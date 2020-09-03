Барымта (кража скота) forever - Жамбылская область Каза верна заветам предков

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09:29 04.09.2020
В Жамбылской области что ни день, то воруют скот
4 Сентября 2020 Автор: Галина ВЫБОРНОВА | Жамбылская область
В Жамбылской области что ни день, то воруют скот
Пресс-служба ДП
Похитителей овец задержали по горячим следам жамбылские полицейские.
Шести овец недосчитался в своей отаре житель села Кулан Рыскуловского района. А это по сегодняшним деньгам – 300 тысяч тенге. Стражи порядка задержали скотокрадов, которые даже не успели уйти с места преступления.
В тот же день в областном центре у жительницы массива Кумшагал сосед похитил двух телят. А тремя днями ранее молодчики 18 и 19 лет умыкнули двух баранов у пожилого жителя Таласского района.
По всем трем фактам проводятся досудебные расследования, задержанные водворены в ИВС. Им грозит от трех до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что в СКО скотокрады застрелили корову.