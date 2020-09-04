Гони бакшиш: в Саудовской Аравии - очередной коррупционный скандал, - К.Логинова

08:56 04.09.2020 Чем объясняется активная борьба со взяточничеством

Ксения Логинова

4.09.2020



Шесть высокопоставленных генералов, среди которых два представителя королевской семьи, уволены из вооруженных сил Саудовской Аравии по подозрению в коррупции и финансовых махинациях. Указ об отставке подписал король Саудовской Аравии Салман бен Абдель-Азиз Аль Сауд. Однако вероятнее всего эти отставки - дело рук наследника престола Мохаммеда бин Салмана. Кронпринц в последние четыре года активно борется со взяточничеством. Опрошенные "Известиями" эксперты уверены: очередной коррупционный скандал в королевстве вызван как внутриполитическими, так и внешнеполитическими причинами.



Генералы - на выход



"Король принял решение об отправке на пенсию генерал-лейтенанта Фахда бен Турки и о начале расследования в его отношении, а также отставке заместителя правителя провинции Эль-Джауф принца Абдель-Азиза бен Фахда Аль Сауда", - говорится в тексте указа 85-летнего короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда. Монарх поручил начать расследование в отношении них, а также еще четырех офицеров и государственных служащих министерства. Всех их подозревают в "подозрительных финансовых операциях в министерстве обороны".



Самым высокопоставленным из смещенных с поста военных стал Фахд бин Турки - племянник короля Салмана. С 2018 года он командовал силами коалиции, возглавляемой Эр-Риядом, в Йемене. Вместе с Фахдом лишился королевской милости и его сын - принц Абдулазиз - один из видных и перспективных представителей королевской семьи.



Считается, что за этими решениями стоит 35-летний наследник престола Мохаммед бин Салман, фактически руководящий королевством от имени короля. В его действиях видят проявление скрытой борьбы членов правящей династии, где не все смирились с решением короля Салмана передать трон своему сыну.



Похожий скандал



Едва став кронпринцем, Мохаммед развернул активную борьбу с мздоимством. Самым громким стал коррупционный скандал, разгоревшийся в Саудовской Аравии осенью 2017 года. Считавшиеся до этого практически неприкосновенными десятки высокопоставленных чиновников и бизнесменов были арестованы по подозрению в коррупции, взяточничестве и разворовывании госбюджета. Среди них оказались бывшие и действующие министры, а также представители королевской семьи. Обвинения выдвинул национальный антикоррупционный комитет, который возглавлял наследный принц Мохаммед.



"Узниками" тогда оказались около 200 человек - их поселили в пятизвездочный отель Ritz Carlton в самом центре столицы. Многие из них были против решения короля объявить своего сына кронпринцем. Освободили предполагаемых мздоимцев только после того, как они вернули государству в общей сложности $106,7 млрд.



Консервативно настроенные и религиозные элиты королевства считают кронпринца молодым выскочкой и дерзким реформатором, лишившим имамов насиженных мест и даровавшим женщинам слишком много прав. Помимо этого, на него затаили обиду и чиновники, которых он согнал с хлебных мест.



В середине марта в Саудовской Аравии по подозрению в попытке госпереворота и контактах с западными спецслужбами задержали 20 высокопоставленных членов королевской семьи, включая брата монарха Ахмада бен Абдель-Азиза Аль Сауда вместе с сыном, племянника правителя Мухаммеда бен Наифа (ранее возглавлявшего МВД и являвшегося наследником престола), а также его сводного брата Навафа. Именно они не поддержали кандидатуру Мохаммеда на пост наследника престола. Вокруг них также группировались люди, недовольные кронпринцем. Избавившись от них, Мохаммед укрепил свою власть и расчистил дорогу от некогда грозных соперников.



"Саудовская Аравия перешла к бурлению"



На этот раз решение кронпринца в большей степени вызвано внешнеполитическими причинами. Во многом это связано с ситуацией в Йемене, где на протяжении шести лет Эр-Рияд поддерживает официальное правительство в борьбе с повстанцами-хуситами, за которыми стоит Иран. У Саудовской Аравии, тратящей около миллиарда долларов в месяц на йеменскую кампанию, в последнее время там дела обстоят из рук вон плохо.



Густонаселенные районы Йемена и столица Сана по-прежнему находятся под контролем хуситов. К тому же в последнее время в результате авиаударов саудовцев погибло много мирных жителей, что еще больше дискредитировало Эр-Рияд в глазах мирового сообщества.



Когда Саудовская Аравия приняла участие в боевых действиях в Йемене, многие прогнозировали, что для Эр-Рияда и молодого наследного принца это будет своего рода маленькой победоносной войной. Прошло уже шесть лет, но ничего не получилось, отметил в разговоре с "Известиями" научный сотрудник Центра востоковедных исследований Данила Крылов. "Примечательно, что среди уволенных генералов - Фахд бин Турки, племянник короля Салмана, командовавший саудовскими войсками в Йемене. В этой стране ситуация на протяжении многих лет остается стабильно крайне тяжелой, боевые действия ведутся с переменным успехом и политический процесс движется не очень результативно", - говорит политолог.



По его словам, в Йемене много противоборствующих группировок, однако можно выделить три крупных политических объединения: правительство Йемена, которое поддерживает Саудовская Аравия, Южный переходный совет - сепаратистский орган южного движения, созданный в 2017 году, поддерживаемый ОАЭ, и шиитское движение хуситов, за спиной которых стоит Иран. Южный переходный совет какое-то время вместе с правительством Йемена воевал с хуситами.



"Эр-Рияд ведет с этим южным движением активную политическую и дипломатическую игру. Так, в конце июля стороны договорились сформировать вместе правительство, в которое войдут кандидаты и от юга, и от севера, но в середине августа это соглашение было расторгнуто Южным переходным советом, который заявил, что власти не исполняют свои обязательства и провоцируют боевые действия", - пояснил эксперт, добавив, что стороны не готовы исполнять взятые на себя обязательства, из-за этого ситуация продолжает оставаться нестабильной и плохо предсказуемой.



Крылов считает, что наследный принц Мохаммед, решив избавиться от шести высокопоставленных генералов, мог руководствоваться несколькими причинами. "Во-первых, хотел найти ответственного за провал очередной дипломатической попытки Эр-Рияда найти себе союзников внутри Йемена. Во-вторых, он, возможно, хочет сменить образ мышления военных. Возможно, новый военный начальник будет более эффективным с точки зрения Мохаммеда. В-третьих, его действия могут быть на самом деле связаны с борьбой с коррупцией и только этим и ограничиваться", - полагает специалист.



В настоящее время в Саудовской Аравии непростая внутриполитическая ситуация, которая обусловлена неудачами во внешней политике, уверен старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков. "Помимо неудач Эр-Рияда в Йемене, существуют также неудачи политики в отношении Сирии и ослабление лидерства Саудовской Аравии в арабо-мусульманском мире", - сообщил "Известиям" политолог. По его мнению, на фоне снижения авторитета Саудовской Аравии в регионе происходит и внутриполитическая борьба.



"Ряд сил выступает за трансформацию внешнеполитических приоритетов и за переход к более взвешенной внешней политике тогда, как многие используют более воинственную риторику и настаивают на сохранении жесткого альянса с Соединенными Штатами, - полагает эксперт. - Саудовская Аравия перешла к такому бурлению, которое с учетом негативных тенденций в регионе может рано или поздно привести к опасным последствиям. Особенно учитывая преклонный возраст правящего монарха и то, что относительно молодой наследный принц ведет достаточно активную внешнюю политику". Источник - известия

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