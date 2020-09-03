Убыток Uzbekistan Airways за полгода превысил 767 млрд сумов

08:09 04.09.2020

Чистый убыток авиакомпании Uzbekistan Airways за первые шесть месяцев составил 767,7 млрд сумов при выручке 1,77 трлн сумов.

Вчера, 19:29 Экономика

Выручка Uzbekistan Airways за первое полугодие 2020 года составила 1,77 трлн сумов, чистый убыток - 767,7 млрд сумов (43,3%), следует из отчета авиакомпании о финансовых результатах.



На Едином портале корпоративной информации отсутствует отчет компании за первое полугодие 2019 года, чтобы провести сравнение с показателями прошлого года. Компания размещала неполную финансовую отчетность за третий квартал 2019 года, а также отчет за первый квартал текущего года.



Как сообщает Spot со ссылкой на инвестиционную компанию Avesta Investment Group, пандемия коронавируса сильно повлияла на деятельность Uzbekistan Airways - лишь 18,6% выручки пришлись на II квартал.



Общие активы авиакомпании за этот период увеличились на 1,4% и составили 17,5 трлн сумов, а собственный капитал вырос на 2,9% до 5,79 трлн сумов.



Примечательно, что итогам первого квартала 2020 года (январь-март), чистый убыток компании был зафиксирован на уровне 299,7 млрд сумов при выручке 1,44 трлн сумов.



Ранее "Газета.uz" сообщала, что Uzbekistan Airways могут передать в управление зарубежной компании.



В конце мая для смягчения воздействия пандемии наиболее пострадавшим от карантина компаниям Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports была предоставлена отсрочка по кредитам на 122 млн долларов и налоговые льготы более чем на 60 млрд сумов. Из Антикризисного фонда выделены беспроцентные ссуды в размере 50 млн долларов в качестве оборотного капитала.