых Запад и региональные государства пытаются использовать Ирак в соответствии со своими интересами. Иракский премьер Мустафа аль-Каземи в ходе визита в США объявил о проекте нового регионального альянса под названием "Новый Левант", В такую коалицию должны войти Ирак, Египет и Иордания. Данный проект предусматривает, что Ирак проведет нефтепровод из Басры в Египет через Иорданию. Каир и Амман будут получать нефть, а Багдад взамен начнет получать электричество, которое в настоящее время идет из Ирана. Просматриваются намерения Багдада уменьшить влияние Тегерана на своей территории и поэтому в проекте "Новый Левант" не будет присутствовать Сирия, являющейся союзником Ирана. Вместе с тем, иракский премьер никак не отреагировал на слова бывшего советника по национальной безопасности президента США Дж. Болтона (один из "ястребов" американской политики), который сообщил, что он "уже долгое время уверен, что развал Ирака – дело полезное, и что Соединенные Штаты должны признать курдское государство как свершившийся факт". "С курдским вопросом в других странах – Сирии, Иране и Турции США должны обходиться стратегически, потому что в конечном итоге это может привести к очень положительному (для американцев) результату",- отметил Болтон давая интервью в эфире курдского радио "Rudaw". Курдский вопрос и использование принципа "разделяй и властвуй" - по такой схеме проводят свою политику, такие как Болтон "& Co".



Против Тегерана в Ираке сделан еще один ход. В июле отправлен в отставку с должности советника премьера и главы Совета нацбезопасности одного из самых влиятельных политиков страны Ф. Файяда, он возглавляет ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби", которое является шиитским формированием, военной структурой подконтрольной Ирану.



Тем временем, французский президент Э. Макрон, продолжая свой вояж по "проблемным" странам Ближнего Востока (31 августа посетил Ливан) наведался 2 сентября в Ирак, где в ходе встречи с властями арабской республики намерен обсудить пути укрепления связей между двумя странами, в частности, в сфере безопасности. Э. Макрон намерен также обсудить турецкое поведение против РПК (Рабочая партия Курдистана) на севере Иракского Курдистана. Скорее всего, это связано с теми проблемами, возникшими между Парижем и Анкарой, прежде всего, в Ливии и в Средиземноморье, где в последнее время пересеклись их интересы. Не слишком, французские политики в последнее время зачастили в Ирак: в июле страну посетил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, а 21 августа визит нанес министр обороны Франции Флоранс Парли.



Следует напомнить, что Ирак разрывают сложные внутренние противоречия - отношения между правительством в Багдаде и руководством курдской автономии – Иракский Курдистан. После американской оккупации (2003 год) в различных районах Ирака проявились сепаратистские настроения. Наибольший размах негативные тенденции получили в Иракском Курдистане. С 2003 г. Автономный регион Курдистан представляет собой полунезависимое квазигосударство со своим парламентом, законодательством и даже своими вооруженными силами – пешмерга. Фрагментированность иракских политических сил и фактическое отсутствие единого государства делают ее легкой добычей внешних игроков. А поживиться в Ираке - есть чем. Ирак является одним из важнейших мировых игроков на рынке нефти. Разведанные запасы нефти составляют 153 млрд баррелей (9% от мировых запасов нефти). Ирак находится на 5-м месте в мире (после Венесуэлы, Саудовской Аравии, Ирана и Канады ) по резервам черного золота.



О стабильной политической ситуации в Ираке говорить еще очень рано (пока на его территории находится большое количество углеводородов). Среди иракских политиков и их зарубежных покровителей имеется немало охотников воспользоваться внутриполитическими трудностями для достижения своих целей. В этих условиях для нефтегазовых компаний из России, которые тоже присутствуют на нефтегазовом рынке Ирака ("Лукойл", "Газпромнефть", "Башнефть") представляется целесообразным формировать в Ираке свое политическое лобби, как это уже сделали США и региональные игроки - Иран и Турция.