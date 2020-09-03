Как сократить "Казмунайгаз" и никого не обидеть.., - Д.Ашимбаев

01:00 04.09.2020 Как сократить "КазМунайГаз" и реализовать предложение Токаева? - Ашимбаев



Александра Алехова



Ключевые вопросы в обращении президента нуждаются в постоянном контроле и мониторинге.



Данияр Ашимбаев, фото Романа Егорова с сайта time.kz



Касым-Жомарт Токаев предложил на 25% сократить квазигосударственный сектор и поменять принципы госуправления. Также он счел необходимым воссоздать МЧС и Агентство по стратегическому планированию и реформам.



Подобные меры напрашивались давно. Эксперты неоднократно отмечали, что архитектура экономической политики в стране выстроена с явными ошибками и перекосами. А чрезмерно раздутые госаппарат и менеджмент нацкомпаний не оправдывают расходы на их содержание.



Парадокс сокращения штата в квазигоссекторе заключался в том, что вокруг нацкомпаний как грибы росли десятки "дочек" и "внучек"



с дублирующими функциями. Однако в последние годы они перестали выполнять главную функцию - приносить прибыль. По всей видимости,



у президента лопнуло терпение, раз он решил пойти радикальным путем - отрезать от кормушки четверть ее обитателей



К чему приведут планируемые после послания реформы, рассказал политолог Данияр Ашимбаев.



Сократить нельзя оставить



- Данияр, сокращение квазигосаппарата мы уже с вами не один раз обсуждали. Но куда трудоустроить 25% освободившихся кадров?



- Я всегда говорил, что механическое сокращение в чистом виде это популизм. У нас есть структуры, избыточные по кадрам. А есть структуры, где сотрудников недостаточно. Сегодняшние министерства возникли путем слияния 5-6 старых ведомств. В них вопросами, которыми должны по статусу заниматься вице-министры или председатели комитетов, занимаются начальники управлений и отделов.



А ведь есть вопросы стратегические, где нужна серьезная ответственность. Вот тут как раз кадров не хватает.



Квазигоссектор раздут нереально. Председатель правления "КазМунайГаза" Алик Айдарбаев за последний год дважды объявлял о сокращении числа управляющих директоров. В последний раз речь шла о нескольких десятках. И тем не менее мы видим, что 6-7 человек в правлении все же остались.



Есть ощущение, что рабочие места в Казахстане создаются в менеджменте квазигоссектора. Так что резервы для сокращения есть



А лишним звеном в нем является "Самрук-Казына" с несколькими сотнями сотрудников. Все нацкомпании спокойно могут работать и без фонда. Есть также дублирование между центральным аппаратом "КазМунайГаза" и "Разведкой Добычей КазМунайГаз". Чем не поле для сокращений?



Сейчас многие совещания проводятся онлайн. Выяснилось, что масса обслуживающего персонала оказалась просто ненужной. Тоже можно сократить. Главное, чтобы под сокращение не попали люди, отвечающие за стратегические направления.



У нас полдюжины министерств с раздутым аппаратом. Проще было бы их разукрупнить.



Пусть это будут 25 небольших компактных министерств, но с конкретными функциями



Это ненормально, что строительство, транспорт и коммуникации рассосались внутри Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Понять, кто там и чем занимается, задача непростая.



Сама себе статистика



- Что вы думаете об упразднении должности ответственного секретаря?



- Хорошая идея. Когда вводили институт ответсекретарей, предполагалось, что они будут бессменными. Но мы видим, что менялись они чуть ли не чаще, чем министры. И если министру не нравится ответсек, он всегда найдет способ его выжить. Когда существовали агентства, была странная логика - ответсеки назначались президентом, а председатели агентств - правительством. То есть статус ответсека был даже выше, чем первого руководителя.



Если бы ответсеки отрабатывали хотя бы 5-летний срок, обеспечивая непрерывную работу аппарата, какой-то смысл в этом был



На данный момент ничего такого не наблюдается, так что этот пост себя изжил.



Очень хороша идея создать Агентство по стратегическому планированию и реформам. В Казахстане оно уже существовало в период с 1997 по 2000 годы. И называлось в народе "Аспирин". Орган, отвечающий за стратегическое планирование, нужен. Главный вопрос в том, кто его возглавит. Потому что и к руководству экономического блока администрации, и к руководству миннацэкономики есть известные вопросы.



Что касается передачи госкомстата и регулирования естественными монополиями в непосредственное подчинение президенту, я не так давно это предлагал. Антимонопольный регулятор должен работать отдельно. Не исключено, что он будет преобразован в независимую структуру по типу Нацбанка и Агентства по финнадзору.



То же самое касается и статистики. 26 августа была встреча экспертов с председателем мажилиса Нурланом Нигматулиным.



Серьезно обсуждался вопрос, что статистика не должна подчиняться правительству. Исполнительная власть имеет привычку подгонять цифры под себя,



из-за этого мы не имеем полноценной и объективной статистики. Так что идея президента вполне здравая. Как и выделение в отдельное ведомство МЧС. Объем работы у него большой, а внутри МВД он во многом теряется.



Выборы акимов



- Президент заявил о прямых выборах акимов в 2021 году. Об этом неоднократно говорил и первый президент. Почему не ввели до сих пор? Сопротивление лобби акимов или просто этой темой никто не хотел серьезно заниматься?



- Речь идет о прямых выборах акимов аулов. В начале 2000-х в Казахстане уже проводился такой эксперимент в Шамалгане (село в Карасайском районе Алматинской обл. - прим. ред.) Искали различные модели, но никому они не понравились. Хотя все понимают, что местное самоуправление надо развивать. Речь об этом идет уже более 20 лет, но подвижек толком нет. Акиматы не справляются с огромным объемом работы, а вопросы у населения копятся.



Особенно местные проблемы зачастую остаются вне поля зрения власти. Другой вопрос, как эта идея будет реализована на практике. Для этого надо подготовить законодательную базу. Однако без ошибок не обойтись, иначе мы не поймем, как сделать лучше.



Сейчас много любят говорить о переходе от пропорциональной избирательной системы к мажоритарной. Но все забывают, что когда она была, особой пользы не принесла. Вопрос ведь не в модели, а как она работает. Любую хорошую идею можно запороть на уровне исполнения.



Также президент сказал, что у нас многие вопросы законодательно регламентированы. У государства нет возможности оперативно принимать какие-то решения. Такая проблема, безусловно, есть. Но есть и другие сложности.



В отношении бюджета мы видим, что правительство без какого-либо согласования с кем-либо перекидывает миллиарды с одной программы на другую



На мой взгляд, чтобы обеспечить хоть какой-то контроль за бюджетным процессом, по ряду вопросов чрезмерное законодательное регулирование нужно снизить, а где-то, наоборот, усилить.



В целом в послании есть немало хороших идей, какие-то моменты сложные и спорные. И все снова упрется в исполнение. Главное, чтобы не получилось как с ответсеками, когда был образован этот институт. Решение было принято, но никакой последовательности не было.



Новый старый "Аспирин"



- Как вы думаете, не противоречит ли послание тому курсу, который в свое время задал первый президент? Обсуждал ли Токаев свои планы с Назарбаевым или это его самостоятельные решения?



- Если об институте ответсекретарей, тема действительно была Нурсултана Абишевича, хотя инициатива принадлежала правительству Масимова. Оно провело немало реформ, и некоторые оказались неработающими по факту.



Вопрос не в том, при ком какие нововведения появились. Если уж на то пошло, тот же "Аспирин" в свое время создавался Нурсултаном Назарбаевым. Так что в этом плане мы видим возвращение к истокам. А вот судьба "Аспирина" очень печальная. Изначально агентство существовало при президенте, потом было передано в правительство. В конце концов "Аспирин" тихо и бесславно умер где-то в недрах администрации президента. Любая идея хороша, если ей заниматься постоянно и профессионально. А объявить о создании чего-то и затем забыть - это не тот подход.



"Аспирин" ведь создавался под реализацию "Стратегии-2030" и работал во главе с Ержаном Утембаевым, главным экономистом и стратегом Астаны. Кто сейчас возглавит новое агентство, вопрос. Возможно, речь пойдет о вариантах типа Руслана Даленова или Тимура Сулейменова. Но они и так являются архитекторами нынешнего курса, который привел к большому количеству ошибок и сбоев. Нужен орган, отвечающий за полноценное планирование. И президент к этому пришел, в том числе после опыта премьерства. Первый вариант "Аспирина" работал как раз в правительстве Токаева в конце 90-х. Так что в ближайшее время увидим, на кого будут ставки. Источник - 365info.kz

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