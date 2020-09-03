В Туркменистане по дороге на сбор фисташек под Кушкой погибли 11 солдат-срочников - грузовик перевернулся

09:44 04.09.2020

По информации источника turkmen.news, в Серхетабаде (бывшая Кушка) погибли 11 солдат срочной службы из Тагтабазарского погранотряда. ЧП произошло по дороге на сбор урожая фисташек, куда командование снарядило и отправило военный грузовик с 40 военнослужащими на борту, сообщает издание.

"Местность там специфическая, холмистая, с крутыми склонами и плохими дорогами, - сообщил источник. - Пока неизвестно, по какой именно причине тяжелая машина сорвалась с сопки и перевернулась. По одной версии, водитель не справился с управлением, по другой – отказала техника, но 11 человек погибли, среди остальных много пострадавших".



По информации источника издания, факт гибели солдат замалчивается. Местные жители знают о трагедии, но даже между собой ее не обсуждают.



"Вот так, просто, по дороге на фисташки гибнут наши пацаны. Не в ожесточенном бою с душманами, на границе одной из самых небезопасных стран мира, а отправляясь заниматься делом, не имеющим никакого отношения к службе! Поехали, называется, в армию Родину защищать…", - написал источник.



Фисташковая роща была посажена в Серхетабадском этрапе на территории в 200 гектаров еще в начале нынешнего столетия.