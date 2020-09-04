"Хочу услышать голос Бога". В Бишкеке издана книга стихов дочери президента Азербайджана Лейлы Алиевой

15:19 04.09.2020

В Бишкеке издана книга стихов дочери президента Азербайджана Лейлы Алиевой



В Бишкеке вышла в свет книга дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева - Лейлы Алиевой "Хочу услышать голос Бога". Об этом 24.kg сообщили в посольстве Азербайджана в Кыргызстане.



В сборник вошли ее уже известные стихи и поэзия последних лет.







Книга издана на русском и кыргызском языках. Перевели стихи народный поэт КР Омор Султанов, поэты-переводчики Аида Эгембердиева и Алтынай Темирова.



Предисловие написал Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Гидаят Оруджев.



Редактор русского варианта - известная поэтесса Светлана Суслова, кыргызского - Фатима Абдалова. Художественное оформление Джалала Худабаева и Рустама Атабаева.



Лейла Алиева - поэт, художник, общественный деятель, вице-президент Фонда Гейдара Алиева и глава представительства фонда в России, главный редактор журнала "Баку".



Несмотря на молодость Лейлы, ее природная одаренность, талант позволяют ей творить высоким стилем. - Посол Азербайджана в Кыргызстане Гидаят Оруджев



Ее стихотворение "Элегия", посвященное дедушке, Гейдару Алиеву, включено в школьные учебники по литературе для учащихся пятых классов.



Анастасия МОКРЕНКО