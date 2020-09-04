Игра на нагибание. Что стоит за конфликтом российского и американского патрулей в Сирии, - "ВПК"

15:13 04.09.2020

С одной стороны, вроде как ничего особенного – легко травмированы четверо американских военнослужащих, с другой – это уже не прокси-конфликт, когда воюют поддерживаемые Россией и США силы, а прямое столкновение представителей армий обеих держав. Подобного вроде как стороны постоянно стараются избегать, хотя и не всегда получается. Почему такие стычки вообще возможны?



Вначале стоит рассмотреть мотивацию российских и американских солдат, несущих службу в Сирии. Наши там находятся абсолютно легитимно, по приглашению законного правительства страны. Американцы, напротив, гости незваные – хотя вроде как формально тоже воюют против общего с асадовскими войсками врага – террористами ИГ. Но дислокация американцев на территории страны странным образом совпадает с очертаниями основных нефтеносных районов в Сирии, по большей части контролируемых курдами. Собственно, и президент США Дональд Трамп в прошлом году заявил без всякого стеснения: "Мы взяли нефть. ИГ пыталось вернуть контроль над нефтью, но теперь ее полностью контролируем мы. По большому счету единственные наши военные, которые остаются на этой территории, это те, кто охраняет нефть". Формально нефтью из Заевфратья торгуют курды, но немалая толика дивидендов обламывается и Штатам, по некоторым данным, до 30 миллионов долларов ежемесячно. Для великой державы крохи, конечно, но миллионы есть миллионы, стоимость пребывания американцев в далеких краях стоит компенсировать хотя бы частично.



Однако присутствие американских военнослужащих в Сирии вызывает серьезные протесты в США да и Трамп не раз утверждал, что нечего тратить деньги на функции мирового жандарма. Потому штатовский контингент в северо-восточной Сирии сокращен примерно до 500 человек.



России американский контроль над сирийской нефтью сильно не по душе. И не из чувства всемирной справедливости, а исходя из чисто практических соображений. Сирию так и так придется восстанавливать, и на основные контракты претендуют компании, контролируемые российским капиталом. А вот финансово обеспечить эти потенциальные контракты правительство Сирии сможет лишь тогда, когда восстановит полный контроль над нефтепромыслами и начнет само получать выкачиваемые из земли деньги. Соответственно Российская армия также ориентирована на эту задачу, которую выполняет небезуспешно.



Само место эпичной "автоподставы" говорит о многом – провинция Хасека, самое сердце Заевфратья. Территория, которую американцы долгое время считали практически своей, теперь доступна и для действия российских патрулей. Но наши туда входят со всей серьезностью. При этом, как и обещал Сергей Шойгу, активно обкатывают в Сирии российскую технику. В составе патруля, а по сути разведгруппы – БТР-82А, "Тайфун" К-63968, "Тигр" СпН, Урал-4320 плюс воздушное сопровождение, вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35М. Это была серьезная операция для демонстрации силы, и американцы восприняли происходящее адекватно. Да, маршрут был согласован, но как это унизительно, когда почти уже по твоей земле разъезжают эти русские на бронетехнике…



И такой еще момент – военнослужащие России и США в Сирии не воспринимают противную сторону как вражескую. Ненависти нет, но есть соперничество. Пацанское такое чувство – показать, что ты круче. Вот американцы и стали играть с нашими в догонялки, используя бронеавтомобили М-ATV и MaxxPro MRAP. Есть основания полагать, что и мы, и они действовали сильно не в рамках имеющихся между странами договоренностей, но за азарт все участники ответят перед своим начальством, на государственном же уровне прозвучали заявления о том, что обе стороны сделали все, чтобы случайный инцидент не перерос в более серьезное столкновение.



Случайный? На опубликованном видео – форменные гонки бронетехники, причем не только по дороге, с которой в панике разбегались гражданские автомобили, но и по прилежащей пустыне. Не было бы столкновения, когда наш БТР "закрыл калитку" перед пытавшимся его обогнать американским MaxxPro, не было бы и шумихи в прессе. Ребята порезвились, бывает. И не увидели бы мы, как наша вертушка зависает над американскими машинами, устраивая им локальную пылевую бурю и намекая, что неплохо бы ребятам ехать от греха подальше.



Выходит, современная война учит и искусству вставлять палки в колеса противнику, формально не нарушая никаких договоренностей. И противостоянию подобным действиям супротивной стороны. А также информационному обеспечению своих действий – таким образом, чтобы выставить соперника-противника агрессивным идиотом, а себя белым и пушистым. Надо сказать, что в данной ситуации россияне американцев переиграли. Скорее всего потому, что те не учли, с какой серьезностью наши отнесутся к выполнению поставленной задачи. Ну и думали, что американский флаг по силе сопоставим с "оберегом Мутко", способным защитить от любых неприятностей. А это не так.



Артур Несвияжский

Опубликовано в выпуске № 33 (846) за 1 сентября 2020 года