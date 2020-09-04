Гражданская война в США все вероятнее, - М.Калашников, С.Переслегин

15:15 04.09.2020 Но готова ли РФ к распаду давнего врага и крушению привычного миропорядка?



Глобальный кризис делает возможным все. В том числе и "цветную революцию" в США. Ведь там явно нарастает противостояние трампистов (националистов и протекционистов-индустриализаторов) с финансистами и глобалами, опирающимися на бунтующие левые и цветные низы. Многие уже видят, как после ноябрьских выборов 2020 года либералы выходят на американский "майдан" после победы Трампа, не признавая ее. Или наоборот: приверженцы Трампа массово возмущены победой сонного Байдена.



Насколько русские сегодня готовы к слому привычного мира? Мы беседуем с известным футурологом Сергеем Переслегиным.



Неотвратимое столкновение

Максим Калашников: В пору глобального системного кризиса возможно все. Мы обязаны допустить, что верхи Соединенных Штатов утратили контроль за процессами в стране так же, как когда-то их визави из верхушки КПСС на исходе 80-х. В конце концов ныне покойный И. Валлерстайн пророчил американский вариант "горбостройки" как раз в третьем десятилетии нового века.



Думаю, мы обязаны допустить такой поворот событий. Хотя ясно, что раскол США по образцу СССР уничтожит так называемые либеральные (финансовые и транснациональные) верхи Америки. Ведь погибнет доллар, мировая валюта, основа их власти. Так же, как и военная и научно-технологическая база ТНК – замены Соединенным Штатам в роли штаб-квартиры господ глобалов попросту нет.



Сергей Переслегин: Ну на мой взгляд, для США все не так уж трагично. Тем более что нечто подобное уже было и даже не один раз.



Прежде всего я совершенно согласен с тем, что противостояние промышленной буржуазии (трамписты, республиканцы) и финансовой буржуазии (демократы, прежде всего "зеленые демократы") нарастает. Более того, обе стороны действительно утратили возможность маневра. Ситуация напоминает белорусскую, когда оппозиция еще до их начала заявила, что не признает поражения. Итак, если побеждает Трамп, демократы обязаны действовать силой. Если терпит поражение Трамп, действовать силой придется ему. И это императивно, поскольку идет борьба на уничтожение – не на то, чтобы на четыре или восемь лет отодвинуть противника от власти, а для того, чтобы разрушить экономическую базу его существования, "приватизировать" его активы.



"В ходе кризиса действительно погибнет и доллар, и огромные производственные активы, и люди. Но за период реконструкции Америка станет гораздо мощнее, чем она была на излете предыдущего цикла. И может быть, действительно поставит своей целью марсианскую экспансию"

А значит, будет гражданская война. Более или менее горячая. Как было сказано на нашей стратегической игре 6 июня 2020 года ("Короны на мостовых"): "Театр сжигать не будут, но декорации точно сгорят".



Так что насчет кризиса и гражданской войны я совершенно согласен. Но я не связываю этот кризис с потерей американскими элитами (точнее, криптоэлитами) контроля над развитием событий. Кризис является классическим и может рассматриваться в логике марксистского подхода. На территории США сложились две системы деятельности: глобализационно-деривативная – 5-й технологический уклад, финансовый капитал, экономика услуг, брендовая экономика, штабная экономика, экономика потребления; трансиндустриальная – промышленный капитал, 6-й уклад, производящая экономика.



Эти системы деятельности примерно равны по своим возможностям, несовместны, причем развитие одной из них автоматически приводит к "схлопыванию" другой. Таким образом, гражданская война неизбежна.



Как я говорил, все это уже было. Конец XVIII века – сталкиваются колониальная сырьевая и независимая национальная системы хозяйствования. Середина XIX века – в конфликт (гражданская война) входят сырьевая (хлопковая) рабовладельческая экономика и капиталистическая промышленная. Сороковые годы ХХ века – борются "изоляционистская" и "империалистическая" линии развития.



На мой взгляд, американская история представляет собой своеобразный "социальный тепловой двигатель". Она циклична, цикл продолжается около 80 лет и состоит из периода неустойчивости (20 лет), острого кризиса с гражданской войной (4–5 лет), эпохи реконструкции, в ходе которой победившая система деятельности распространяется на всю страну (15 лет и такта устойчивого развития 40 лет). Новый цикл начался в 2001 году – "башнями-близнецами" и dot-com’амии. Переход кризиса в острую стадию требовал прихода к власти невменяемого президента и он был избран в 2016 году. Кстати, говоря невменяемый, я имею в виду, что это человек, для которого его позиция важнее системы политических договоренностей и стабильности страны. Самые выдающиеся президенты США – Д. Вашингтон, А. Линкольн, Ф. Рузвельт были именно невменяемыми (хотя Рузвельт не пошел на гражданскую войну, ограничившись мировой).



В ходе кризиса действительно погибнут и доллар, и огромные производственные активы, и люди. Но за период реконструкции Америка станет гораздо мощнее, чем она была на излете предыдущего цикла. И может быть, действительно поставит своей целью марсианскую экспансию.



Надо ли бояться глобального спада?

М. К.: Если допустить "катастройку" в США и их распад, то в мире разразится то, что окажется намного тяжелее Великой депрессии. Коллапс одной из двух крупнейших экономик планеты, крах главной мировой валюты? От этого сдетонируют экономики всех прочих стран. Плохо придется даже промышленно развитому Китаю с его потенциально автаркичным внутренним рынком. Спад ожидает всех. Как и болезненная перекройка мировой экономики. Из-за спада на долгие годы падут цены на углеводороды и сырье вообще, что грозит крахом таким сырьевым странам, как РФ, Украина и Казахстан, как нефтяные монархии и диктатуры.



Сегодня вряд ли кто-то может до конца представить последствия геополитической катастрофы Заатлантической республики.



С. П.: Нам ли бояться Великой депрессии? В США снижение валового продукта составило около 30 процентов, в других странах даже меньше. Мы в 90-е потеряли процентов 60–70, если не больше. К тому же Великая депрессия, как мне кажется, вполне обеспечена КОВИДом и "новой нормальностью" с разрывом международных торговых связей и сокращением характерной длины производственной цепочки.



На мой взгляд, мировая депрессия начнется почти в любом случае. Даже если, что мне кажется весьма маловероятным, демократы с республиканцами как-то сумеют договориться. И вот здесь выяснится жизнеспособность современных мировых экономик.



Соединенные Штаты пострадают сильнее всех. Но поскольку для них кризис носит содержательный характер, они и восстановятся раньше других. Надежда Китая – сформировать автаркичный мир-хозяйствование. Но для этого нужны страны "Восточного Бенилюкса" в союзниках. И очень нужен Тайвань.



Европа станет донором для всего мира, ее мир-экономика будет размонтирована и поделена. Мне кажется, что содержанием Брексита является стремление Великобритании избежать этой участи (и может быть, при хорошем раскладе самой поучаствовать в разделе европейских активов).



Шансы РФ вовсе неплохи. Мы все-таки довольно слабо вписаны в 5-й уклад, поэтому депрессия затронет нас только через нефтяной рынок. Но нефть будет нужна Китаю, так что совсем уже "до земли" котировки не упадут. Весь вопрос в том, сумеет ли Россия использовать кризис как возможность развития. Поведение наших элит весной-летом 2020 года не внушает большой на это надежды.



Но она все-таки есть…



Выдержит ли РФ мировой кавардак?

М. К.: Если помыслить немыслимое и все-таки допустить территориальный раздел США, как и последующее социально-экономическое инферно во всем мире, то готова ли РФ к такому повороту истории?



В отличие от СССР у нее нет такой могучей индустрии, обеспечивающей автаркию страны. У РФ нет такого большого ВМФ и торгового флота (даже операцию по вывозу из распавшейся Америки не спланируешь). Утрачена роль одного из научно-технологических центров мира. Нет и Великой идеологии, что вкупе с иными факторами делало нас полюсом притяжения для многих в Европе и Азии. На одних оружии и углеводородах империи не построишь. Зато потери от падения цен на природные ресурсы для нас очевидны.



В начале 2000-х Кремль сознательно отказался от проведения новой индустриализации в стране и от курса на нужный для этого протекционизм. Наоборот, РФ втащили в ВТО и сделали еще и финансовой колонией Запада. В этих условиях никакой автоматической победы Российской Федерации от падения Америки просто не будет.



С моей точки зрения, гипотетическое торжество сепаратизма в США покажет глубину упущенных Кремлем шансов, все последствия транжирства нефтяных триллионов в "тучные годы" и отказа диверсифицировать экономику. Да, накопленный при Путине военный потенциал позволит избежать прямого захвата наших земель Китаем. Пекин не рискнет получить сокрушительный ракетно-ядерный ответ. Но зато он обретет все возможности для экономического поглощения РФ. А союз оной с рядом развитых стран неизбежно распадающегося Евросоюза проблематичен именно из-за деиндустриализации беловежской России. В самом деле Москва утратила позиции на Украине и столкнулась с перспективой ухода из своей сферы влияния Белоруссии. Какая тут ось с Германией?



Зато новые возможности обретет та же Турция, где от индустриализации не отказывались.



С. П.: То, что мы бездумно (может быть, безумно) прожили "тучные годы", вполне очевидно. Тем не менее кое-что все-таки делалось. Например, оружие нового поколения.



Само по себе оно, конечно, "не сыграет", хотя хочется возразить: Россия столетиями удерживала империю на одном только оружии, даже без углеводородов. Согласен, сейчас не то время, но ведь и оружие не то! Практически любая современная технология имеет двойное назначение (если не тройное, рассматривая терроризм как отдельную форму существования почти по Троцкому: "Ни войны, ни мира"). А это значит, что на "военных" технологических пакетах можно сделать "мирную надстройку".



Разумеется, я говорю не о конверсии военных заводов – упаси нас бог от новых титановых лопат, а о трансферте военных технологий. В некоторых случаях не нужно и конверсии. Атомный ледокол выступает частью военно-морских сил (тем более что вооружить его современными ракетными комплексами проблемы не представляет), но он же является частью технологического пакета по освоению Арктики.



Еще один важный аспект современного мира – кибербезопасность. Военная, гражданская, финансовая. Как ни странно, тут у нас тоже есть свои неплохие наработки.



Все это, впрочем, "игра на краю Гауссианы". Но какая-то игра у нас есть.



И давайте поймем, что проблемы не только у нас. Та же Польша за 20 лет глобализации во многом утратила национальную самобытность и возможности интенсивного развития. И если у нас есть перспектива (которая, замечу, вовсе необязательно реализуется), то у Польши – симметричный риск утраты позиций на Украине, в той же Белоруссии, а при сильном невезении – даже в Литве. Германское руководство в лице Меркель в "тучные годы" вело себя ничуть не лучше российского да и с КОВИДом допустило те же ошибки. Я тоже не очень верю в "ось" с Германией, но скорее в логике: "А оно нам вообще нужно?".



Сейчас происходит формирование новых мировых макрорегионов. Макрорегион – это военная безопасность (значит, не обойтись без ядерного оружия), кибербезопасность, ресурсная избыточность и наличие экономического потенциала в виде нескольких технологических пакетов, относящихся к 6-му технологическому укладу.



Свои козыри есть у всех интересантов, и сегодня успех не гарантирован никому. Даже Турции, хотя Анатолийский макрорегион действительно выглядит самым обустроенным…



Максим Калашников

Сергей Переслегин



От редакции

Тема должна быть продолжена. Если государственные мужи в РФ спят, то мы должны обсудить важные и дискуссионные моменты.



Итак, возможна ли скоротечная Гражданская война-2 в Америке без ее необратимого распада?



Способна ли КНР вытянуть своим спросом цены на углеводороды в условиях глобального спада? Ведь в очередь на продажу нефти промышленно развитому Китаю выстроятся многие. Возникнет избыток сырья, цены на него повалятся к себестоимости добычи. А она в Персидском заливе гораздо ниже, чем в Сибири. Для деиндустриализованной РФ – это удар под дых.



Способна ли экономика беловежской России востребовать прорывные технологии, создаваемые при производстве оружия? Ведь для этого потребна мощная и диверсифицированая гражданская индустрия, способная подхватить военно-промышленные разработки. Чтобы, образно говоря, искусственный интеллект мог перекочевывать из боеголовок в тракторы и швейные машины. Но Кремль сделал все, чтобы в РФ не имелось мощной гражданской промышленности высших переделов. Для новой индустриализации страны жизненно необходим протекционизм. Но Владимир Путин его демонстративно клянет. Он буквально втолкнул РФ во Всемирную торговую организацию в 2012-м, пойдя на полном поводу у либералов.



Опубликовано в выпуске № 33 (846) за 1 сентября 2020 года Источник - vpk-news.ru

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