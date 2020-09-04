Украина день за днем бьет рекорды по заражению КОВИ

15:17 04.09.2020

Украина побила рекорд по заражениям коронавирусом



На Украине зафиксирован очередной антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19 за сутки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).



Лабораторно подтверждено 2723 новых случая заражения. Предыдущее рекордное значение было установлено 2 сентября, тогда выявили 2495 инфицированных жителей.



За сутки в стране умер 51 пациент с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 2761.



Ранее правительство Украины приняло решение запретить въезд в страну всем иностранным гражданам начиная с 28 августа. Запрет продлится до 28 сентября. Право въехать на территорию Украины в период действия ограничений имеют отдельные категории лиц.



Общее число заразившихся на Украине составило 130 951 человек, из них 60 613 выздоровели. Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил украинцев, что если они не будут соблюдать правила карантина, до 25 октября количество случаев заражения COVID-19 в стране достигнет 360 тысяч.