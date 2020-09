"Северный поток-2", вероятно, остановят. Завалят Навалом, законопатят "Новичком" - "СП"

08:21 04.09.2020 "Северный поток-2" становится заложником внутренних проблем ЕС

"Отравление" Навального может быть срежиссировано для осложнения строительства российского газопровода

София Сачивко

Биллмон



На фото: российское трубоукладочное судно "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген, используемый в качестве логистического центра для строительства газопровода "Северный поток - 2"

Материал комментируют:

Александр Камкин Станислав Митрахович

Юр. инфо

История с "отравлением" Алексея Навального становится все загадочнее, и многие эксперты связывают происходящее с очередной попыткой остановить строительство "Северного потока - 2".



По прошествии двух недель и отправке на лечение в Германию, в Берлине было объявлено, что оппозиционер якобы стал жертвой пресловутого "Новичка". Правда, никаких реальных доказательств, а главное, вразумительных причин для этого назвать не могут. Зато тут же со всех сторон раздались призывы ввести очередные санкции против России и, прежде всего, против российского газопровода.



Немецкая оппозиционная партия "Зеленые", которая и ранее критиковала строительство газопровода, потребовала от правительства ФРГ остановить реализацию проекта из-за ситуации с Алексеем Навальным.



"„Северный поток - 2" больше не является тем, что мы можем вместе реализовывать с Россией", - заявила журналистам глава фракции в Бундестаге Катрин Геринг-Эккардт. По ее мнению, попытка якобы покушения на Навального "должна иметь настоящие последствия".



Сенатор-республиканец Том Коттон, известный своими угрозами немецкой компании Sassnitz GmbH, участвующей в достраивании газопровода, в своем Twitter тут же призвал остановить "Северный поток - 2", "чтобы привлечь русских к ответственности".



В хор сторонников версии отравления тут же влился Киев, призвавший к очередным антироссийским санкциям.



"Остро осуждаем очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и заграницей. Убеждены, что международное сообщество должно должным образом отреагировать на эту бесчеловечную расправу Кремля над оппозиционным политиком", - говорится в сообщении на сайте украинского МИД.



Впрочем, власти ФРГ призывают рассматривать дело Навального и строительство "Северного потока - 2" сепаратно, о чем заявила на пресс-конференции заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер. При этом она напомнила о пресс-конференции канцлера Ангелы Меркель, которая заявила, что строительство газопровода должно быть завершено.



"Она пояснила, как и мы неоднократно поясняли здесь, что, по нашему мнению, „Северный поток 2" должен быть достроен, это по сути экономический проект, в котором участвуют экономические представители из России и Европы", - заявила Деммер.



По мнению главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, вопрос об отказе от проекта "очень сложный" и требует изучения. Если правительство ФРГ "активно задействует это как средство давления, мы достигнем совершенно нового уровня эскалации", цитирует дипломата РИА Новости.



Аналогичной позиции придерживается и премьер-министр Баварии Маркус Зодер, который согласен, что необходимо получит четкие ответы от России и выработать общую позицию Европы по ситуации с Навальным, однако напоминает, что "Северный поток -2" - это частный коммерческий проект.



"Одно не связано с другим, на наш взгляд. Хотя, нужно признать, этот проект в таком случае не может представляться в позитивном свете", - заявил он журналистам.



А вот сенатор Алексей Кондратьев полагает, что провокация вокруг якобы отравления Алексея Навального подготовлена в США.



"Американцы давно настаивают на том, чтобы ФРГ отказалась от участия в "Северном потоке 2", - заявил он.



Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович считает, что ситуацию с Навальным используют как повод для ужесточения мер в отношении России, в том числе с помощью "Северного потока - 2".



- Это тот случай, когда наши оппоненты по "Северному потоку" готовы любыми поводами воспользоваться: если бы не Навальный, то придумали бы еще что-нибудь, например, историю с Башкирией. Хотя в самой Европе разгон демонстраций достаточно жесткими мерами тоже существует. Навальный - это повод.



Те, кто был против "Северного потока-2", они, конечно, за эту тему ухватятся, скажут, что нельзя торговать с Россией газом и т. д. Хотя есть и сторонники кооперации, это довольно серьезные люди, в том числе в руководстве Германии, крупных бизнес-структурах, политики. Канцлер Ангела Меркель неоднократно говорила, что проект должен быть реализован.



Этот проект полезен Германии не только для получения дешевого газа и зарабатывая на транзите. Он поможет ей влиять на периферию Евросоюза: когда через Германию идет газ, который может доходить до севера Италии, то это влияние Германии на другие страны, это важно с точки зрения дальнейшей реформы ЕС - будет он становиться более централизованным, появятся ли дополнительные полномочия у органов власти ЕС, в том числе будет ли в этих органах большее число позиций у Германии. У той же Италии растет долг, это огромная проблема. Как будут решаться с проблемы с периферийными странами? Может за счет того, что они часть полномочий отдадут в Брюссель, в том числе по налоговой системе?



Евросоюз в ближайшие годы, вполне возможно, окажется в сфере перестройки, в том числе в пользу наднациональных институтов власти. И тут важна композиция Германии: чем больше у нее позиций по контролю за энергоресурсами, тем больше она сможет проталкивать свое видение развития ЕС. Здесь и экономические, и политические выгоды, и Германия на уровне игроков это учитывает, но то что сейчас их будут подзуживать, что с Россией нельзя работать, это точно.



Хотя это несправедливо: получается, что через "Северный поток -2" газ пускать нельзя, а через Украину можно? Это ведь тот же самый газ.



Посмотрим, что будет с Навальным. Если он умрет, то, я думаю, давление на Россию будет огромное. Но ядро сторонников "Северного потока -2" тоже сильно, поэтому шансы велики, хотя могут быть задержки и прочее.



Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин обращает внимание, что российская либеральная оппозиция является объектом достаточно пристального внимания Запада. И такие одиозные личности как Навальный и прочие вызывают уважение западного либерально-настроенного политического истеблишмента как классово близкие.



- Любые происшествия с подобными лицами (будь то Немцов, Навальный и другие) привлекают внимание более, чем с теми, кто не вписывается в либеральный миропорядок и не разделяющими их ценности. Такова идеологическая подоплека.



Был ли "Новичок", что случилось с Навальным, думаю, ответ может дать только комплексное медицинское обследование. Пока наши немецкие партнеры оперируют эмоциональными категориями, никаких конкретных доказательств. Очередное хайли-лайкли на тему Скрипалей.



Трудно сказать, действует ли Берлин по собственной инициативе. Возможно, имеется какой-то политический заказ от старших партнеров, либо германское руководство было очень искусно введено в заблуждение по данной истории, что принимает ее за чистую монету. В любом случае, ситуация напоминает какую-то комедию.



"СП": - Уже раздались голоса, что необходимо принимать санкции в отношении России, в том числе остановить строительство "Северного потока - 2". История с Навальным может привести к этому?



- Позиция Берлина, возможно, как раз свидетельствует о данных намерениях, после таких заявлений высшего руководства будет странно, если не последует конкретных действий - каких-то устрашений, ограничений. "Северный поток - 2" просится на роль разменной монеты. Думаю, что нельзя исключать, что данный вопрос будет использоваться как средство принуждения для предоставления каких-то покаянных грамот или доказательств.



"СП": - Но пока официальным власти ФРГ предлагают не смешивать эти две истории.



- Чтобы остановить "Северный поток -2", одной истории с Навальным, конечно, мало. Но мы, видим, возможно, несогласованность в действиях тех или иных немецких ведомств, с одной стороны. С другой, возможно, Берлин еще не определился с предметом ведения дискуссии и комментариями.



Та же Меркель вряд ли согласится на ситуацию, когда она сделала заявления, а затем эти заявления дезавуированы. Безусловно, Германии не хотелось бы смешивать эти две истории, но пока нет ясности действовал ли Берлин по собственной инициативе или это консолидированная позиция "коллективного Запада".



Другое мнение



Навального отскрипалили за Лукашенко



Скукотища! Такова была моя первая реакция, когда я прочитал это. Неужели нельзя было придумать более правдоподобную сказку?



"Правительство Германии заявляет, что тесты, проведенные на образцах, взятых у лидера российской оппозиции Алексея Навального, показали наличие нервно-паралитического препарата "Новичок".



Представитель канцлера Ангелы Меркель Штеффен Зайберт в среду выступил с заявлением, что испытания, проведенные специальной германской военной лабораторией, подтвердили наличие "химического вещества нервно-паралитического действия, принадлежащего к группе "Новичок".



В Великобритании "Новичок", нервно-паралитический препарат советской эпохи, был использован для отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Эта субстанция - ингибитор холинэстеразы, входящий в класс веществ, которые врачи "Шаритэ" первоначально обнаружили у Навального."



Забавно, что "Новичок" - "боевое отравляющее вещество", "смертельный" яд - никого не убивает.



А где, кстати, Скрипали? Исчезнет ли теперь Навальный, как и они?



А вот и другие вопросы, которые можно задать (и на которые никогда не будет ответа):



- Если российское государство или "Путин" отравили Навального, то почему ему разрешили вылететь из страны?



- Две российские лаборатории, анализировавшие кровь больного Алексея Навального, никаких следов каких-либо необычных веществ не обнаружили. Почему?



- В то время как Навальный якобы подвергался воздействию таких веществ, почему от этого не пострадал никто из окружающих?



- Почему правительство Германии так нетерпеливо стремилось доставить Навального в Берлин?



- Кто возглавил эту антироссийскую информационную операцию? МИ-6, ЦРУ или БНД Германии?



Мне кажется, что инцидент с Навальным или, по крайней мере, то, что из него сделали, - это реакция на провал попытки США провести цветную революцию в Беларуси. "Россию за это должно наказать". В Омской больнице до сих пор хранятся оригинальные образцы крови Навального.



Есть ли нейтральная международная лаборатория, которая могла бы их проверить повторно?



Об авторе: Billmon - псевдоним американского блогера, размещающего свои комментарии по широкому кругу политических и экономических проблем в своем блоге"Moon of Alabama" (Луна Алабамы). Блог озаглавлен по названию одноименной песни Б. Брехта, написанной в соавторстве с Э. Хауптманн и композитором К. Вайлем для оперы в 3-х частях "Подъем и упадок города Махагони". Вошедшая в оперу композиция "Alabama Song" ("Moon of Alabama") впоследствии была перепета многочисленными исполнителями, включая Уте Лемпер, Дэвида Боуи и The Doors.



Copyright © Moon of Alabama, 2020.



Публикуется с разрешения издателя.



Перевод Сергея Духанова. Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1599196860

