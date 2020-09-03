Касым - мечтатель. КазПрез решил победить Казбюрократию, - "Э-К"

08:41 04.09.2020

Для казахстанских госслужащих наступают непростые времена

Опубликовано: 03 Сентября 2020 Автор: Эльдар НУРУЛЛИН | Нур-Султан



Для казахстанских госслужащих наступают непростые времена. В своем послании президент страны Касым Жомарт-Токаев заявил о сокращении чиновничьего аппарата на 25% уже к следующему году. Тем временем ряды отечественных функционеров рискуют заметно поредеть и от новых мер по борьбе с коррупцией.



Министр финансов Ерулан Жамаубаев озвучил ряд шагов, направленных на противодействие теневой экономике и борьбу с отмыванием денег. В частности, казахстанским госслужащим, работникам квазигосударственного сектора и членам их семей запретят открывать и иметь счета за рубежом.



Об усилении борьбы с коррупционерами высказался и руководитель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев. Глава ведомства опубликовал в Facebook развернутый пост, в котором рассказал об очередном, третьем, пакете антикоррупционных реформ. Так, помимо упомянутого выше запрета на владение зарубежными банковскими счетами, борцы с коррупцией выступают за исключение применения кратных штрафов по особо тяжким коррупционным преступлениям. Другими словами, проворовавшийся чиновник больше не сможет остаться на свободе, заплатив за это деньги.



Также попавшие же за решетку мздоимцы и казнокрады больше могут не надеяться выйти на свободу раньше срока за примерное поведение. Кроме госслужащих, в поле зрения агентства вскоре могут оказаться и нечистые на руку топ-менеджеры частных банков, руководители субъектов естественных монополий, а также частные судисполнители.



В развитых странах свою эффективность доказал институт проверки на профессиональную неподкупность, который планируется внедрить и у нас. С принятием закона об общественном контроле в системное противодействие коррупции и бюрократии в еще больших масштабах будут вовлечены гражданское общество и неправительственные организации. Новые полномочия получат общественные советы при госорганах и в нацкомпаниях.



За введение запрета на вывод капиталов за рубеж длительное время выступала парламентская фракция партии "Ак жол". По мнению ее руководителя мажилисмена Азата Перуашева, при практической реализации этой законодательной инициативы необходимы гибкие подходы. В частности, следует "разграничивать" деньги, добытые преступным путем и честно заработанные.



Возникает вопрос: а разве у нас существует запрет для членов семей госслужащих заниматься бизнесом? Если их совершеннолетние дети или другие домочадцы честно зарабатывают, выплачивают налоги, прозрачно показывают все свои доходы, то почему им должны запрещать иметь счета за рубежом? – рассуждает депутат. – Или другой пример: скажем, ребенок чиновника поступает учиться в зарубежный вуз. Для оплаты учебы, получения стипендии, переводов от родителей у него тоже должен быть банковский счет. Мы что, запрещаем детям госслужащих и детям их родственников учиться? Поэтому необходимо сделать важные уточнения. Ведь первоочередная задача – это противодействие коррупции и отмыванию незаконных добытых денег.

Тем временем практика показывает, что коррупционеры предпочитают не подставлять под удар своих родных, оформляя счета, как правило, на доверенных лиц, никак не связанных с ними родственными узами. Возможно, в этом отношении Казахстану следует обратиться к опыту ряда западных стран, которые смогли добиться от офшорных юрисдикций открытия данных по конечным бенефициарам сомнительных счетов. К слову, получить для себя такое право намерен и наш Минфин.



Есть и другие механизмы. К примеру, в Великобритании действует закон о богатстве необъяснимого происхождения. Согласно ему, любой владелец заводов, газет и пароходов обязан раскрыть властям источники своего материального благополучия либо быть готовым с ними распрощаться.



Показывать свои активы, а также раскрывать их происхождение казахстанским чиновникам предстоит уже в ближайшее время. Алик Шпекбаев напомнил о запуске в 2021 году первого этапа всеобщего декларирования доходов. В числе первых декларации будут подавать госслужащие, лица, приравненные к ним, и их супруги. Если через определенное время у конкретного чиновника будет выявлен значительный прирост активов, который он не сможет объяснить, его ждет увольнение с конфискацией "необоснованных" богатств.



Начиная с 2025 года планируется охватить декларированием все население Казахстана. По мнению Азата Перуашева, введение всеобщего декларирования также связано с большими бюрократическими и административными издержками, которые необходимо минимизировать уже сейчас.



Переход на всеобщее декларирование, безусловно, нужен, поскольку это важнейший инструмент как раз таки для пресечения коррупции, – отмечает мажилисмен. – Однако мы все хорошо знаем, во что у нас может превратиться непродуманная реализация даже самых хороших инициатив. Домохозяйки и пенсионеры будут толпиться в коридорах управлений государственных доходов. Им там будут хамить, гонять из одного кабинета в другой. Поэтому очень важно, чтобы всеобщее декларирование было обращено не против наших добропорядочных граждан, а точечно било по реальным коррупционерам.