Охотник за голосами: что ждет кампанию Трампа осенью, - А.Забродин

15:28 04.09.2020 Охотник за голосами: что ждет кампанию Трампа осенью

Республиканец приблизился к Джо Байдену, но теперь ему надо правильно сложить пазл из колеблющихся штатов



Алексей Забродин



За два месяца до американских выборов, которые пройдут 3 ноября, Дональду Трампу удалось несколько поправить свой рейтинг в схватке с Джо Байденом за Белый дом. Согласно последним опросам, его отставание от демократа в общенациональном масштабе сократилось до 2–4%, а ситуация в колеблющихся штатах (swing states) уже не выглядит такой катастрофической, как месяц назад. По мнению опрошенных "Известиями" экспертов, президентская гонка в США вступила в горячую фазу, и, несмотря на отставание от Джо Байдена, Дональд Трамп находится в хорошей атакующей позиции. Сейчас главное - не обойти соперника в масштабах всей страны, а правильно рассчитать комбинацию колеблющихся штатов, борьба за которые будет вестись до последнего дня.



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Догоняющий



Съезд Республиканской партии, завершившийся 27 августа официальным выдвижением Дональда Трампа кандидатом в президенты, несмотря на все оговорки и сомнения, все-таки дал свой эффект и несколько подправил его положение в общенациональных опросах. В американской политической традиции съезд - разовое представление, которое в случае успешного проведения может добавить в копилку кандидата дополнительные очки. Однако в 2020 году эксперты сомневались, что коронавирусные ограничения со всеми прелестями социальной дистанции и призывами медиков избегать массовых сборищ позволят всерьез рассчитывать на позитивный эффект от съезда, вся суть которого масштабность и эпатаж. И тем не менее определенный перезапуск рейтинга после "республиканской недели" у Дональда Трампа произошел.



По последним опросам, отставание нынешнего президента от демократа больше не исчисляется двузначными значениями (а ведь в какой-то момент преимущество Джо Байдена доходило до 15%). Согласно данным Emerson, Дональда Трампа готовы поддержать 47% американцев, его соперника - 49%. Rasmussen Reports отдает Джо Байдену те же 49%, а республиканцу - 45%. Есть, конечно, и такие опросы, как у Economist/YouGov, где преимущество демократа оценивают в 11%, однако, учитывая резко либеральную направленность издания, вряд ли можно удивляться низким показателям консервативного президента в этом социологическом исследовании.



Впрочем, эксперты призывают несильно полагаться на социологию в нынешней кампании. Анализируя любой опрос, надо учитывать множество нюансов и учиться читать между строк. И хотя определенное лидерство Джо Байдена в последние месяцы не вызывает ни у кого особого сомнения, вопрос, насколько его преимущество было существенно тогда и какое оно сейчас, - весьма дискуссионный. Как пояснил "Известиям" Дэвид Кин (David Keene), политический консультант, работавший с Рональдом Рейганом, Джорджем Бушем-старшим и Миттом Ромни, зачастую опросы, особенно на ранних этапах, охватывают всех избирателей, то есть даже тех, кто вряд ли собирается и пойдет голосовать. По его словам, по мере приближения выборов "хорошему социологу" следует сужать выборку до "вероятных избирателей", то есть отталкиваться от мнения тех, кто действительно собирается отдать свой голос.



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- В 2016 году многие социологи переоценили энтузиазм демократов и независимых избирателей, которые выражали поддержку Хиллари Клинтон, и недооценили пыл сторонников Трампа. Некоторые также переоценили ожидаемую явку избирателей из числа меньшинств, полагая, что они проголосуют за нее также, как голосовали за Барака Обаму в 2008 и 2012 годах, - отметил эксперт.



Сложность в том, что, даже пытаясь получить относительно точную выборку, нынешние социологические службы сталкиваются с целым рядом проблем.



- Так, в эпоху сотового телефона люди, живущие в одном штате, иногда берут номер с кодом другого штата. Например, я живу в Мэриленде, но у меня вирджинский номер. А значит, мне скорее позвонит социолог из Вирджинии, нежели из Мэриленда. Кроме того, в последние годы многие стали все более неохотно отвечать на вопросы социологов, а некоторые избиратели, например, говорят, что не определились еще, хотя на самом деле уже предпочитают одного кандидата другому. Или некоторые уверяют, что намерены голосовать, хотя в реальности не собираются этого делать. В 2016 году многие избиратели отдавали предпочтение Трампу, но отказывались в этом признаваться, потому что это считалось "политически некорректно", - подчеркнул Дэвид Кин.



Другими словам, прогнозирование раскладов в такой ситуации - "больше искусство, нежели наука", и дело даже не в том, что социологи сознательно искажают результаты, а в том, что "они просто ошибаются", добавил эксперт.



Атакующий



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Тем не менее очевидно, что лето для Дональда Трампа в его отношениях с избирателями оказалось прохладным. Пандемия COVID-19 и охватившие страну протесты на расовой почве застали его врасплох, а реакция президента на эти вызовы многим показалась непоследовательной и даже пугающей. Впрочем, он и правда, судя по всему, был несколько растерян. Сейчас ситуация начала меняться. Из безнадежно отстающего американский лидер перешел в разряд уверенно атакующего. И хотя эксперты признают, что у него сейчас весьма неплохие позиции, существует целый ряд факторов, который его политтехнологам стоит учесть, чтобы добиться победы 3 ноября.



По мнению президента Центра глобальных интересов (Вашингтон) Николая Злобина, сейчас самое важное - правильно рассчитать комбинацию колеблющихся штатов, в которых необходимо выиграть для общей победы на выборах. Именно из-за ошибки политтехнологов, неправильно сложивших этот пазл в 2016 году, проиграла Хиллари Клинтон, "которая круто опережала Дональда Трампа еще летом того года", напомнил политолог "Известиям".



- Сейчас наступает деликатный период, когда, с одной стороны, важна кавалерийская атака на национальном уровне, а с другой - правильно поработать со штатами, которые колеблются, и теми группами, которые принимают решение в последний момент. Около 20% американцев решают, за кого будут голосовать чуть ли не в последний день. И за них борьба будет вестись до самого конца, ведь они и делают необходимый перевес, - рассказал эксперт.



Многое для Дональда Трампа будет зависеть от того, сможет ли он частично оттянуть голоса молодежи, женщин и нацменьшинств, которые традиционно голосуют за демократов. А также важно, какую активность проявят эти группы 3 ноября.



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- Эти три группы Трампу нужно окучивать, в том числе во время предстоящих в конце сентября - октябре дебатов. Однако здесь у него позиция лучше, чем у Байдена, поскольку у него больше энергии, харизмы и он вполне может удивить, - отметил Николай Злобин. - И нельзя забывать про экономику. Американцы голосуют кошельками. Если экономические итоги останутся разочаровывающими, то Трампу будет очень трудно. Кризис, вызванный пандемией, съел все его экономические успехи.



Между тем Дэвид Кин считает, что до этого момента гонка во многом преподносилась как "референдум по действующему президенту", и Джо Байден в ней имел преимущество. Однако чем ближе выборы, тем электорат больше осознает, что речь идет о выборе между двумя кандидатами, что и приводит к сужению разрыва между соперниками.



Кроме того, протесты, охватившие США, и вызванная ими волна преступности в итоге начали работать на Дональда Трампа, поскольку его соперник и Демократическая партия теперь рассматриваются избирателями как сторонники тех, кто находится в левом крыле протестного движения, ответственного за насилия, пояснил Дэвид Кин. А действующий президент с самого начала и по сей день придерживается тезиса "закон и порядок" прежде всего, уточнил Николай Злобин. И здесь его последовательная позиция, на заре протестов чуть было не отправившая рейтинг республиканца в крутое пике, теперь в газах уставших от беспорядков американцев выглядит привлекательной.



- В любом случае электорат в этом году колеблется как никогда, и разница (между кандидатами) в ключевых штатах показывает, что избиратели могут качнуться в любую сторону по мере продвижения кампании. Любой, кто собирается серьезно поставить на одного из кандидата прямо сейчас, должен дважды подумать и помнить, что в политике неделя может оказаться целой жизнью, - добавил Дэвид Кин.



Как подытожил Николай Злобин, интрига в гонке-2020 будет сохраняться до самого конца, а Америка вступила в период, когда соцопросы ничего никому гарантировать не могут. Источник - Известия

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