Лучшие люди. КырВыборы-2020. Кто из кандидатов привлекался к уголовной ответственности

13:49 04.09.2020 4 сентября 2020, Бишкек - Аида ДЖУМАШОВА



В октябре в Кыргызстане пройдут очередные выборы в Жогорку Кенеш. За места в парламенте, очевидно, будут бороться не менее десяти партий. В списках кандидатов есть как новые, так и всем знакомые лица.



24.kg изучило предвыборные списки и напоминает, кто из претендентов на мандат депутата был фигурантом уголовных дел.



Дело экс-спикера

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Чемпионка, Тоша, телефонный террорист. Кто еще в списке "Мекеним Кыргызстана"

Экс-спикер ЖК Ахматбек Келдибеков баллотируется от партии "Мекеним Кыргызстан".



В 2013 году в отношении него возбуждалось несколько уголовных дел по коррупции и злоупотреблению должностным положением.



По версии следствия, Келдибеков, будучи председателем ГНС, незаконно передал функции налоговых органов частной фирме. В бюджет государства недопоступило 2,3 миллиона сомов. Его также обвиняли в незаконности учреждения спецпредставительства Жогорку Кенеша за границей.



Суд оправдал Ахматбека Келдибекова по двум пунктам обвинения за отсуствием состава преступления.



Но признал виновным в незаконном создании спецпредставительства ЖК. Ахматбека Келдибекова приговорили к штрафу в 3 миллиона сомов. Судимость погашена.



Для многих было очевидным, что уголовное преследование бывшего торага ЖК последовало по прямому указанию тогда еще президента Алмазбека Атамбаева.



Три друга Алмазбека Атамбаева

По уголовному делу в отношении Ирины Карамушкиной еще нет судебного решения. В ЖК она баллотируется в четвертый раз. В этот раз под номером 2 в списке партии "Социал-демократы Кыргызстана".



Карамушкиной предъявлены обвинения по делу о событиях в Кой-Таше - покушение на организацию насильственного захвата власти, а также соучастие в захвате заложников.



Вместе с ней по уголовному делу проходит и депутат Асель Кодуранова. Она вошла в 20-ку кандидатов СДК. Асель Кодурановой предъявлено аналогичное обвинение.



Кандидат в депутаты Равшан Джеенбеков второй раз идет на выборы, теперь от СДК. Был нардепом в пятом созыве от "Ата Мекена", но в 2014 году вышел из состава партии и стал оппозиционером. Он находится под арестом и содержится в Бишкекском СИЗО-1. Обвиняется вместе с Ириной Карамушкиной и Асель Кодурановой.



Неудавшиеся захватчики власти

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Кто пытался захватить власть в Кыргызстане и сел за это

Депутат Талант Мамытов баллотируется от партии "Кыргызстан". Он идет под номером 2. В пятый созыв он прошел по списку "Ата-Журта". До депутатства Талант Мамытов работал на разных должностях в прокуратуре.



В 2012 году нардепа обвинили в попытке насильственного свержения власти.



После митинга за национализацию месторождения "Кумтор" Талант Мамытов вместе с другими коллегами перелез через забор "Белого дома".



В 2013 году его лишили депутатского мандата и осудили. Через два года судимость была погашена, и Мамытов вновь пришел в парламент.



Камчыбек Ташиев идет в парламент второй раз и возглавляет список партии "Мекенчил". Это он стал инициатором покорения забора у здания Жогорку Кенеша во время митинга в 2013-м.



Вместе с Талантом Мамытовым нардеп просидел в СИЗО ГКНБ полгода. Он, как и его коллега, был приговорен к штрафу и лишился мандата.



Вернуться в парламент Ташиеву не удалось даже после снятия судимости. В 2015 году он баллотировался в тандеме с партией "Республика". Тогда кандидат в депутаты избил оппонента от "Онугуу-Прогресса". После инцидента ЦИК сняла его с гонки.



Террорист и земельные махинаторы

В партии "Мекеним Кыргызстан" тоже есть фигуранты уголовных дел.



Экс-мэр Чолпон-Аты Мирлан Маратов идет по списку под № 71.



В октябре 2015-го, в день выборов в ЖК, бывший градоначальник курортного городка в нетрезвом состоянии позвонил в милицию и сообщил о заложенных бомбах на пяти избирательных участках.



Сигналы оказались ложными. Маратова вычислили и задержали. Он признался, что звонил в милицию будучи пьяным. По данным Минюста, у него четыре ОсОО: "Мантай Медиа", "АЛТАЛ", "Росбетон" и "Этнокультурный спортивно-оздоровительный комплекс "Арал".



Список партии "Кыргызстан" возглавил Канат Исаев. Он был фигурантом двух уголовных дел. Его обвинили в том, что будучи мэром Токмака он незаконно передал земельный участок из муниципальной собственности в частную. По версии следствия, Канат Исаев также незаконно продал здания библиотеки и общежития частному лицу.



Первомайский райсуд Бишкека приговорил его к 12 годам лишения свободы. Вторая инстанция прекратила дело за истечением срока давности. Верховный суд не нашел в действиях нардепа состава преступления.



Второе дело - о попытке насильственного захвата власти на данный момент приостановлено.



В отношении экс-мэра Бишкека Исы Омуркулова тоже возбуждали уголовное дело в 2013 году. Он идет от партии "Мекеним Кыргызстан" 26-м по списку.



Ису Омуркулова обвиняли в незаконном сокращении площади парка имени Даира Асанова и передаче его во временное пользование частным лицам. Позже Ису Омуркулова оправдали в суде.



Генерал и фальшивый депутат

Курсан Асанов впервые идет в большую политику. До этого он занимал должность заместителя министра внутренних дел. Бывший милицейский чиновник идет седьмым по списку партии "Бутун Кыргызстан".



После событий в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019-го в отношении Курсана Асанова возбудили уголовное дело. Военная прокуратура вменяет ему злоупотребление должностными полномочиями.



Впервые в истории страны милицейского чиновника уволили с жесткой формулировкой: за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия.



По версии следствия, он не должен был проводить переговоры с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым.



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Депутат Каракольского горкенеша Туганбек Чолпонбаев незаконно получил мандат

Депутат Каракольского горкенеша Туганбек Чолпонбаев намерен идти в парламент 29-м по списку от партии "Мекеним Кыргызстан". Известно, что в определенных кругах он имеет прозвище Тоша.



Мандат Туганбек Чолпонбаев якобы получил незаконно. Его обвинили в том, что он предоставил в ТИК копию недействительного паспорта.



Кандидат приходится родственником покойному Улану Чолпонбаеву (Хопчик). Ранее в СМИ писали, что Туганбек Чолпонбаев состоит на учете МВД как член ОПГ.



Откровения Суранчиева

Под № 30 в списке "Биримдик" значится Омурбек Бакиров. Его называют окул-бала покойного Алмамбета Анапияева, убитого в Минске в 2015 году. Сообщалось, что Бакиров состоит на учете в МВД как член ОПГ.



В 2004 году Омурбека Бакирова обвиняли по целому ряду статей УК КР. В суде он был полностью оправдан.



Бакытбек Жетигенов идет под № 35 в списке "Биримдик". Он дважды избирался депутатом.



В 2014 году министр внутренних дел Абдылда Суранчиев публично заявил, что у нардепа две судимости. Однако никаких доказательств не предоставил.



Революционер

Бывший генеральный прокурор, экс-госсоветник по обороне, безопасности и правопорядку Эльмурза Сатыбалдиев баллотируется от партии "Замандаш".



После апрельской революции 2010 года ему предъявили обвинение по статье "Злоупотребление должностным положением" УК КР. Эльмурза Сатыбалдиев освобожден досрочно. После 2010 года государственных должностей не занимал.



Партию "Бир Бол" на предстоящих парламентских выборах возглавляет Алмамбет Шыкмаматов. В 2017 году в отношении нардепа возбудили уголовное дело.



По версии следствия, Алмамбет Шыкмаматов, будучи аудитором Счетной палаты, включил в тендерную заявку авто супруги, продав его победителю тендера - компании "Барат люкс" - за $13,5 тысячи.



Реальная цена авто на то время, по данным экспертов, составляла около $10 тысяч.



В 2018 году ГКНБ прекратил уголовное дело в отношении нардепа.



Экс-министр транспорта Нурлан Сулайманов идет под № 18 в списке партии "Кыргызстан". В 2012 году в отношении него возбудили уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением.



Нурлан Сулайманов создал условия для получения выгоды частной фирмы, которая поставляла дорожную технику и оборудование для ремонта дорог.



Дело в отношении Нурлана Сулайманова прекратили за истечением срока давности. Источник - 24.kg,

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