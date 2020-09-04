Американский распад. На сколько частей разделятся США? - К.Сивков

15:29 04.09.2020 Американский распад

На территории нынешних США могут образоваться от 8–9 до 14–18 и более независимых государств



Сивков Константин



1. Части США, поддержавшие Трампа в 2016-м

2. Карта активных выступлений против Дональда Трампа (отмечены красным, лето 2020 года)



Транснациональным финансовым элитам неконтролируемые ими США не нужны и даже опасны, поскольку могут составить серьезную конкуренцию их новому геополитическому плацдарму.



За двоевластием



Предыдущая статья ("Цветная революция" для США") завершилась на фазе возникновения в стране двоевластия, которое привело к параличу федеральной системы управления, отчасти дезорганизовало ВС США и другие силовые структуры. На этом фоне неизбежен рост потенциала, в частности вооруженного, негосударственных формирований, опирающихся на конкретные идейные или религиозные основания. Большое количество оружия в обороте у населения. Утрата контроля за его оборотом в связи с распадом или радикальным ослаблением правоохранительной системы в целом, а также объективная необходимость в этих условиях обеспечивать собственную безопасность, радикализация и рост возможностей идейных или религиозных группировок приведут к быстрому росту количества и боевых возможностей НВФ на территории США. Третья сила "расово-красной окраски" обретет еще и вооруженную мощь.



При этом резко упадут возможности обеих элитарных группировок (трампистов-националистов и транснационалов) по контролю ситуации в стране, выработке адекватных обстановке решений. Темпы развития кризисной ситуации окажутся исключительно высокими. Зато существенно возрастут роль и свобода действий региональных властей и политических группировок, в том числе и набравших мощь "расово-красной" оппозиции. На этом фоне последняя, почувствовав свою силу и уверовав в безнаказанность, с большой вероятностью может предпринять попытки захвата вооружения и боевой техники отдельных частей и складов ВС США. Практически гарантированно, первоначально на бытовой почве, локально, а затем и в более крупных масштабах могут начаться вооруженные столкновения НВФ трампистов и "расово-красной" оппозиции.



Первые сполохи гражданской войны



Осознание опасности такого положения лидерам противоборствующих группировок придет не сразу. Трамписты и демократы примутся обвинять друга в узурпации власти и сепаратизме. И если элиты слишком поздно поймут, что внутриамериканский конфликт подошел к черте, за пределами которой предотвратить распад страны и гражданскую войну уже невозможно, наступит четвертый этап американской трагедии – силовое противостояние.



Противоборствующие элитарные группировки начнут борьбу за захват или удержание власти в стране. Это может произойти спустя несколько недель или даже месяцев после возникновения двоевластия. Затем последует переход к силовому противостоянию подразделений и частей полиции, нацгвардии и НВФ, поддерживающих различные политические группировки, а также тех, кто попытается сохранить нейтралитет.



Соответственно и ВС США расколются под давлением обстоятельств. Политически ангажированные местные власти и группировки, в том числе и вооруженные, начнут принуждать дислоцированные на их территориях армейские части втягиваться в борьбу или попытаются захватить имеющееся у них вооружение. С другой стороны, им помогут приказы Верховного главнокомандующего, для которого армия останется единственным инструментом для наведения порядка в стране. При этом определенная часть ВС США может выступить на стороне противников президента Трампа. По мере нарастания вооруженного противостояния федеральные власти все больше будут утрачивать свое влияние на развитие событий. Возникнут анклавы, открыто им не подчиняющиеся. Если при этом демократам станет очевидным, что обеспечить захват контроля над всеми США в ближайшее время они не в состоянии, то они могут прийти к выводу о необходимости политической дезинтеграции США. Ряд американских штатов объявит о своем полном суверенитете. Это может произойти уже через несколько недель, что будет означать наступление следующего этапа – парада суверенитетов.



Американский распад



Тогда и случится распад США. Вероятно, заявят о выходе из конфедерации штаты, резко оппозиционные к Трампу. Власти отколовшихся территорий станут претендовать на расположенные в их границах соединения и части ВС, включая ядерные силы. Вооружение и боевую технику тех из них, кто откажется служить новым государствам, местные власти попытаются захватить. Если при этом президент страны применит против сепаратистов сохранившую верность часть ВС с использованием всех видов оружия, то это приведет к резкому усилению вооруженного противостояния в стране. Фактически начнется полномасштабная гражданская война, что будет означать начало очередного и самого трагичного, шестого этапа с соответствующим названием. Это может произойти уже через месяц-два после начала парада суверенитетов.



В такой войне фронты пролягут между штатами разных политических ориентаций и даже между политически дружественными "субъектами федерации" за передел границ между ними. В этой борьбе НВФ "расово-красной" оппозиции подавляющей своей частью выступят на стороне Демпартии. Нельзя исключать, что в отдельных регионах им удастся взять власть в свои руки, создав республики, претендующие на независимость.



В этот период границы Америки в значительной мере станут "прозрачными". В США двинутся значительные контингенты боевиков из других стран. Среди них значительную часть составят боевики международных террористических и иных радикальных организаций, которые будут направлены в США транснациональными элитами в поддержку противников Трампа.



Не смогут остаться в стороне и официальные власти других государств. Прежде всего это будет обусловлено тревогой за судьбу американского ядерного оружия, которое может попасть в условиях гражданской войны в руки радикальных группировок или просто авантюристов. Поэтому с опорой на соответствующие решения ООН иные государства станут активно вмешиваться в события на территории США. Прежде всего Великобритания, Китай, Канада, Мексика и РФ. Англия, обладая достаточно развитым для заокеанских действий флотом, постарается вернуть свое влияние над бывшей своей североамериканской колонией. Интерес Китая будет заключаться в устранении главного военно-экономического конкурента, а также в американских технологиях, научно-технических кадрах и промышленности. Канада заинтересована как минимум в стабильности и дружественном настрое прилегающих к ее границам регионов. Мексика может рассчитывать на возврат ранее отторгнутых от нее территорий, того же Техаса. Что касается России, то ее интерес будет заключаться в том, чтобы на территории США возникло стабильное и дружественное к ней государство или сообщество таковых. Влияние остальных стран мира на события в Соединенных Штатах окажется существенно меньше в силу разных причин. В частности, отсутствия интереса или необходимых для этого возможностей.



Учитывая примерно равный баланс сил между трампистами и их противниками в современном американском обществе, можно полагать, что исход этой войны в решающей мере определится возможностями мобилизации противоборствующими сторонами своих сторонников, средним уровнем их подготовки, качеством командования, возможностью использования современной боевой техники, располагаемым материально-техническим потенциалом, моральным духом и организованностью войск. Можно предположить, что по идеологическим основаниям на стороне трампистов выступит большая часть сохранивших боеспособность ВС и ВПК США. Их мобилизационный потенциал в основном представлен белой частью населения Америки. Обладая более высоком уровнем организованности и выучки, чем в среднем по стране, эти слои, судя по прошедшим событиям, более инертны и менее пассионарны.



Преимущество противников Трампа в большей пассионарности их социальной базы и ожидаемой более основательной иностранной поддержке. Особенности расового состава нынешних ВС США позволяют предположить, что трамписты в целом будут иметь определенное превосходство в авиации и флоте, тогда как их противники – в сухопутных войсках. По продолжительности гражданская война в США может продлиться несколько лет. Ее окончание будет означать наступление седьмого и заключительного этапа американской трагедии – "Установление поствоенного порядка".



Расколотая страна: мародеры на обломках



Предсказать исход гражданской войны в США сегодня нельзя, однако спрогнозировать возможные варианты – вполне. Принципиально их три: победа трампистов по всей территории с сохранением территориальной целостности США, аналогичная победа их противников и окончательная дезинтеграция США на ряд малых государств.



Первый вариант влечет установление на американской территории диктатуры национального капитала с доминированием реального сектора экономики. Это может быть нечто напоминающее умеренные фашистские режимы прошлого.



Второй приведет к возникновению диктатуры либерального фундаментализма в самом одиозном его исполнении и будет означать полную власть транснационального финансового капитала.



Оба этих варианта надо признать маловероятными, поскольку их реализация предполагает достижение полного господства в США одной из сторон и сохранение этой страны в условиях, когда очень влиятельные силы в мире в этом не заинтересованы. Шансов на полную победу у третьей силы – "расово-красной" – нет никаких в силу слабости ее социальной базы в Америке в целом и ограниченных возможностей самостоятельного ведения войны. Поэтому более вероятным исходом гражданской войны может стать возникновение на этой территории некоторого количества суверенных государств. В числе первых самостоятельность могут обрести Калифорния, Техас и Аляска. Северные штаты континентальной части США могут образовать самостоятельные государства под влиянием Канады, во главе которых будут стоять элиты, ориентированные на этого северного соседа. В пределах удаленной от побережья континентальной части нынешних США может образоваться одно или два крупных государства. В случае интеграции центральных регионов нынешних США в единое государство это, вероятнее всего, будет страна победивших трампистов. Такое государство будет иметь все основания претендовать на статус правопреемника США.



В случае возникновения двух государств получатся идейно враждебные друг другу страны с большими взаимными территориальными и политическими претензиями. При этом каждое из них станет претендовать на статус правопреемника бывшей Америки. В прилегающих к океанским побережьям регионах нынешних Соединенных Штатов могут образоваться три – пять государств – сторонников демократов, разделенных анклавами трампистов. Помимо них, могут появиться страны, созданные третьей силой – социалистической ориентации (троцкистского толка) и с доминированием элит по расовому признаку – латиноамериканцев и негров. Вероятно, возникнет страна, ориентированная на Китай, в которой господствующее положение займет китайская диаспора.



Итого на территории нынешних США могут образоваться от 8–9 до 14–18 и более независимых государств. Все они будут экономически и технологически связаны между собой. Те из них, которые опирались на иностранную поддержку, станут политически зависимыми от тех, кто им помогал в становлении. Государства, в которых победили силы, связанные с транснациональными элитами, фактически окажутся подконтрольными транснационалам территориями во главе с марионеточными режимами.



ВС США разделятся между возникшими суверенными государствами. Содержать доставшееся военное наследство эти государства не смогут в силу ограниченных экономических возможностей. Будут свертываться глобальные притязания на влияние. Часть задач обеспечения военной безопасности этих государств возьмут на себя дружественные им страны. При этом, будучи сильно ограниченными в средствах, которые крайне необходимы для восстановления экономики и инфраструктуры, обеспечения выживания населения, свежеиспеченные государства станут рассматривать присвоенное вооружение и боевую технику как важнейший источник для получения внешних ресурсов и начнут ими торговать. При этом самим утилизировать военную технику они также вряд ли смогут в силу недостатка промышленных мощностей и средств.



Хорошие деньги могут быть выручены от продажи флота – авианосцев, крейсеров, эсминцев, подводных лодок, а также кораблей, судов и катеров других классов. Они могут продаваться дешево – на утилизацию по цене металлолома. А могут и весьма дорого – как полноценные боевые корабли. Кто знает, может, тогда и появятся в российском флоте полноценные авианосцы типа "Нимиц" под русскими названиями. Особую озабоченность у международного сообщества, конечно же, вызовет судьба американского ядерного потенциала. Его большая часть скорее всего будет утилизирована на деньги и на предприятиях других стран. Однако вероятно, что страна, объявившая себя преемником США, некоторую часть ядерного потенциала у себя сохранит.



Глобальный шок



Распад такой великой державы, как США, будет иметь очень серьезные последствия для всего мира. Прежде всего удар придется по мировой экономике. Уход доллара и радикальное сокращение самого емкого рынка, дезорганизация глобальной информационной инфраструктуры, ныне опирающейся преимущественно на Америку, приведут к резкому спаду мирового производства, сопровождающемуся делением глобального рынка на некоторое количество региональных. Экономический шок в сочетании с исчезновением такого мощного глобального геополитического центра силы, как США, неизбежно приведет к перестройке всей системы международных отношений с возникновением новых, сегодня немыслимых союзов и разрушением ныне существующих.



Для РФ это может означать серьезное изменение системы отношений с нынешним главным стратегическим партнером – Китаем в связи с выходом в российско-китайских отношениях на первый план противоречий идеологического характера. На фоне превращения Китая в ведущую в экономическом и отчасти военном отношении державу мира могут существенно улучшиться российско-японские отношения.



Особенно сложно придется проамериканским марионеточным режимам: если они не успеют своевременно переориентироваться на другой глобальный центр силы, их гибель, причем не только политическая и в значительной мере физическая, станет неизбежной. Все эти процессы будут сопровождаться нарастанием военной напряженности в мире с появлением новых вооруженных конфликтов и даже локальных войн.



В целом в отдаленной перспективе все эти процессы с учетом нынешнего состояния Европы и России могут привести к уходу белой расы с положения господствующей, которое она занимала на протяжении последнего тысячелетия. При этом другие расы, особенно пережившие эпоху колониального господства европейцев, могут начать мстить за прошлые унижения.



Поэтому гражданам России нет никаких оснований радоваться распаду США. Наши проблемы не в американцах, а в своих собственных ворах и коррупционерах, некомпетентных и алчных руководителях, в существующей ныне у нас социально-экономической системе. Мы не должны наступать на американские грабли. США делали все от них зависящее для разрушения СССР, что и привело их самих к порогу развала сегодня.



Этот сценарий рассмотрен применительно к случаю победы на выборах 2020 года Дональда Трампа. Однако если победит Байден, риск развития по сходному сценарию остается. Причина состоит в том, что финансовым транснациональным воротилам и исполнителям их воли в американской элите – демократам необходимо уничтожить саму основу трампизма, который коренится в национальном капитале США.



Рассмотренный сценарий катастрофы может реализоваться, если целостность страны американской элитой будет принесена в жертву интересам транснационалов, а также достижению своекорыстных и узкопартийных целей. В описанном сценарии множество моментов, когда негативное направление развития может быть развернуто в более благоприятном направлении, за счет согласия пойти на уступки ради сохранения страны. Правда, надо помнить, что транснациональным финансовым элитам неконтролируемые ими США не нужны и даже опасны, поскольку могут составить серьезную конкуренцию их новому геополитическому плацдарму (какому – вопрос отдельного анализа). Поэтому они будут давить на демократов и других исполнителей их воли с целью окончательного уничтожения трампизма. Хватит ли ума, воли и сил у нынешних непримиримых противников Трампа выдержать это давление – большой вопрос.



Константин Сивков,

заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук



От редакции



В построениях уважаемого эксперта есть один огромный изъян: в случае если транснационалы пойдут на расчленение Соединенных Штатов (или доведут дело до оного), они аннигилируют самих себя. Ибо без Федеральной резервной системы, Голливуда, информационных сетей и мощной в военном и научно-промышленном плане страны-базы они – ничто. Дух без тела. Ни разваливающийся ЕС, ни РФ не могут служить резервным логовом для ТНК. А Китай – самодержец – он сам примется править миром без всяких помощников. Ему моментально понадобятся ресурсы Сибири и Казахстана.



В то же время вызванный гибелью США сильнейший спад на всей планете настолько собьет цены на сырье, что Москва лишится источников финансирования и ВС, и ВПК, и чиновничества, и карательного аппарата, и возможностей подкупать электорат социальными подачками. Впав в жестокий аналог 1992–1993 годов, Российская Федерация сама затрещит по всем швам.



Опубликовано в выпуске № 33 (846) за 1 сентября 2020 года Источник - ВПК

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