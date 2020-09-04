15 партий поучаствуют в парламентских выборах в Киргизии. ЦИК вернул "Кыргызстан", но выкинул "Бутун Кыргызстан"

09:25 04.09.2020

4 Сентября 2020

15 партий поучаствуют в парламентских выборах в Киргизии



ЦИК Киргизии зарегистрировал списки кандидатов в депутаты 15 политических партий, которые примут участие в выборах в парламент страны 4 октября, сообщила пресс-служба Центризбиркома.



"Во время сегодняшнего заседания члены ЦИК Киргизии приняли решение зарегистрировать списки кандидатов в депутаты 15 политических партий", - сообщили в пресс-службе в четверг.



Решением Центризбиркома в связи с выявленными нарушениями в списке кандидатов партии "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан) отказано в регистрации для участия в выборах, отмечается в сообщении.



В пятницу ЦИК Киргизии проведет жеребьевку и определит порядок политических партий в избирательном бюллетене.



По данным ЦИК, в выборах в парламент страны намерены принять участие 15 политических партий: "Ата-Мекен" (Отечество), "Бир Бол" (Будь един), "Биримдик" (Единство), "Замандаш" (Современник), "Кыргызстан", "Мекеним Кыргызстан" (Родина Кыргызстан), "Мекенчил" (Патриот), "Мекен Ынтымагы" (Единство нации), "Ордо" (Орда), Партия ветеранов войны в Афганистане, Партия социал-демократов, "Республика", "Реформа", "Чон казат" (Великий поход), "Ыйман нуру" (Луч совести).



Предвыборная агитация в Киргизии начнется 4 сентября, за месяц до дня голосования. 3 октября в Киргизии объявлен днем тишины, в этот день голосование пройдет вне помещений.