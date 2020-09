Появится ли в России серебряный рубль? Или Кремль опять упустит шанс отвязаться от доллара, - Александр Ситников

08:32 04.09.2020 Появится ли в России серебряный рубль?

Ослабление доллара дает Москве шанс укрепить собственную валюту

Александр Ситников



Появится ли в России серебряный рубль?



Из США приходят сигналы, которые могут вызвать жуткую турбулентность в российской финансовой системе, привязанной к нефтедолларам.



Фрэнк Холмс, генеральный директор фонда U.S. Global Investors ("Глобальные инвесторы США"), обратил внимание на то, что председатель ФРС Джером Пауэлл допустил рост инфляции в Соединенных Штатах на уровень, более чем 2%. А это, в свою очередь, означает, что процентные ставки в Америке, как минимум, еще на год останутся на околонулевом уровне.



Намек председателя ФРС вызвал переосмысление инфляции со стороны аналитиков U.S. Global Investors. Более детальный взгляд на динамику цен в США опроверг официальную статистику, согласно которой цены практически не растут. Так, по данным Национальной ассоциации риэлторов в крупных городах США только во втором квартале жилье подорожало на 4,2%.



Причем, наибольший рост стоимости американского квадрата фиксируется в районах с относительно дешевыми домами и квартирами. Там скачок составил 10% за три месяца. Когда стали разбираться с причинами, то "виновника" нашли быстро - это рост цен на стройматериалы. В частности, древесина подорожала сразу на 190% за 2-й квартал. Сегодня она в 3 раза дороже, чем 10 лет назад.



Заокеанские финансисты давно уже махнули рукой на официальную статистику. Они смотрят на индекс цен независимого портала ShadowStats, который предоставляет, среди прочего, альтернативные данные по инфляции, используя "старую добрую" методологию CPI 1980 года. Согласно прямой информации продавцов, опубликованной на ShadowStats, потребительские цены в США только в июле выросли на 8,6%, а не на 1%, как заверяют американские власти.



От этих цифр у Фрэнка Холмса и его коллег по спине бегают мурашки с размером в пятицентовую монету. О чем вообще можно говорить, размышляет глава U.S. Global Investors, если, к примеру, крупнейший в США 16-миллиардный фонд полиции и пожарной охраны штата Огайо 5% всех своих накоплений срочно перевел в золото в качестве хеджирования против инфляции. Больше, похоже, ему не разрешили. Вслед за ним готовы идти и другие американские фонды.



Есть еще один опасный сигнал - это работа на склад. Заводы как в Китае, так и в США, представляющие 40% (или 75% высокотехнологического) мирового производства, в настоящее время выпускают продукции больше, чем может переварить рынок. Все бы ничего, но перепроизводство наблюдается на фоне падения потребительского спроса и роста цен на исходное сырье. Значит, деньги просто печатают в нарушении всех фискальных норм.



Но самое ужасное то, что ситуация выходит за рамки классического экономического кризиса, который циклически бьет капиталистическое общество. Боб Мориарти, основатель популярного среди финансистов портала 321gold.com и один из самых влиятельных авторитетов в мире золотых инвестиций, заявил, что "на этот раз все будет по-другому".



"Когда у вас есть страна с 53 млн. людей без работы и правительство перестает давать им бесплатные деньги, и когда в стране на руках 395 млн. пистолетов и винтовок, не трудно представить, что произойдет, если выборы президента окажутся под сомнением", - говорит Мориарти. По его словам, протесты в США вызваны тем, что "кто-то платит бунтовщикам. До меня доходят всевозможные слухи о Джордже Соросе, и есть хороший шанс, что это правда. То, что происходит (в США), - не случайность".



Соросу нравится быть кукловодом, неважно где - на Украине, в Белоруссии или даже в Америке. Это его мания, которая тешит эго. Он дергает за ниточки целые общества и кайфует. Молодые и глупые, всевозможные неадекваты и политические нарциссисты верят, что они действуют под влиянием своих идеалов, хотя на самом деле являются пешками в плане далекого старца. Так, или примерно так, подытоживает, идущие в мире и в США, протесты Мориарти, бизнесмен, который должен знать все о политике, прямо влияющей на котировки золота.



Однако вернемся к нашим домашним делам. Если в Америке после ноябрьских выборов случится Майдан, то рубль потеряет опору в виде нефтедолларов. Кремль будет следовать за баксом, даже если тот окажется во власти гиперинфляции.



Уго Салинас Прайс (Hugo Salinas Price), мексиканский миллиардер и глава мексиканской гражданской серебряной Ассоциации (Mexican Civic Association Pro Silver), еще год назад советовал в России ввести в оборот серебряный рубль в качестве альтернативы доллару. И подстелить соломки, если что-то за океаном пойдет не так.



"Я должен указать на одно фундаментальное зло нынешней мировой денежной системы, основанной на долларе США после подписания Бреттон-Вудских соглашений в 1944 году, - заявил Уго Салинас Прайс. - При такой системе … мы обязаны иметь положительное сальдо торгового баланса для того, чтобы иметь эти доллары. Если США лишат нас экспорта, наша денежная система рухнет из-за нехватки долларов, даже если в самих Соединенных Штатах они обесценятся".



В принципе это уже наблюдается: в США на двести баксов и двух дней не проживешь, а в нашей стране на них целый месяц семья кормится. И в итоге появился суррогатный показатель в виде паритета покупательной способности (ППС). По нему $ 1 равен ₽20, а разница между биржевым курсом и курсом по ППС и есть та самая дань, которую русские платят американцам из-за Бреттон-Вудских соглашений.



И еще Уго Салинас Прайс сказал, что "Россия - это последняя надежда на выживание того, что называется христианским Западом". Мол, только русские могут себе позволить стабильные деньги - пусть не золотой, но хотя бы серебряный рубль, как это было в Мексике и в Китае (еще задолго до Мао). В отношении любой другой страны, незамедлительно последовало бы военное наказание, а здесь янки могут нарваться на "ответку", и они это понимают.



В пользу серебряного рубля есть еще один аргумент - наличие серебряной альтернативы дисциплинировало бы Кремль, так как ему пришлось бы поддерживать достаточно стабильным курс между двумя платежными средствами - ассигнациями и монетами. Если посмотреть на отказ от золотого и серебряного денежного стандарта во всем мире, то инициаторами были именно слабые правительства. Об этом важном моменте сказал Уго Салинас Прайс.



Сегодня ситуация с долларом такова, что Москва просто обязана работать на опережение. Глядишь, и наши граждане обменяли бы свою "зеленую" заначку на серебряные рубли. Причем металл для их чеканки был бы закуплен на мировых биржах за счет баксов, вырученных при обмене. Источник - svpressa.ru

