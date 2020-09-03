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Французская галантность - это форма сексизма? - Сандрин Арагон
15:27 04.09.2020

3 сентября 2020 г.
Сандрин Арагон | Slate.fr

"(...) Женщины стали высказываться более свободно, чему способствовало движение #MeToo, а также недавние волнения, связанные с последней церемонией вручения кинопремии "Сезар". Все это призывает нас задуматься об истории галантности во Франции и ее влиянии на слова, которые произносят женщины. Чем является изобретенная в салонах XVII века галантность в ее нынешнем виде, союзником или врагом освобождения женщин?" - пишет Slate.fr.

"Галантность зародилась в салонах, где принимали благородные дамы: с 1608 года Катрин де Рамбуйе, затем Мадлен де Скюдери, а затем Мари-Мадлен де Лафайет стали открывать свои салоны. В этих местах общения мужчины и женщины веселились и обучались: там чествовали Пеллиссона, Вуатюра и Корнеля. Галантность стала развиваться как социальное поведение мужчин и женщин, разделяющих благородство души и крови. (...) Однако в XVIII веке галантность стала постепенно сводиться к разврату. Галантный мужчина становится фривольным человеком, прилагательное меняет место и значения. На галантных праздниках, изображенных Ватто, распутники ухаживают за пикантными женщинами, которые быстро расстаются со своей добродетелью и честью".

"(...) В XIX веке люди стали высмеивать женщин, которые высказывались в салонах; ученую женщину стали насмешливо называть "синий чулок". Во времена Реставрации вновь всплыли разглагольствования, призывающие женщин не высказываться в салонах во имя соблюдения правил приличия. (...) Мишель Перро объяснила это в передаче "Места памяти" в 1996 году: "Галантность больше не выражает отношения между мужчинами и женщинами. Галантность стала пустой оболочкой. [...] Слова, все более и более поверхностные жесты: открыть дверь, предложить женщине сесть, сделать ей комплимент".

"В XX веке Симона де Бовуар представляет французскую галантность в качестве системы доминирования над женщинами, которая мешает им самовыражаться и является не более чем образцом для соблазнения. В книге "Второй пол" она пишет: "Женщина обречена вступать в любовные интрижки потому только, что ее зарплата минимальна, а тот жизненный стандарт, поддержания которого требует от нее общество, очень высок. [...] И, если женщина хочет, чтобы ее жизнь удалась, ей нужно нравиться мужчинам".

"(...) Сегодня англосаксонские авторы (Сьюзан Фиск и Питер Глик) определяют галантность как разновидность доброжелательного сексизма, особенно коварного, потому что он с помощью любезных жестов призывает женщин молчать и позволять мужчинам действовать вместо них", - передает автор статьи.

"(...) Недавние выступления, связанные с движением #MeToo и 45-й церемонией вручения кинопремии "Сезар", выявили новое разделение. С одной стороны, это некоторые иконы кино, которые в свое время олицетворяли сексуальную свободу и строили свою карьеру на образах галантности в кино (Брижит Бардо, Фанни Ардан). С другой стороны, молодое поколение, поддерживаемое представителями обоих полов, пытающееся сделать так, чтобы голоса жертв нападений и сексуальных домогательств были услышаны (Адель Хенель, СваннАрло)", - указывает Slate.fr.

"(...) На самом деле, решения существуют: строго осуждать изнасилование, уважая презумпцию невиновности, и с недоверием относиться к преследованиям в СМИ. Твиты распространяются быстро, как в свое время брошюры. Научиться различать игры обольщения, домогательства и настоящую современную эгалитарную вежливость: я держу дверь, когда выхожу из метро, для всех, мужчин или женщин; или научиться говорить: "Нет, это не в моем вкусе", - пишет автор Сандрин Арагон.

Источник: Slate.fr

Источник - Инопресса
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